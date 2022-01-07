哈薩克局勢｜傷亡近千　俄羅斯指責外部策動　首批維和部隊抵達

哈薩克騷亂已致該國執法人員近800人傷亡，近3,000人被捕。俄羅斯指責外部策動哈薩克騷亂，首批俄軍維和部隊已經緊急抵達哈薩克。



央視報道，當地時間2022年1月6日晚，哈薩克內務部公布訊息表示，哈薩克騷亂已造成18名執法人員死亡，748人受傷，哈執法機構已經逮捕了2,298人。

據稱，「哈薩克強力部門18名工作人員死亡。748名內務部工作人員和近衛軍官兵受傷。」

2022年1月5日，哈薩克阿拉木圖爆發抗議活動，市政廳大樓冒出濃煙。 （AP）

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）1月6日發布聲明稱，俄方認為，最近哈薩克發生的暴亂事件是「受外國啟發的」，策動者企圖利用「受過訓練的武裝團體」強行破壞該國的國土安全和國家完整性。

扎哈羅娃強調，俄羅斯有意幫助哈薩克恢復國內局勢，並將協助哈當局制止暴力行為。

集體安全條約組織秘書長扎斯表示，集安組織維和部隊開始進駐哈薩克，俄羅斯維和力量的先鋒部隊已經抵達，並開始執行維和任務。

俄羅斯國防部發布消息稱，作為集安組織維和部隊的第一批俄維和部隊已抵達哈薩克。

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消息稱，「軍用運輸機將第一批俄羅斯維和人員運抵哈薩克境內」。

據悉，俄羅斯繼續向哈薩克境內投放俄維和部隊以及常規設備。

當地時間1月6日，歐盟外交和安全政策發言人表示，歐盟譴責在阿拉木圖發生的故意破壞和暴力行徑，並稱歐盟準備協助哈薩克各方建立對話。

在2022年1月5日的白宮記者會上，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）表示，美國正在監測有關哈薩克抗議活動的報道。

2022年1月5日，哈薩克總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）發表電話講話。（AP）

她說，美國呼籲人們保持冷靜，呼籲抗議者和平表達自己的意見，呼籲哈薩克當局保持克制。

普薩基否認美國幕後煽動哈薩克騷亂的說法，「俄羅斯有一些瘋狂的說法，稱美國是（哈薩克騷亂）的幕後黑手，所以讓我利用這個機會來表達，這絕對是錯誤的，這顯然是我們在過去多年所見的很多俄羅斯式虛假訊息的一部分。」

中國外交部發言人汪文斌在1月6日的例行新聞發布會上表示，中哈互為友好鄰邦和永久全面戰略伙伴。中方認為，哈當前發生的事情是哈內政，相信哈當局能夠妥善解決問題。希望哈局勢能夠儘快穩定下來，社會秩序回歸正常。