在哈薩克騷亂中渾水摸魚的三股勢力

到1月中旬，至少1,500名俄羅斯精鋭傘兵部隊已經部署在哈薩克斯坦各地，展開其計劃中的「維和」任務。與此同時，哈薩克當局至少逮捕了超過8,000名示威者、襲擊者或煽動者，但這較之此前傳言中的「兩萬人參與對抗當局」仍有差距。

外界一度以為哈薩克當局此後在俄羅斯精鋭部隊幫襯下，有可能對此案的參與者既往不咎，但到1月10日，阿拉木圖等地的網路再度被關閉，這也成了一個關鍵信號。



考慮到託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在1月5日出動軍警緊急布控之前也曾專門斷網，它意味着哈薩克當局對此前騷亂、示威、襲擊軍警的殘餘勢力已做好了連根拔起的準備。

對託卡耶夫當局來說，發生在1月4日到6日的大規模騷亂幾乎是一場引蛇出洞般的風潮。此前，哈薩克工人、市民因為天然氣漲價而在寒風中站了出來，哈薩克大大小小的政治勢力也都抓住這次機會粉墨登場——其中最具代表性的莫過於流亡富豪、前能源部長阿布利亞佐夫（Mukhtar Ablyazov）麾下的「哈薩克民主選擇黨」等派系。

但是，隨着越來越多的示威者拿起武器，襲擊軍警，攻擊政府機構甚至想衝擊博物館掠奪國寶，相比只會拍照並聯絡西方媒體的「哈薩克民主選擇黨」就顯出了危險的一面。

而當哈薩克軍警精銳和此後前來的俄羅斯傘兵將武器對準這一群體，這些敢於拿起武器的暴力抗議者也在衝突中展示了他們複雜的成分。

到1月6日，以俄羅斯精鋭傘兵為前鋒的「維和部隊」終於抵達哈薩克。（美聯社）

首先，來自小玉茲（Junior Zhuz）地區的示威者本身態度就很堅決。哈薩克國內因部族等傳統形成的三個玉茲存在積怨，在哈薩克國內，對玉茲的認同甚至高於國家認同。

長期以來，以阿拉木圖為中心的大玉茲（Senior Zhuz）和納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbaev）家族所在的中玉茲（Middle Zhuz）兩地一直是哈薩克的政治、經濟中心。以裏海沿岸油氣產區為核心的小玉茲則長期一無所有。因此，當小玉茲的風波先行爆發時，當地軍警、官員便縱容了示威的發酵，甚至對局勢的發展袖手旁觀。

其次，蟄伏在哈薩克全部領域，受納扎爾巴耶夫家族控制的「非政府組織」也希望一改其影子政府的身份。在納扎爾巴耶夫2019年辭去總統一職，垂簾聽政之後，與因石油等利益糾葛與西方聯繫緊密的前總統一黨開始全面扶植「活躍的非政府組織」。

根據該國官方媒體資料顯示，從2019年到2020年，僅在首都努爾蘇丹一地，活躍的非政府組織數量就從471家增長至610家，長期從事相關活動的「積極分子」人數也增長近兩倍。到2021年12月，該國已經有2.3萬家「活躍非政府組織」，介入了該國所有行業，儼然「地下政府」。

從1月6日開始，哈薩克當局對襲擊政府機構的襲擊者採取了格殺勿論的措施。（美聯社）

再次，在地方矛盾和頂層佈局之外，哈薩克還有傳統的極端宗教分子和過境的恐怖分子問題。

在1月10日，託卡耶夫在接受採訪時明確談及了「國際恐怖分子」「襲擊阿拉木圖，斬首軍警，襲擊停屍房並帶走其同夥屍體」等具體內容。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦在同日的電話會議中認定哈薩克的騷亂「使用了有組織、有紀律的激進分子團體」、「顯然曾在國外的恐怖分子營地接受訓練」。

事已至此，當上述三股勢力也捲入1月4日後的哈薩克民變後，其組織性、攻擊性、針對性也就一目瞭然。示威者對阿拉木圖要害機構的突襲，更顯出了其並非普通民變的一面。

而託卡耶夫當局對其的剿滅，或許也證明了這一屆哈薩克政府也許並不僅僅是擺設。隨着哈薩克軍警和俄軍即將對剩餘騷亂勢力採取最後行動，託卡耶夫政府的未來前景似乎可期。