2021年超級富豪財富再創紀錄　資本鐵律再證富人更富窮人更窮

2021年全球前500名超級富豪所有資產相加高達8.4萬億美元，比2021年增加了1萬億美元，超過了拉丁美洲所有國家國內生產總值（GDP）相加的總額，也創下了新的歷史紀錄。但與此形成鮮明對比的是，全球範圍內最貧窮的40%人口尚未恢復因為疫情而損失的收入，而全球更有超過1億人因為疫情而陷入極端貧窮。這似乎再一次論證了法國經濟學家皮凱蒂（Thomas Piketty）在其代表作《二十一世紀資本論》中所表達的觀點。



最近，美國彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）公布的數據顯示，2021年全球前500名超級富豪所有資產相加高達8.4萬億美元，創下了新的歷史紀錄。8.4萬億美元不但遠遠超過除美中兩國外任何一國的GDP，而且超過了拉丁美洲所有國家GDP相加的總額。

數據還顯示，全球前500名超級富豪的資產總值在2021年增加了1萬億美元。在這新增的1萬億美元當中，前10大富豪的新增資產就佔了4,000億美元，再一次印證了「最有錢的人賺得最多」這句話。

在全球前10大富豪中，有9位是美國人。排名第一的是特斯拉（Tesla）電動車和太空探索技術公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk），他的資產總值高達2,735億美元，一年內暴增了75%。馬斯克身價暴增要歸功於特斯拉電動車去年的業績表現超過了市場預期，因此特斯拉股價大漲。

資產增幅排名第二的是谷歌的兩名共同創辦人佩奇（Larry Page）和布林（Sergey Brin），分別為57%和56%。增幅排名第三的是法國奢侈品牌路威酩軒集團（LVMH）創辦人貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault），他的資產增幅為55%。前微軟首席執行官鮑爾默（Steve Ballmer）資產增幅以50%緊跟其後。

但是，2021年中國富豪財富的表現卻出現很大變化。在《福布斯》（Forbes）2021年初發布的全球富豪榜中，2020年中國新增了210名億萬富翁，比全球其他任何國家都要多。而北京成了全球億萬富翁人數最多的城市，2020年北京新增加了33名億萬富翁，總數達到100位，超過了紐約的99位。

但隨着中國政府「監管風暴」的展開，不少富豪財富出現了程度不同的縮水。典型的例子就是恒大集團創辦人許家印，他在2021年經歷了人生的「滑鐵盧」，在公司發生債務危機之後資產瞬間蒸發170億美元。

數據顯示，2021年全球富豪財富增長的主要來源是股市上漲。2021年全球銀行利率走低，各國中央銀行和政府為刺激經濟而大舉注資，從而使得股票市場紛紛上揚，富豪手中的股票、房產、加密貨幣和其他商品價值也都跟着水漲船高。

但與此形成鮮明對比的是，2021年對全球低收入人口和社會弱勢群體來說卻是難過的一年。全球範圍內，最貧窮的40%人口到目前為止都尚未恢復因為疫情而損失的收入，而全球更有超過1億人因為疫情而陷入極端貧窮。

2021年超級富豪資產的暴增和貧窮人口的窘境，似乎再一次論證了法國經濟學家皮凱蒂的觀點。在其代表作《二十一世紀資本論》一書中，他對過去250年的財富集中與分佈進行了研究，認為資本回報率要始終高於經濟增長率，富人的收入和財富增長會比典型的靠勞動獲得收入增長快得多，這將導致財富不均逐步擴大。皮凱蒂提出的解決方案是設立一個全球累進財產稅系統，通過稅收來進行財富的再分配，從而避免大多數財富集中到極少數人手裏。此外，他還認為除非對資本主義進行改革，否則真正的民主秩序將受到威脅。

當然，財富分配本身是一個古老和極為複雜的問題。以馬斯克為例，他在實現個人財富快速增長的同時，也對經濟增長和人類進步作出了很大貢獻。超級富豪的「富可敵國」與貧困人口的辛酸形成強烈對比，但在全球範圍內想要消除這道鴻溝，恐怕還是天方夜譚。某種意義上說，皮凱蒂提出的全球累進稅制也僅僅是一種空想。