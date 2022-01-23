金正恩要重啟核試驗　2022年朝核問題恐舉步維艱

2022年朝核問題開局不利，半島局勢再度緊張，這其中既有朝鮮軍事技術發展的原因，也有美朝關係變化的因素。美朝政府似乎都已經對談判失去了耐心，朝鮮稱接下來將重啟核試驗和洲際彈道導彈試射，美國則稱會繼續極限施壓。短期內很難看到朝鮮半島無核化談判會被重啟。



最近，朝鮮領導人金正恩在勞動黨第八屆中央委員會第六次政治局會議上表示，美國的敵對政策和軍事威脅已達到不容忽視的危險水平，朝鮮接下來將重新調整國防政策，考慮暫停和美國建立互信所採取的措施。金正恩還暗示，朝鮮將重啟核試驗和洲際彈道導彈試射。

2022年開年以來，朝鮮已經進行了多次導彈試射，其中包括現在國際軍備競賽的熱點——高超音速導彈。朝鮮稱1月5日發射的導彈攜帶了一個高超音速滑翔彈頭，並稱該彈頭精確地擊中了700公里外的目標。目前看來，朝鮮半島局勢再度緊張，既有朝鮮軍事技術發展的原因，也有美朝關係變化的因素。

自金正恩掌權以來，朝鮮儘管面臨嚴峻國際制裁，但在軍事技術方面卻快速進展。從技術上看，朝鮮希望將高超音速導彈納入其武器庫，以增強威懾能力。朝中社去年曾報導稱，高超音速導彈是朝鮮當前5年計劃中最優先的任務之一。2021年，朝鮮曾測試「華城-8」（Hwaseong-8）高超音速導彈，確認了導彈在主動飛行階段的飛行控制和穩定性，並評估了應用於分離式高超音速滑翔彈頭的新橫向移動技術的性能。

當前，美俄中等國都在競相研發高超音速武器，而俄羅斯被普遍視為該技術的世界領先者。目前，朝鮮高超音速導彈技術性能並沒有被評估，美國和韓國軍方認為，朝鮮在該項技術上仍處於早期開發階段，未來可能仍需要進行多次相關試驗。

金正恩2018年宣佈暫停核試驗和洲際彈道導彈試射，並在2019年與時任美國總統特朗普展開會談，但並沒有取得多大進展。拜登政府上台之後，朝鮮與美國一度都對彼此抱有期待，希望能夠通過對話解決朝鮮核問題。但在經過近一年的等待和試探後，雙方對彼此立場已經瞭然於胸。儘管雙方仍希望能夠和談，但在恢復談判的前提條件上卻大相徑庭。

在朝鮮看來，美國儘管頻拋「橄欖枝」，但卻誠意不足。朝鮮希望美國以部分解除制裁和取消美韓聯合軍演等作為談判的先決條件。但美國擔心被欺騙，不接受朝鮮提出的條件。此外，朝鮮認為拜登政府並不看重朝核議題，並無視朝鮮的關切。

因此，朝鮮頻射導彈，如今又加碼要重啟核試驗和洲際彈道導彈試射，不單單是為了「刷存在感」，更重要的是提醒拜登政府朝鮮已經失去了耐心。

拜登政府多次表示，實現朝鮮半島和平的唯一有效途徑是通過對話，願意與朝鮮談判尋求半島無核化辦法，美國朝鮮問題特別代表金成（Sung Kim）此前也多次敦促朝鮮「不設前提條件」重返對話。但同時，拜登政府也繼承了特朗普政府的政策，一方面不放棄對話，另一方面以制裁等手段極限施壓。

而且，美國對朝鮮也似乎失去了耐心。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稱，朝鮮導彈發射違反了聯合國安理會的多項決議，對朝鮮的鄰國和國際社會構成了威脅。

1月12日，拜登政府首次針對朝鮮武器計劃實施制裁，對象包括數名朝鮮人、一名俄羅斯人和一家俄羅斯公司。美方指控這些個人與實體幫助朝鮮購買用於大規模殺傷性武器和彈道導彈專案的物資。此外，美國還在推動聯合國安理會對朝鮮實施更多制裁。

目前看來，2022年朝核問題開局不利，朝鮮半島緊張局勢正在升級。一方面，朝美在和談政策上很難找到突破口；另一方面，美國的制裁和朝鮮的繼續挑釁姿態會導致緊張局勢升級。因此，短期內很難看到朝鮮半島無核化談判會被重啟。