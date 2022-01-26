烏克蘭戰爭假象惑人　各方「引而不發」勢難打破悶局

烏克蘭危機突然到了戰爭邊緣。一方面，北約不斷加大對俄羅斯的軍事壓力，將大量軍事物資運抵基輔，五角大樓表示已經有8,500名美軍士兵處於待命狀態，隨時可能被派往東歐前線，美、英、澳等國外交官已經開始撤離烏克蘭，另一方面，俄羅斯也對烏克蘭大兵壓境，只要烏克蘭政府軍敢攻入烏東由親俄羅斯人控制的區域，或以美軍為首的北約軍事上在烏克蘭有觸動到俄羅斯神經的出格動作，俄羅斯出兵烏克蘭，戰爭爆發幾乎毋庸置疑。

雖然如此，無論在烏克蘭與俄羅斯之間，還是在北約與俄羅斯之間，爆發全面戰爭的可能仍然不大。烏克蘭、俄羅斯以及北約三方儘管都拉足了架勢在做戰爭準備，但是也僅限於「引而不發」的準備而已，至少到目前為止，三方中還沒有任何一方願意陷入一場大規模戰爭。

首先作為當事國的烏克蘭肯定不願戰爭爆發，因為這對烏克蘭來說是無法承受的災難。在現在這種狀態下，儘管烏政府已經失去對東部的控制，但至少在表面上，基輔仍然是烏克蘭的唯一合法政府，對烏全境具有道義上的合法性，烏克蘭政府也因此而能得以存在。如果戰爭全面爆發，俄羅斯大規模出兵介入，烏克蘭西部會不會被佔領還難說，但烏東部從此脱離烏克蘭進入實質獨立狀態將毫無懸念，這是烏克蘭最不願看到的場景，也是烏政府無法承受的後果，尤其是在北約根本無法對烏克蘭進行有效保護的情況下。

其次，掀起這場危機的最關鍵一方俄羅斯，也無意就佔領烏克蘭與北約開戰。俄羅斯當然不會容忍烏克蘭加入北約，或者容許北約把進攻性武器部署到烏克蘭境內，這是毫無疑問的，如果烏克蘭或北約這樣做，俄羅斯決不會聽之任之。

但問題在於，迫於俄羅斯的軍事威脅，為避免和俄羅斯開戰，北約根本無意讓烏克蘭加入北約，而俄羅斯也不願為了軍事佔領烏克蘭而和北約陷入一場帶有賭博性質的面臨巨大不確定性的高烈度戰爭。俄羅斯雖然和歐洲幾百年來就齟齬不斷，期間還多次爆發過大規模戰爭，但是就現在的俄羅斯來說，和美歐開戰絕對不是莫斯科想要的結果。

普京（Vladimir Putin）現在需要的是美國與北約的一個不讓烏克蘭加入北約並在烏克蘭部署進攻性武器的正式承諾，而不是為了在軍事上佔領烏克蘭而和美歐陷入全面對立。這是一個需要高度智慧來操弄的戰爭邊緣政策，即通過戰爭威脅來達成政治與安全目的而不是陷入一場戰爭，作為國際衝突政治與地緣老手的普京有這個手腕與能力。

最後，北約也不想因為烏克蘭和俄羅斯進行一場傷筋動骨的戰爭。北約如果真正想要「拯救」烏克蘭其實非常簡單，把烏克蘭拉入北約即可，它遲遲不把烏克蘭拉入北約，就證明北約根本無意於為了烏克蘭而和俄羅斯開戰。因為北約很清楚，一旦俄羅斯的戰爭機器開動，在不對稱的實力面前，烏克蘭根本毫無還手之力，那麼這個時候北約就會發現自己將面臨一個痛苦選擇：大規模軍事介入，就意味着和俄羅斯開戰，那在軍事上對北約尤其是歐洲將是災難性的；不介入，就意味着烏克蘭必然會被俄羅斯佔領，那在政治與地緣上對歐美都將是災難性的。

所以，政治上的歐美絕對不願意去面對這個痛苦的選擇，他們會在現有框架下通過加大對烏克蘭政府的支持來對抗俄羅斯，但是真要自己為了烏克蘭和俄羅斯開戰卻不在他們的規劃之內。

所以，目前烏克蘭危機看似戰雲密佈，但是從各方利益深入分析卻可以發現，導致戰爭大規模爆發的前提並不成熟。在這場「引而不發」的衝突中，最倒楣的是烏克蘭人民，這個身處歐洲地緣斷裂帶的國家，就這樣成了大國地緣對抗與政治家無力應對的犧牲品，只要俄羅斯與美歐圍繞烏克蘭展開的爭奪沒有結束，悲劇之於這個國家的人民來說就永遠看不到盡頭。