說哈薩克「引俄軍入關」是美國的認知戰｜專家有話說

1月2日起，哈薩克因液化天然氣價格調漲，爆發大規模示威，騷亂迅速蔓延全境，由此引發後續一連串事件：1月5日，總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）宣佈進入為期兩周的緊急狀態，並請求集體安全條約組織（CSTO，簡稱集安組織）向哈薩克派遣維和部隊，更於同日取代前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev），接管哈薩克國家安全委員會主席一職；1月8日，集安組織維和部隊抵達哈國首都努爾蘇丹，開始執行維和任務；1月10日，哈薩克進入全國哀悼日，局勢已然回穩，託卡耶夫定調騷亂為「未遂政變」；1月11日，集安組織維和部隊確定將在10日內撤離，是為騷亂終結的最後句點。

兩周之內，哈薩克風雲跌宕，引發諸如「顏色革命」、「宮廷政變」等熱議。對此變局，《香港01》訪問到台灣政治大學民族系教授、俄羅斯研究所兼任教授趙竹成，探究哈薩克政局震盪的深層動因。本篇為系列採訪第二篇（共兩篇）。



01：包括哈薩克在內的中亞國家，雖有現代政治制度雛形，實則仍以傳統氏族政治、部落政治為運行規則，從吉爾吉斯的「南北輪流」，到哈薩克的大中小玉茲，皆為例證。其中納扎爾巴耶夫、託卡耶夫皆出自大玉茲，小玉茲則長年被排除在權力核心外，故過去便有發起騷亂的先例。在您看來，部落與氏族政治是否在這次動亂中扮演相關角色？

趙竹成：哈薩克的傳統政治-地域集團可分為三個部落聯盟：「大玉茲」、「中玉茲」、「小玉茲」，其中小玉茲位處裏海邊，為哈薩克主要的能源出產區。而哈薩克的政府高層原則上是由大玉茲、中玉茲出身者佔據，其中大玉茲約佔1/2，基本上橫跨金融、行政、能源部門，例如納扎爾巴耶夫的女婿卡里特·沙里普巴耶夫（Kairat Sharipbaev，據傳與納扎爾巴耶夫的大女兒舉行了非公開婚禮），便是哈薩克最大天然氣公司KazTransGaz總裁，另一個女婿帖木爾·庫里巴耶夫（Timur Kulibaev）則是哈薩克能源聯合會Kazenergy的主席。

而在大玉茲人員中，又有1/10是出身於大玉茲的沙普拉什特（Shapyrashty，哈薩克語：Шапырашты），這是納扎爾巴耶夫出身的部落。至於託卡耶夫則是出自大玉茲的札剌亦兒（Jalairs，哈薩克語：Жалайыр）部落，與沙普拉什特相較，札剌亦兒地位較低。但託卡耶夫上台後，政府中出身札剌亦兒的人員開始增加。

2022年1月5日，哈薩克總統託卡耶夫發表電視講話。（AP）

因此目前哈薩克能源政治的背景如下：大玉茲掌握國家能源，尤其是納扎爾巴耶夫出身的沙普拉什特；但能源出產地的小玉茲人，卻多是石油工人與粗工。有句話叫：「工人窮哈哈，上層肥滋滋。」就是形容這種寡佔的不均，再加上疫情衝擊經濟，所以新年後液化天然氣一漲價，小玉茲的民怨就爆發了，而且政治訴求強烈。

曼格斯套州的口號是「納扎爾巴耶夫下台！」阿拉木圖州首府塔爾迪庫爾干（Taldykorgan）還把納扎爾巴耶夫的塑像拆了。另一個重要訴求，就是不少民眾要求出身沙普拉什特的官員離開利益高層，如果哈薩克日後要進行政治改革，增加小玉茲出身者是一件很重要的事。

回顧2011年，小玉茲地方其實早有騷亂，當時政府是採強力鎮壓。但這次2022年騷亂剛開始時，託卡耶夫主導採用對話手段，調降了液化天然氣價格，並且解散內閣。因此曼格斯套州的動亂最早停下，畢竟政府滿足了示威群眾的訴求，後續動亂主要是在阿拉木圖。

01：針對哈薩克兩任總統的權位角力，外界亦頗為關注，更有說法將此次動亂比擬為哈薩克版「葉卡捷琳娜政變」，諸如納扎爾巴耶夫有意安排其他接班人、託卡耶夫趁勢清算前朝勢力等說法沸沸揚揚，納扎爾巴耶夫更一度被傳出流亡莫斯科，後其發言人才出面證實，其仍在哈薩克，但已交出國家安全會議權柄，託卡耶夫正式接掌其職。不知您如何看待這一發展？

趙竹成：權鬥是意外的果，而不是因。首先，利益和權力是統治集團共有共享，不是領導者一家的。納扎爾巴耶夫是這個集團的代表，在位時享受的多，自然也就擁有的多，等他退出政治，也會享有一定尊榮。何況他已擁有「開國總統」（Elbasy）的稱號，首都也以他的名字努爾蘇丹（Nursultan）命名，所以他絕對不會離開哈薩克。

納扎爾巴耶夫之所以交出國安會主席，除了事件發生牽連到自己周邊親信外，民眾要其下台的訴求也是關鍵，若他再繼續擔任國安會主席，就會有立場上的問題。接下來可以觀察的是，事件結束後，納扎爾巴耶夫是否仍能保有憲法委員會席位和執政黨主席職位。至於所謂「另推接班人」，哈薩克仍有「白鬍子」（Aqsaqal，意指男性長輩、有影響力的賢明老人）傳統，決定接班人要經過一定共識，無法一人專斷獨行，況且納扎爾巴耶夫只有女兒，沒有兒子。另外以哈薩克的例子來看，如果自己家裏有糾紛，最好的處理方式就是「外人的問題比較大」。

2017年，中國領導人習近平（左）曾與時任哈薩克總統的納扎爾巴耶夫（右）舉行會談。（新華社）

01：此次集安組織出兵哈薩克維和，同樣引發外界熱議，畢竟此前其曾兩度拒絕成員國的出兵請求，包括2010年的吉爾吉斯斯坦南部種族暴力衝突、2021年的亞美尼亞、阿塞拜疆衝突。託卡耶夫為何會向集安會求援，是否真因局勢失控？或是其有意引入俄方勢力？

趙竹成：首先必須強調的是，此次託卡耶夫的求援、集安組織派出維和部隊，皆符合程序規範，即哈薩克確有「反恐」需求，背後也有外部勢力干涉。與此相比，2010年的吉爾吉斯衝突，其本質是內部的南北政爭，沒有外部影子；2021年的高加索戰爭，則是亞美尼亞與阿塞拜疆間的納卡地區衝突，亞美尼亞自己出兵攻擊，尤其納卡地區本就是亞美尼亞佔領的阿塞拜疆領土。這兩件事無法與這次哈薩克動亂相比，也不符合集安組織的介入條件。

至於所謂「託卡耶夫引入俄方勢力」，更有四點要反駁。

第一，集安組織派出的不是「俄軍」，而是「聯合維和部隊」，這次連亞美尼亞、塔吉克斯坦都有派人支援，美國卻通過媒體持續渲染：哈薩克引入「俄軍」勢力，彷彿「引清兵入關」般，正是「認知戰」的標準操作。

第二，託卡耶夫自己是俄羅斯國際關係大學畢業的，當過蘇聯外交官，天安門事件時是駐北京二等秘書，後來又有派駐新加坡的經驗。其實與多國政要都有交情，何來「引入俄方勢力」一說？

1月7日，哈薩克阿拉木圖，馬路上一輛被燒燬的巴士。（AP）

第三，有評論指出，此次哈薩克動亂，會改寫美俄在此地的勢力耕耘，進而影響其在烏東的相關談判，這也是過度推論。美國在哈薩克的政治影響力本就遠不如俄羅斯，自從2021年10月駐哈大使莫澤爾（William Moser）離任後，美國便一直沒有派任新大使，維和部隊介入哈薩克與否，都不會大幅改變美國在此地的存在，自然也就不會影響美俄在烏克蘭的談判。

第四，有聲音認為託卡耶夫與俄羅斯合謀「摧毀哈薩克獨立」，導致納扎爾巴耶夫的「去俄羅斯化」路線中斷，這也很值得商榷。納扎爾巴耶夫確實是平衡外交的能手，也在哈薩克內部提倡文字改革，規劃將書寫系統由俄文的西里爾字母改為拉丁字母，而作為其接班人的託卡耶夫，也未偏離這條道路，其已將文字拉丁化進程定為2023年至2031年，並同時推動12年義務教育，深化了改革力道。至於維和部隊，其在協助哈薩克穩定秩序後就啟動撤離程序了，究竟要如何影響「哈薩克獨立」？照這個邏輯，日本、韓國與德國這些有外國駐軍的國家，豈不從來沒獨立過？

01：中國面對此次鄰國騷亂，積極支持託卡耶夫，在事發之初便以「習近平致口信」的方式表態。此次動亂將如何影響中國與哈薩克的關係？「一帶一路」項目在哈薩克的前景如何？

趙竹成：此次事件不會減損中哈關係，兩國依舊互補互利。託卡耶夫本人也是中國通，以前在莫斯科國際關係學院的主修便是漢語，還去北外遊學過。至於「一帶一路」項目是否會受此次動亂波及，這要看哈薩克自己內部情勢的穩定和日後的政治安排。但是哈薩克作為歐亞大陸主通道、中俄兩國的共同後背，以及俄羅斯核心利益地區的角色，短期之內不會改變。