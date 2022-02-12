在韓中國留學生被打　韓國反華情緒高漲背後的心理分析

微博賬號「＠孫世曼」2月10日發圖文稱，一名中國留學生2月9日晚間在家樓下抽煙，被2名韓國人打了，因為他們聽見他是中國人。圍毆過程中直接把留學生的頭往牆上撞，頭部都腫了，還進行語言上的威脅恐嚇。事發地，在韓國東南部的沿海城市釜山。

兩名韓國人直接攻擊在韓中國留學生，可謂是最近韓國反華情緒高漲的突出反映。近來因為北京冬奧會一些事件，韓國媒體和政客又開始神經質的煽動反華情緒。第一件事是北京冬奧會開幕表演時，中國朝鮮族女孩穿韓服揮手的畫面，引起韓國強烈不滿，指責中國對韓國文化掠奪，甚至韓國政府還就此事與中國交涉。

中國有100多萬朝鮮族人民，他們穿自己的民族服裝參加北京冬奧開幕盛會天經地義，也是對朝鮮族文化的一種展現，不知作為同族的韓國人為什麼會如此莫名其妙的氣憤？難道韓國人認為，中國的朝鮮族不能穿自己的民族服裝？如果真如此，韓國是不是又要罵中國剝奪了朝鮮族人民的文化自由？

第二件事是在冬奧男子短道速滑1,000米項目中，黃大憲等韓國兩名運動員因犯規被淘汰無緣決賽，最後中國運動員任子威奪得該項目的冠軍。結果韓國對裁判判罰十分不滿，向國際滑聯申訴和抗議，被國際滑聯駁回。同時韓國將怨氣撒向中國，要中國體育部門反思自身存在的問題，有些人還說「中國從韓國手中偷走了1,000米項目的金牌」，再次刺激韓國人的反華情緒。

不過，冬奧會的裁判來自世界各國，他們的判罰與中國無關，他們只向比賽規則和國際奧委會負責，不知韓國為什麼將對裁判判罰的不滿，導向對中國的怨恨？顯然，韓國對冬奧事件的反映不合常理，令人難以理解。

在很多中國人看來，韓國的反華情緒會顯現「神經質」的特徵，讓人感覺莫名其妙。深究其背後的深層原因，應該說這與由歷史形成的，韓民族強烈的自尊心理有關。

2022年2月4日，第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕式在北京國家體育場舉行，中國朝鮮族女孩穿韓服揮手。（AP）

作為被大國包圍的一個小國，韓國的歷史記憶是不愉快的。它曾長期是中國的附屬國，近代被日本殖民幾十年，現代又依賴美國的軍事保護，似乎韓國從沒有真正變成獨立自主的國家，這種歷史境遇很難不對韓民族的自信心帶來打擊。面對不如意的歷史和現實，十分需要民族自信的韓國形成了強烈的民族自尊心，讓他們對任何小事很容易上綱上線，從而失去了從容的風度。

強烈自尊心帶來的後果就是，只能成功，不容失敗；只能自我表揚，不容自我批評；心理極度敏感自大，喜歡通過否定別人來彰顯自己。氣憤中國朝鮮族穿韓服，將對冬奧裁判的不滿導向中國，說到底都是通過對中國「強勢」，來凸顯韓國的自尊和自信。

懂點心理學的人都知道，自信才能帶來包容。真正自信的民族樂於與他人分享自己的文化，有勇氣面對自己的失敗和不足，能夠與其他國家民族「美美與共，天下大同」。雖然不少國家或民族也尚在建立自信的路途上面，但韓國人顯然還無法做到民族自信，這是韓國要面對的重要問題之一。

其實，坦然面對歷史和現實，韓國完全可以形成自己的民族自信。歷史就是歷史，它早已成為過去，韓國沒必要被歷史束縛。新的國際規則已經形成，現代中韓關係是建立在平等、相互尊重的基礎上，兩國完全可以發展平等互利的兄弟友好關係。中國駐韓大使館向黃大憲奪得男子短道速滑1,500米項目冠軍表示祝賀，展現了中國與韓國發展友好關係的期待。

況且，韓國近五六十年的發展十分成功，已成為全球第十大經濟體，是亞洲少數幾個發達國家之一，其人均GDP有望在未來幾年超過日本。面對如此傲人的發展成就，韓國應該有充分的理由對自己的民族形成真正的自信，這對韓國和世界都是有利的。