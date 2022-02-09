北京當年為何邀請「反華急先鋒」石原慎太郎出席奧運？｜史海鉤沉

撰文：關岭
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日前，曾任日本東京都知事13年的石原慎太郎去世，終年89歲。石原是一個極右翼分子，而從很多華人的角度觀之，他亦以一貫反華而聞名。

2012年春，石原策劃了東京都購買釣魚島（日本稱尖閣諸島）事件，導致中日關係急轉直下。早在1970年代初，石原就建立黨內極右翼政策團體青嵐會，反對中日邦交正常化。他還率青嵐會成員到釣魚島建燈台，接着又聯合青年社把燈台擴建成燈塔。

另外，石原不承認日本軍國主義發動對亞洲各國的戰爭是侵略戰爭，認為那場戰爭只是給亞洲各國帶來了麻煩，要求亞洲各國忘記過去，要求日本擺脱認罪心理，大放厥辭稱「如果總是維持過去的低頭認錯姿態，那就什麼關係的發展也不能指望了」。他矢口否認南京大屠殺的存在，稱以當時日軍的裝備，六周內殺30萬中國人簡直是「天方夜譚」，反咬一口說「事件是中國人虛構的」。20世紀前葉，日本蔑稱中國為「支那」。二戰後日本棄用該詞，但石原卻一直沿用「支那」稱呼中國，而且每年參拜靖國神社。

2003年10月，中國成功發射第一艘載人航天飛船神舟五號，石原輕蔑地表示：中國人無知才會這麼高興，那種東西已經落後於時代，要是日本想搞的話一年就能成功。而中國潛艇發射彈道導彈試驗成功後，石原又稱「這是一件歷史性的大事，東亞現在置身於緊張危險的狀態，比美蘇冷戰時期更加緊張」。

2002年，石原慎太郎出席日本自衛隊的救災演習。（Getty Images）

值得一提的是，石原還是日本親台勢力的代表人物，曾出席李登輝和陳水扁的就職典禮，積極推動李登輝訪問日本，支持「台獨」。1999年台灣大地震後，石原借慰問災情之名訪台，稱台灣為「國家」，當時中國外交部發言人稱他「再次暴露了其反華的政治本質和破壞中國統一大業的險惡用心」。

2005年訪美期間，石原在美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演講時，公然挑撥中美關係，稱中國對世界的軍事威脅越來越嚴重，如果中美開戰，美國不一定能贏甚至極有可能輸。其理由是，中國一直奉行輕賤生命價值觀，相反美國奉行生命高於一切。他還為美國出謀劃策：為了避免與中國正面衝突，制衡中國最好的辦法就是經濟制裁。

然而，在2008年1月，這個靠「攻擊中國」而名聲大噪的日本政客，竟收到了北京邀請他出席2008年北京奧運會開幕式的邀請信，這令中日兩國和國際社會很多人士大跌眼鏡。面對日本媒體的不斷追問，石原回答：如果沒有其他意外發生，我將前往北京。北京奧組委官員的解釋是「只要不做有損奧運的事，我們歡迎任何人參與奧運」。

一個長期對中國出言不遜的人，何以得到北京方面的邀請？箇中原因耐人尋味。

圖為2007年4月，石原慎太郎競選連任東京都知事並勝出。（Getty）

北京邀請石原最直接的原因應該是，東京是北京締結的第一個國際友好城市。1979年，北京與東京正式建立友好城市關係。結好以來，兩市交往密切，合作成果顯著，曾被已故中國總理李鵬譽為「國際友好城市的典範」。而石原訪問北京的主要目的是為東京申辦2016年奧運會做公關。他深知東京申奧離不開中國的支持。雖然之後日本申辦2016年奧運會失敗，申辦2020年奧運會成功，但這是題外話。

當時日本右翼媒體《產經新聞》報道說：「雖然東京和北京為姐妹友好城市，但石原知事一向嚴厲批判中國，這次居然能收到北京方面的邀請，令人稱奇」。石原此前曾在各種場合對中國發表批評性言論，是日本「中國威脅論」的領唱者之一。日本《每日新聞》的報道歷數了石原多年來對中國的誹謗之詞，譬如稱中國是「唯一的帝國主義」、「百姓文化水平低」，「向氫彈都能造出來的中國提供援助是愚蠢的行為」，甚至曾批評「北京奧運會同希特拉（Adolf Hitler）舉辦的政治色彩濃厚的柏林奧運會如出一轍」，揚言抵制2008年北京奧運會。所以人們按照常理「都猜測北京決不會邀請他」。

石原獲邀出席北京奧運會的消息，在中日兩國民間引起強烈反響。

2012年的日本眾議院選舉中，石原慎太郎（左三）為日本維新黨站台。圖中右三為時任大阪市市長橋下徹。（Getty Images）

在日本，有人讚賞：「這說明北京的心很寬廣，能夠接受石原這樣的人，又一個以德報怨」。有人心懷不滿：「石原向北京獻媚，丟掉了自己的信念，上了北京懷柔政策的當」。

中國網民也是眾說紛紜。有人表示不該邀請石原：「以德報怨，何以報德？誰能回答我？」更多的網民則認為，泱泱大國應該有大國的氣度。

海外輿論評價：中國正「帶着前所未有的信心向世界打開大門」，因為「對所謂的『中國威脅論』，沒有比打開大門更加有效的消毒辦法了」。北京奧運會是中國向世界敞開胸懷的大好時機，而對石原的邀請，其實也是「化干戈為玉帛」的一種姿態。

2008年8月8日，石原與時任日本首相福田康夫一同出席北京奧運會開幕式。在接受記者採訪時，石原高度評價開幕式，並表示：「或許很多人對於（中國的）政治體制會有所批判，我也經常對中國政治發表異論，但對於國家社會前途的看法，中國大學生很明顯地與日本的大學生不一樣，他們對於國家有所期待，讓人感受到青春生命的意義，聽了他們的想法之後，真叫人羨慕」。新加坡《聯合早報》評論說，這哪裏像是一個「右翼分子」的發言？這簡直成了開放中國的「免費代言人」了。

邀請持不同政見的人出席北京奧運會開幕式，需要勇氣和自信。中共黨刊《百年潮》曾在2008年第11期刊文稱，儘管石原過去一貫批評中國，他的歷史觀、價值觀也令人無法接受，但中國政府高瞻遠矚，不計前嫌，邀請他出席奧運會開幕式，讓他接受了一次中華文化的震撼和洗禮，讓他親眼看到中國人民並不是齜牙咧嘴、盛氣凌人的，而是熱情好客、勤奮上進的。實踐證明，這是一個正確的選擇。

岸田文雄前往石原慎太郎家中弔唁　日本右翼思潮仍當警惕石原慎太郎：反中反美亦反現代日本的右翼狂想日本東京都前知事石原慎太郎逝世　終年89歲
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