北京當年為何邀請「反華急先鋒」石原慎太郎出席奧運？｜史海鉤沉

日前，曾任日本東京都知事13年的石原慎太郎去世，終年89歲。石原是一個極右翼分子，而從很多華人的角度觀之，他亦以一貫反華而聞名。

2012年春，石原策劃了東京都購買釣魚島（日本稱尖閣諸島）事件，導致中日關係急轉直下。早在1970年代初，石原就建立黨內極右翼政策團體青嵐會，反對中日邦交正常化。他還率青嵐會成員到釣魚島建燈台，接着又聯合青年社把燈台擴建成燈塔。

另外，石原不承認日本軍國主義發動對亞洲各國的戰爭是侵略戰爭，認為那場戰爭只是給亞洲各國帶來了麻煩，要求亞洲各國忘記過去，要求日本擺脱認罪心理，大放厥辭稱「如果總是維持過去的低頭認錯姿態，那就什麼關係的發展也不能指望了」。他矢口否認南京大屠殺的存在，稱以當時日軍的裝備，六周內殺30萬中國人簡直是「天方夜譚」，反咬一口說「事件是中國人虛構的」。20世紀前葉，日本蔑稱中國為「支那」。二戰後日本棄用該詞，但石原卻一直沿用「支那」稱呼中國，而且每年參拜靖國神社。

2003年10月，中國成功發射第一艘載人航天飛船神舟五號，石原輕蔑地表示：中國人無知才會這麼高興，那種東西已經落後於時代，要是日本想搞的話一年就能成功。而中國潛艇發射彈道導彈試驗成功後，石原又稱「這是一件歷史性的大事，東亞現在置身於緊張危險的狀態，比美蘇冷戰時期更加緊張」。

2002年，石原慎太郎出席日本自衛隊的救災演習。（Getty Images）

值得一提的是，石原還是日本親台勢力的代表人物，曾出席李登輝和陳水扁的就職典禮，積極推動李登輝訪問日本，支持「台獨」。1999年台灣大地震後，石原借慰問災情之名訪台，稱台灣為「國家」，當時中國外交部發言人稱他「再次暴露了其反華的政治本質和破壞中國統一大業的險惡用心」。

2005年訪美期間，石原在美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演講時，公然挑撥中美關係，稱中國對世界的軍事威脅越來越嚴重，如果中美開戰，美國不一定能贏甚至極有可能輸。其理由是，中國一直奉行輕賤生命價值觀，相反美國奉行生命高於一切。他還為美國出謀劃策：為了避免與中國正面衝突，制衡中國最好的辦法就是經濟制裁。

然而，在2008年1月，這個靠「攻擊中國」而名聲大噪的日本政客，竟收到了北京邀請他出席2008年北京奧運會開幕式的邀請信，這令中日兩國和國際社會很多人士大跌眼鏡。面對日本媒體的不斷追問，石原回答：如果沒有其他意外發生，我將前往北京。北京奧組委官員的解釋是「只要不做有損奧運的事，我們歡迎任何人參與奧運」。

一個長期對中國出言不遜的人，何以得到北京方面的邀請？箇中原因耐人尋味。

圖為2007年4月，石原慎太郎競選連任東京都知事並勝出。（Getty）

北京邀請石原最直接的原因應該是，東京是北京締結的第一個國際友好城市。1979年，北京與東京正式建立友好城市關係。結好以來，兩市交往密切，合作成果顯著，曾被已故中國總理李鵬譽為「國際友好城市的典範」。而石原訪問北京的主要目的是為東京申辦2016年奧運會做公關。他深知東京申奧離不開中國的支持。雖然之後日本申辦2016年奧運會失敗，申辦2020年奧運會成功，但這是題外話。

當時日本右翼媒體《產經新聞》報道說：「雖然東京和北京為姐妹友好城市，但石原知事一向嚴厲批判中國，這次居然能收到北京方面的邀請，令人稱奇」。石原此前曾在各種場合對中國發表批評性言論，是日本「中國威脅論」的領唱者之一。日本《每日新聞》的報道歷數了石原多年來對中國的誹謗之詞，譬如稱中國是「唯一的帝國主義」、「百姓文化水平低」，「向氫彈都能造出來的中國提供援助是愚蠢的行為」，甚至曾批評「北京奧運會同希特拉（Adolf Hitler）舉辦的政治色彩濃厚的柏林奧運會如出一轍」，揚言抵制2008年北京奧運會。所以人們按照常理「都猜測北京決不會邀請他」。

石原獲邀出席北京奧運會的消息，在中日兩國民間引起強烈反響。

2012年的日本眾議院選舉中，石原慎太郎（左三）為日本維新黨站台。圖中右三為時任大阪市市長橋下徹。（Getty Images）

在日本，有人讚賞：「這說明北京的心很寬廣，能夠接受石原這樣的人，又一個以德報怨」。有人心懷不滿：「石原向北京獻媚，丟掉了自己的信念，上了北京懷柔政策的當」。

中國網民也是眾說紛紜。有人表示不該邀請石原：「以德報怨，何以報德？誰能回答我？」更多的網民則認為，泱泱大國應該有大國的氣度。

海外輿論評價：中國正「帶着前所未有的信心向世界打開大門」，因為「對所謂的『中國威脅論』，沒有比打開大門更加有效的消毒辦法了」。北京奧運會是中國向世界敞開胸懷的大好時機，而對石原的邀請，其實也是「化干戈為玉帛」的一種姿態。

2008年8月8日，石原與時任日本首相福田康夫一同出席北京奧運會開幕式。在接受記者採訪時，石原高度評價開幕式，並表示：「或許很多人對於（中國的）政治體制會有所批判，我也經常對中國政治發表異論，但對於國家社會前途的看法，中國大學生很明顯地與日本的大學生不一樣，他們對於國家有所期待，讓人感受到青春生命的意義，聽了他們的想法之後，真叫人羨慕」。新加坡《聯合早報》評論說，這哪裏像是一個「右翼分子」的發言？這簡直成了開放中國的「免費代言人」了。

邀請持不同政見的人出席北京奧運會開幕式，需要勇氣和自信。中共黨刊《百年潮》曾在2008年第11期刊文稱，儘管石原過去一貫批評中國，他的歷史觀、價值觀也令人無法接受，但中國政府高瞻遠矚，不計前嫌，邀請他出席奧運會開幕式，讓他接受了一次中華文化的震撼和洗禮，讓他親眼看到中國人民並不是齜牙咧嘴、盛氣凌人的，而是熱情好客、勤奮上進的。實踐證明，這是一個正確的選擇。