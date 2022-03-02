烏克蘭戰爭踏入第7天：戰事膠着　風險浮現

首先必須承認，俄羅斯軍隊推進的速度並不慢，開戰兩天北部戰場就推進到基輔郊區，一周內已有望拿下第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）。
不少評論覺得慢，主要是期望過高。其實大規模作戰戰線推進的速度都不會太快，一天十幾、二十公里都是常態，美國當年打伊拉克，二十多天才打到巴格達，相對而言，俄軍推進速度可算是正常的。
其次也必須承認，相對於蘇聯時代勢不可遏的鐵甲洪流，俄軍現在的作戰能力確實下滑得很厲害，和美軍相比在軍事現代化上也有明顯代差。
這次俄羅斯的打法是典型的蘇軍方式，大迂迴，大包抄，試圖從南北兩面發起鉗形攻勢，再配合東線地面進攻，把部署在烏克蘭東部的烏軍主力一網打盡，但是在這三個方向的進攻力量，都無法和前蘇聯時代給人的印象相比。
這裏面原因很多，可能是普京低估了烏克蘭政府與人民的抵抗意志，可能是俄軍在南北兩個鉗形戰場的重裝備與後勤供應不上，南北兩條戰線的進展都不盡如人意，從目前看，俄軍損失也比較慘重。
另外，和美軍相比，俄羅斯的軍事代差與可投入的軍事資源差距也非常明顯。美軍近年發動的侵略戰爭，都是先大規模轟炸配合精準打擊，癱瘓對方高價值軍事目標，各種精確制導武器幾乎用之不竭，但是俄羅斯此戰主要是靠地面推進為主，空中打擊力量明顯比較薄弱。
以對機場的癱瘓攻擊為例，美國在戰爭中往往是多輪打擊，以求徹底摧毀，但是俄羅斯似乎只能做到一天之內只發動一波破壞性打擊。這就給了烏克蘭空軍修復元氣的機會，本來烏空軍在第一天就被俄軍攻擊失去了戰鬥能力，但是在隨後幾天，因為俄羅斯後續打擊能力不夠，烏空軍又部分恢復了作戰能力。
第三，必須承認，烏克蘭政府與軍隊的抵抗，要比俄方原來預想的更頑強。這一點在總統澤連斯基（Volodymyr）身上體現尤為明顯。
澤連斯基是喜劇演員出身，此前的各種表現非常不靠譜，在很大程度上，正是他缺乏政治家所需要的戰略眼光和現實主義精神，招致了這場戰爭，幾乎將烏克蘭置於死地。
很多人認為，像這樣的人，只要俄羅斯大軍兵鋒一到，一定會丟下國家望風而逃，更何況美英兩國都答應給他和他的政府提供庇護。
但令人想不到的是，就是在治國中這個毫無政治智慧的總統，在面臨滅國危機時，卻在軍事上展現出了硬漢的一面，聲言就是打巷戰也和俄羅斯鬥下去，結果成功鼓舞起了國民抵抗意志，極大遲滯了俄軍推進速度。
第四，必須認識到，外部軍援與經濟制裁都是普京的大麻煩，如果俄羅斯不能切斷烏西部來自歐洲和美國的軍援通道，戰爭一旦陷入長期化，對俄羅斯將是災難性的。
這次戰爭之初，歐美各國對俄羅斯軍力明顯是心存恐懼的，因此美國明確宣佈不會往烏克蘭派兵，歐洲各國也撒手不管，他們之所以這樣做，一則是不願意為了烏克蘭和北極熊開戰，二則是對能否在局部戰爭中戰勝北極熊完全沒有信心。
但是，隨着戰事進展，一方面俄軍的弱點不斷暴露，另一方面，戰爭喚醒了多數歐洲國家對俄羅斯根深蒂固的安全恐懼。幾百年來，俄歐矛盾都是歐洲的主要矛盾，俄羅斯的軍事擴張主義讓各歐洲國家吃足了苦頭，尤其是冷戰期間，蘇聯對歐洲形成的強大安全壓力。
所以，俄烏戰爭一爆發，眼看着烏克蘭要落入北極熊之口，多數歐洲國家立生唇亡齒寒之感，開始紛紛加大對烏克蘭的軍事援助。
德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）日前關於烏克蘭局勢的發言幾乎就是一份宣戰宣言。
目前整個歐洲都已經行動起來，介入對烏克蘭的軍事志願行動。
歐盟為烏克蘭提供作戰飛機，波蘭和波羅的海三國的志願軍已進駐烏克蘭境內，法國在加大軍事援助，德國這個歐洲軍事上最強大的國家之一，也一改之前的搖擺狀態，徹底站到了俄羅斯對立面。
除了上述軍事援助，另外在經濟與金融上，美歐英也聯手對俄羅斯實施了最嚴厲的制裁。俄羅斯所有在美國與歐洲的數千億美元資產被凍結，俄最主要幾家銀行也踢出了SWIFT系統。這些制裁措施着眼於摧毀俄羅斯經濟的經濟、民生、金融體系與科技競爭能力。
外部軍援與嚴厲制裁，是這場烏克蘭戰爭與美國發動的伊拉克戰爭、阿富汗戰爭的最大不同，也是戰爭可能長期化的最大原因。
美國發動的那幾場侵略戰爭，不僅美方在各方面均居於壓倒優勢，糾合了一大幫打手，而且對方還總是處於孤立無援之地，所以戰爭的結果很快就呈現一面倒態勢。
這次烏克蘭戰爭，俄羅斯雖然相對於烏克蘭具有壓倒優勢，但是歐美軍援卻會源源不斷進入，同時在經濟金融上，俄羅斯還承受了歐美有史以來最嚴厲的制裁措施。
所以，如果雙方談不出結果，俄羅斯又不能儘快拿下基輔，戰爭長期化的風險是存在的，而戰爭一旦長期化，對俄羅斯來說，絕對是災難性的。
這大概就是普京命令俄羅斯戰略威懾力量轉入特殊戰備狀態的原因，這個反應的目的就是要做出一種「拼命」姿態，威懾美國和其它歐洲國家，警告他們不要再介入戰事進程。但是想嚇住歐洲，這次恐怕不太容易。對普京來說，還是速戰速決更為有利。