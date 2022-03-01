烏克蘭局勢 | 俄烏戰爭是是非非　普京大帝的原罪

戰爭沒有勝利者。在任何情況下，都不可以為戰爭歡呼。

從俄羅斯總統普京突然調兵兵臨城下的那一刻起，西方媒體聲音自然是一邊倒，嚴厲譴責俄羅斯，力挺烏克蘭。

中國輿論場有些分化，有些人反美力挺俄羅斯，有些人則依託反戰的道德高地挺烏克蘭。雙方為誰是正義誰是邪惡，爭論不休。

俄羅斯總統普京宣布對烏克蘭東部頓巴斯採取特別軍事行動，進行兩次電視講話。（Getty Images）

縱然普京兩次電視講話，「有必要再一次解釋我們為什麼要這麼做」。按照中方官方話述來說，「烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯」，但普京講話中還是流露出擴張主義思想。可以看到，即使在目前俄羅斯國力已經衰落的情況下，這種思想仍然存在於俄羅斯人的內心。

從行為本身來說，嚴格意義上，俄羅斯確實是入侵者，當然北約和烏克蘭也不無辜。

俄羅斯和烏克蘭之間的關係確實非常複雜，恩怨交纏。俄羅斯是被迫的——美國試圖誘導烏克蘭，把烏克蘭推到對抗俄羅斯的最前線是非常危險的，總有一天會把俄羅斯徹底惹毛，就如當下；但轉而要問，已經合法自願劃給其他國家的領土，當覺得自己受威脅了就可以拿回來？以此類推俄，俄羅斯大量周邊鄰國境內也有不少俄羅斯族人，一些領土歷史上也曾是屬於俄羅斯佔領，那麼，這些鄰國的土地是不是只要俄羅斯覺得有需要，就可以隨時通過武力形式奪取？

俄羅斯國土面積超過1700萬平方公里，地跨歐亞兩大洲，不少領土也是歷史上從其他國家奪取的。那是不是其他國家只要覺得俄羅斯對自己不太友好，也可以對俄羅斯提出領土要求？

必須問三個問題。

第一，韓戰、越戰、伊拉克、波黑、科索沃、巴拿馬、利比亞、敘利亞......美國每次參與發動的戰爭，哪一次從美國本位出發不是言辭鑿鑿？那麼，俄羅斯和美國有什麼區別？為了所謂「正義化戰爭」，哪一個不是找出各自各式各樣的理由。

第二，有人會說，國際關係領域，大多數戰爭和衝突，本來就沒有什麼正義和邪惡可言。那麼，好的。如果說俄羅斯信奉的是實力原則，不需要講道義。那對北約東擴壓縮俄羅斯的空間也沒什麼好抱怨，因為北約東擴也是基於實力原則，畢竟北約實力更強，這也是事實。

第三，以此推及到全世界，多少國家都和鄰國有各種領土帳。如果所有國家都可以根據自己對於鄰國關係和領土的理解，動用武力佔領領土，那現有維持和平的國際秩序就完全打破。世界就會陷入無止境的戰火中。

注意看中國外交部表態的一些微妙信號。當烏克蘭戰爭爆發開始，中國外交部一直在強調「烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯」，在2月28日，外交部發言人王文斌表示「中方一貫認為，一國安全不能建立在損害別國安全的基礎之上，更不能處於尋求自身絕對軍事優勢和絕對安全而肆意損害別國主權和安全」。

中國一直講道義，走王道。聯合國憲章表明：一個國家對另一個國家採取武力，是需要得到聯合國的批准。中國的立場也一直是必須要經過聯合國安理會批准，而不是憑藉自己的判斷就可以動用武力。美國不經過聯合國安理會批准，轟炸塞爾維亞、伊拉克、敘利亞等國家，中國是明確反對的。而中國至今也沒有承認俄羅斯對克里米亞擁有主權，當然也不會對頓巴斯地區獨立予以承認。

說回普京，從普京大帝，到越來越多的聲音說其是「21世紀彼得大帝」，從如此視角看回普京兩次電視講話。一方面，有美歐北約步步緊逼的現實困境，無解，最後只能行此下策。另一方面，列寧主義的民族觀和建國模式，的確給普京口中的「最大地緣政治災難」埋下了伏筆。這個「歷史性錯誤」不僅影響俄羅斯，也誤導了其他一些蘇俄效仿者。

但普京可能根本沒有意識到，甚至其斯拉夫民族的民族性也決定了，普京此舉很可能是用自己的「新錯誤」去改列寧的「舊錯誤」。 此番得失自然很難在當下得出一個所以然。 但，須知，很多時候，歷史性錯誤的最佳改正方式並不昰直接路線，而是間接路線。 即：不是將錯的部分改，而是創造一個新的更佳替代品。 沉浸於歷史而無法面對未來，則不能成為偉大領袖。

歷史不容忘卻，但終究還是要面對未來。 中國為什麼能有「一帶一路」、「人類命運共同體」？不要忘記，中國不僅仍有領土爭端，更有歷史上不少土地仍在他國版圖之內。

外交部發言人華春瑩說「中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國」。（路透社）

外交部發言人華春瑩之前在例行記者會上，有句話就說得非常好：「在如何尊重國家主權和領土完整上，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麼做......中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國」。

中國一不輸出革命，二不輸出饑餓和貧困，三不折騰。一直努力發展自身經濟，提出全球發展理念。這是中國作為一個負責任大國的態度和行為。在經歷了一個又一個事實後，世界會越來越清楚地看到這一點。當然，世界這麼多慘痛教訓，也需要中國更加冷靜、更加清醒。

戰爭的勝利，永遠不會是永遠。隨著時間的推移，任何國家肆意發動戰爭的行為，往往會擊敗自己。