烏克蘭戰爭進入第十天：從「伐謀」到「攻城」

「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」。在「伐謀」、「伐交」與「伐兵」層面，普京（Vladimir Putin）不可謂不高明。

他選在北京冬奧會之後，到北京和中國高調簽署完《中俄聯合聲明》後動手，既給足了「準盟友」面子，又利用了一切可以利用的國際想象空間，頗有當年毛澤東在赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）訪華一結束就炮擊金門，以及鄧小平在訪美結束後就旋即對越南開戰的味道，展現了一個老牌帝國的頂級國際政治玩家，善於製造和利用危機，並充分利用國際博弈想象空間拓展本國利益的嫺熟手法。

而且在此之前，今年1月3日，由俄羅斯提議，聯合國安理會「五常」還通過了一份反核戰協議，為這場當時就在規劃的戰爭劃定邊界。此外，他又特地選在俄羅斯即將擔任安理會輪值主席國幾天前開戰，以便在聯合國掌握議題主導權。

在戰術選擇上，普京通過在烏克蘭南北兩個方向發動鉗形攻勢，配合東部的大規模作戰行動，從三個方向分進合圍，試圖在軍事上，將烏克蘭部署於東部地區的主要兵力盡數包圍一網打盡；在政治上迅速佔領基輔，扶持代理人政府，以減少戰爭損失；在政治地理上沿第涅伯河分割烏克蘭，控制住東部，威脅西部，通過基輔傀儡政府操控烏克蘭的內政外交軍事，達到非軍事化烏克蘭的目的。

這些都是非常高明、統籌考慮了各關鍵戰爭目標的戰術動作。但是，進入「攻城」階段，俄羅斯軍隊的弱點很快暴露。俄軍分進合圍的鉗形攻勢，繼承了前蘇軍典型色彩的大迂迴、大包抄作戰思路，需要強悍的鐵甲洪流做支撐，但俄軍的後勤供應與高技術戰爭能力明顯不足，戰爭動員也並不充分。

此外，可能是考慮到俄烏同為斯拉夫人的同胞感情，為達到「攻心為上」的效果，儘量減少平民傷亡，有利於戰後管制和實現「以打促談」的目的，普京在基輔等地也沒有用盡全力，沒有過多動用重型武器，從而導致俄軍「攻城」受阻，戰場態勢呈現出危險的「高開低走」局面。

2022年3月3日，烏克蘭切爾尼吉夫消防員正在撲滅俄羅斯空襲後受損市中心的大火。俄羅斯軍隊升級了對擁擠城市的襲擊，烏克蘭領導人稱這是公然的恐怖行動。(美聯社)

同時，烏政府和民眾也從最初的恐懼中冷靜下來，隨着戰事進展，抵抗意志在上升，烏國內不分黨派現在已經被徹底動員起來。最危險，也最出乎俄羅斯戰前預料的，是歐洲乃至整個西方社會對烏克蘭的支持態度。

歐美的態度普京是有準備的，但是其態度如此堅決，恐怕有點超出了普京預計。俄羅斯外交部前副部長費多羅夫（Andrei Fedorov）在接受媒體採訪時就表示：「烏克蘭的抵抗與西方國家的制裁力道，都比俄羅斯在行動開始前所預測的還要來得強烈。」

戰爭開始後，美歐對俄羅斯及普京本人實施了有史以來最嚴厲的經濟與金融制裁，凍結了俄羅斯所有在美國與歐洲的數千億美元資產，把俄羅斯幾家主要銀行踢出SWIFT系統，禁止俄羅斯飛機飛越歐美國家領空。

俄經濟、民生與金融體系受到的傷害立刻顯現，股市暴跌，盧布暴跌，存款利率也被迫從原來的9.5%提高到20%，這樣的利率水平基本上已經很難正常開展經濟活動。

其長遠影響更是難以估量。分析認為，因為此次嚴厲制裁，俄經濟至少會縮水一半以上，至少在10至20年，俄經濟可能都緩不過氣。

歐美聯合制裁俄羅斯，對俄羅斯經濟帶來嚴重不利影響。圖為法國總統於2022年2月25日，在布魯塞爾舉行的歐盟烏克蘭問題特別峰會後的媒體會議上發表講話。(美聯社)

更關鍵還是在軍事層面，唇亡齒寒的危機感，使歐洲紛紛加大對烏克蘭的軍事援助。過去一段時間，美國加大了對烏克蘭的武器援助，歐盟計劃為烏克蘭提供戰機，法國提供輕重武器與防空系統，比利時、波蘭等提供機槍坦克和燃料，波蘭和波羅的海三國組織志願軍進駐烏克蘭境內，德國也一改之前的搖擺狀態，與俄羅斯一刀兩斷，為烏克蘭提供了大量對俄軍重裝備極具威脅的反坦克武器和地空導彈。

打起來大家才發現，這根本就不是俄羅斯與烏克蘭的戰爭，而是俄羅斯與歐洲（或者說是北約）之間的一場戰爭。烏克蘭不過是歐美的戰爭代理人而已。

美國是戰爭的最大受益者。它不用為戰爭引發的人道主義災難擔心，不會受難民潮衝擊，與此同時卻通過戰爭摧毀了德法和俄羅斯的脆弱關係，達到了孤立削弱俄羅斯的目的，同時還大賣軍火，滿足了本國軍工複合體利益，為本國頁岩氣打開了歐洲市場。所以戰爭開打當天，各國股市紛紛暴跌，唯有美國股市卻低開高走。

也正因為如此，戰爭如果長期下去，演變成消耗戰，對俄羅斯會極為不利。

如何達到俄烏戰爭的預期目標，俄羅斯總統普京面臨嚴峻考驗。（美聯社）

現代戰爭打的是經濟與科技實力，而在這兩個領域，俄羅斯都還無法和美歐匹敵。尤其是經濟，以俄羅斯佔世界經濟2%的比例，和美歐合計接近全球經濟總量40%的體量長期對抗消耗，俄羅斯肯定無法承受。這樣下去，就算是俄羅斯能在戰場上取得勝利，在整體經濟與政治上算下來，也得不償失。

所以，現在的問題已經不是如何把戰爭進行下去的問題，在戰場上，俄羅斯一定會取得勝利，烏克蘭首都與東部地區肯定保不住，何時被拿下只是一個時間與成本問題。

問題的關鍵在於，歐美介入已經實質上擴大了戰爭規模，使得俄羅斯面臨了一個沒有在戰場上正面開火，卻比烏克蘭要強大百倍的敵人。所以，對普京來說，能否速戰速決，避免被歐美拖入消耗戰陷阱，極其考驗他的能力與智慧。