烏克蘭局勢｜聯合國的眼淚　無止境的戰爭

還記得4年前，時任敍利亞駐聯合國大使巴沙爾（Bashar al-Jaafari）呆坐在聯合國大廈裏，無助、淒涼、哭泣嗎？

2018年4月9日，聯合國召開的敍利亞化學武器會議上，巴沙爾剛與各國理事展開激烈辯論，怒斥美國造謠敍利亞化學武器事件。指責英法美三國是「騙子、偽君子」，建議他們好好讀讀《聯合國憲章》，讓自己從無知和專橫中醒悟。但是這番慷慨激昂的演講沒有起到任何作用，因為在巴沙爾剛開始演講沒多久，英美法三國的代表就「憤然」離席。

4天後，110顆子彈還是殘酷地飛向了敍利亞——這個已經飽受7年戰亂的國家。十多萬人，再次背井離鄉。

要知道，敍利亞戰爭持續10年都難言結束，有人權組織稱導致了近50萬人死亡。然而，10年間對敍利亞的狂轟濫炸，50萬條血淋淋的生命，都沒有召開過一次聯合國緊急會議。

4年後的當下，2022年3月3日，聯合國大會召開自1997年以來的首次緊急會議，要求俄羅斯「立即、徹底、無條件」撤軍，以141票支持-5票反對-35票棄權通過決議，譴責俄羅斯入侵行為，要求俄方立刻撤軍。

2018年4月10日，在美英法再次襲擊敍利亞前，巴沙爾在聯合國大廈臨窗而坐，低頭沉默不語。（網絡圖片）

安理會決議具有強制力，可以授權聯合國會員國強制執行。而聯大決議沒有法律約束力和強制性，其作用更多體現在政治、道義約束上。而2月25日，聯合國安理會曾就烏克蘭局勢決議草案進行投票，由於常任理事國俄羅斯反對，該決議草案遭否決。

弱勢的聯合國大會

不可否認聯合國的作用。最起碼，聯合國每年維和行動是實實在在的，維和部隊做出了努力和犧牲。聯大、安理會的組織原則和工作方式，不僅給了小國發言機會，也讓大國在某種程度上不得不考慮一下小國的訴求。

但要說政治不正確的話了——聯合國的「管用」，終歸還是建立在當今全球的經濟、政治格局基礎上，而這個格局仍然是大國主導的。一旦觸及大國的核心利益，聯合國就「不管用」了。

「美國繞過聯合國安理會，悍然對XXX……」。XXX可以是南斯拉夫聯盟，可以是伊拉克，可以是敍利亞……近幾十年來，這樣的報道是不是屢見不鮮。

正在發生的烏克蘭戰爭，俄羅斯作為安理會常任理事國，就行使了一票否決權。

根據聯合國安理會官網記錄，截止2019年2月，美國、英國、法國、前蘇聯/俄國四國使用次數如下：美國使用81次，英國使用34次，法國使用20次，1991年前蘇聯解體後，的俄羅斯共23次動用否決權（前蘇聯使用過百次），中國使用33次。這裏面多少政治博弈，多少政治利益，只可意會不可言傳。

冷冰冰的現實是：1997年以來的首次聯合國緊急會議，一份要求「立即、徹底、無條件」撤軍的決議案，在整個俄烏危機中，不會產生拐點性的影響，很難對俄烏衝突發揮實質性影響。這既與目前複雜的局勢相關，也與聯合國的行動力和效率下降密切關聯。當然，美國也曾經多次不遵守、不執行聯合國大會甚至安理會決議。當美國、俄羅斯這些大國都無視聯合國權威、破壞國際規則時，聯合國在國際事務中發揮的作用也就會被逐漸削弱。

圖為2月23日，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在聯合國會上發言，譴責俄羅斯發動入侵。（AP）

和平對話有多難？

烏東局勢急劇惡化以來，以美歐為首的西方國家紛紛宣佈對俄制裁，從經濟、金融、科技、領空等領域全方位孤立俄羅斯。向來標榜「無關政治」的體育界，也毫不猶豫地站隊。在文娛領域，多家西方公司宣佈暫停在俄羅斯的業務或終止與俄羅斯的合作，俄羅斯人還被西方多項文娛活動「封殺」……甚至連俄羅斯的貓也被「制裁」了。

不是說俄羅斯不應為戰爭付出代價，而是制裁真的有用嗎？中國外交部發言人華春瑩的四個反問很能一擊即中的回答——「2011年以來，美國對俄羅斯實施的制裁已經超過100多次，但是大家可以心平氣和地想一想或者討論一下，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁變得更好了嗎？烏克蘭的問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然而然得到解決嗎？歐洲的安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？」如此，只能把俄羅斯逼入死角。試問一句，跟風美國制裁俄羅斯的國家，有幾個是真正為了和平？有幾個是在真正想解決問題？

而更會將俄羅斯逼入死角的是——綜合媒體報道，美國向烏克蘭提供6億美元加防禦性武器裝備，數百枚毒刺防空導彈；歐盟撥出4.5億歐元用於致命武器，其中包括防空系統、反坦克武器、彈藥；法國向烏提供3億歐元和部分武器裝備；德國則準備向烏提供1000套反坦克武器和500枚導彈……

圖為2月28日，中國駐聯合國大使張軍在聯合國大會上發言。（AP）

原本，俄羅斯並沒有採用美國慣用的那一套——大規模轟炸，把對方徹底癱瘓後，才讓地面部隊進場。在對烏開火的起初數日裏，除了導彈定點清除癱瘓軍事設施，俄羅斯空軍沒有大規模進場，也沒有進行狂轟濫炸。原因也很簡單，空軍轟炸，是很容易誤傷平民。所以，可以推斷俄羅斯本不想引發大規模傷亡和人道主義災難。本打算用優勢兵力、武器、戰力的情況下，儘可能把傷亡最小化。

但輿論場的煽風點火，歐美國家又直接援助武器，烏克蘭政府甚至要為民眾提供武器「保衛國家」。讓這個發展走上了「極端」對付「極端」的趨勢。衝突已經爆發的情況下，理性和剋制是非常脆弱的，誰也不知道未來局勢是否會升級到哪種程度，會不會失控。一旦局勢失控，最受傷的還是烏克蘭民眾。

聯合國大會緊急特別會議就表決中，中國投了棄權票，而後中國常駐聯合國代表張軍作解釋性發言——「當前最重要的是儘可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控」，「俄羅斯同烏克蘭已經舉行首輪談判，儘管存在分歧，雙方都表現出繼續推進談判的意願」，「面對十分複雜敏感的形勢，中方再次呼籲國際社會堅持政治解決大方向，為當事方直接對話談判創造有利氛圍和條件」。