反思與前瞻：俄烏牽動的變局　攸關兩岸的啟示｜專家有話說

戰雲瀰漫8年後，伴隨俄羅斯於2022年2月24日宣佈發起「特別軍事行動」，俄烏衝突正式爆發。戰況發展至今，基輔已遭俄軍包圍，烏東則陷入膠着，俄方已於3月7日提出停火條件，包括烏克蘭立即停止軍事行動、承認克里米亞主權屬於俄羅斯、承認烏東兩共和國獨立、修憲確保烏克蘭的中立地位等；澤連斯基（Volodymyr Zelensky）雖有鬆口跡象，卻仍不願明確表態。

綜觀眼下中美俄三方互動，中俄交好、中美博弈、美俄急凍，國際格局或因俄烏衝突加速傾斜，諸如「今日烏克蘭，明日台灣」等警語，更予人東西熱點連動之感。



針對此一國際變局，「中華民國國際關係學會」於3月10日舉辦「俄烏情勢－反思與前瞻」時事座談會，由學會會長、政治大學外交系教授盧業中主持，邀請到中興大學國際政治研究所教授楊三億、中央警察大學國境警察學系副教授楊佩珊、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中、台灣大學政治系教授張登及，探討俄烏情勢牽動的國際格局變化，以及對兩岸的相關啟示。



「中華民國國際關係學會」於2022年3月10日舉辦時事座談會，由學會會長、政治大學外交系教授盧業中主持，邀請到中興大學國際政治研究所教授楊三億、中央警察大學國境警察學系副教授楊佩珊、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中、台灣大學政治系教授張登及。（「中華民國國際關係學會」供圖）

楊三億指出，解讀此次俄烏衝突，可由5個視角來觀察：衝突的遠因、普京（Vladimir Putin）的要求、歐洲的轉變、戰局的演變、冷戰的幽靈。

首先是衝突的遠因，楊三億認為，俄烏局勢之所以走到今天地步，2014年堪為關鍵。該年先後發生顏色革命、克里米亞公投返俄、烏東武裝獨立等事件，烏克蘭雖曾在2014年、2015年兩度簽訂《明斯克協議》（Minsk Protocol），有意同俄羅斯協調解決烏東問題，規範雙邊停火、戰俘交換、烏東兩處自治等內容，卻無法真正執行。原因在於，《明斯克協議》的本質更聚焦於促成停火，而非政治安排，雖說協議中承諾給予烏東兩處高度自治，卻不被烏克蘭民意所接受，因而無法執行；此外俄羅斯與烏克蘭對「高度自治」的理解也不同，導致雙方最後互控撕毀協議。8年來此處大小衝突不斷，早在此次戰爭爆發前，烏東駁火已導致1萬餘人喪生。

第二是普京的要求。楊三億指出，3月7日路透社（Reuters）報道披露俄羅斯開出4個停火條件，其實共可分成兩大類，第一類包括對烏克蘭去軍事化、去納粹化，其實反映的是，俄羅斯有意重整烏克蘭內部政局，消除極端的反俄民粹、極右民兵組織，消解可能在未來對俄羅斯造成傷害的潛在威脅，包括此次俄軍披露的烏克蘭生物實驗室，也屬此例；第二類是要求烏克蘭修憲中立化，並承認克里米亞屬於俄羅斯、烏東兩共和國獨立，其實與俄羅斯想要創造安全緩衝區的想法息息相關。

當地時間2022年2月13日，烏克蘭東部馬利烏波爾，烏克蘭極端右翼武裝組織「亞速營」（Azov Battalion）組織戰鬥訓練活動，79歲的Valentyna Konstantynovska練習槍械。（視覺中國）

第三是對歐洲的影響。楊三億認為，此次衝突促進中東歐國家進一步整合，包括在政治立場上支持烏克蘭，在實際行動上接收烏克蘭難民；與2010年阿拉伯之春後爆發的中東難民潮相比，歐洲國家顯然不排斥烏克蘭人，態度冷暖可見一斑。而德法兩國則有明顯的立場轉變，德國在此次衝突中積極援助烏克蘭，法國則頻繁斡旋；摩爾多瓦、格魯吉亞等國則認為歷史契機已到，積極表示要加入歐盟。

第四是戰局的演變。楊三億分析，目前基輔以北、烏克蘭東北部、烏東兩共和國、海岸線四部分是重點熱區。根據媒體資料顯示，目前戰況相互膠着，拖得越久對俄羅斯越不利，畢竟經濟制裁的力道會逐漸生效，可能導致俄羅斯重回「休克療法」（shock therapy）時期悲慘狀態，連帶勾起年長俄羅斯人的回憶。另外此次衝突也考驗烏克蘭的軍事改革成效，自2014年克里米亞危機後，烏克蘭的國防預算由19億美元一路上升到49億美元，更與北約進行多次軍事演習與情報共享，故此次戰爭可謂是對8年整軍計劃的驗收。

第五是冷戰的幽靈，楊三億指出，雖說冷戰時代已結束，但冷戰的幽靈仍在盤旋。從1993年的第一次車臣戰爭開始，2008年的俄喬戰爭、2014年的克里米亞危機與烏東獨立，到2022年的俄烏戰爭，都是蘇聯解體遺緒的發酵。「帝國的瓦解」必然產生與前屬地的「剪不斷理還亂」，這個問題治絲益棼，即便此次俄烏戰爭結束，衝突仍會持續蔓延。

2022年3月9日，大批民眾在東南部港口城市馬裏烏波爾（Mariupol）市郊一個水井輪候食水。（AP）

而高佩珊則提醒聽眾留意兩大力道：美歐合作、美英法德領袖會議。

第一的力道是美歐合作。高佩珊表示，此次美國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問歐盟，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同舉行記者會，象徵了美歐在面對俄烏衝突上的立場一致，隨後經濟制裁也從G7國家外溢到其他區域與組織。而在3月2日召開的聯合國大會中，也有多達141個國家支持譴責俄羅斯入侵烏克蘭，象徵國際對此事件的高度共識。

高佩珊也指出，這次歐洲國家對烏克蘭的支持、對難民的接受度前所未見。阿拉伯難民潮時，南歐各國身為第一前哨站，便出現激烈的排斥難民情緒，從而促成極右政治人物與政黨的崛起；2021年白俄羅斯曾將中東難民運到波蘭邊界，招致波蘭軍警強力鎮壓，此次波蘭卻非常積極要接納烏克蘭難民，態度轉變十分明顯。而截至今日，俄烏衝突已讓多達200萬難民逃出烏克蘭，歐盟也首次啟動「臨時保護指令」，在波蘭、斯洛伐克等地創建保護中心，並協調創建人道走廊，可看到歐盟在人權場域出力甚多。

然而高佩珊認為，在經濟制裁領域，歐盟便無法大刀闊斧。在歐盟特別外長會議中，各國都提到要擴大對俄羅斯的經濟制裁，雖說相關措施已導致盧布大貶，有些金融機構因而預測，俄羅斯可能因此重返休克療法時代，無法按時償還外債，但歐洲國家普遍擔憂能源供應問題，歐盟尤其依賴俄羅斯油氣，故當拜登（Joe Biden）表示要禁止俄羅斯油氣進口時，歐盟並未跟上。

而高佩珊強調的第二力道，則是美英法德四大國領袖會議，暗藏各國對俄烏衝突的政治盤算。

高佩珊指出，對英國來講，其戰略聚焦打擊俄羅斯經濟，從銀行等金融機構到俄羅斯寡頭，等級持續升高。許多俄羅斯寡頭長年避居英國，就是看上英國的低稅率。而對法國來說，其主要想在外交上得分，所以可以看到馬克龍（Emmanuel Macron）此次非常積極斡旋；在德國，除了軍事援助烏克蘭外，德國政府也已宣佈要興建兩座液化天然氣接收站，並預計要修再生能源法，擺脱對俄羅斯的依賴。美國則是從地緣與價值兩方面，希望維持自己的影響力，故也在俄烏衝突中頻繁發言、給予援助。四方目標雖不盡相同，卻能在相關利益下彼此鍵結。

烏克蘭局勢：2022年3月11日，夕陽下哈爾科夫市（Kharkiv）一棟被炮擊損壞的建築物。（AP）

美國的局限

李大中由政策變化、歷史認知兩方面，分析此次華盛頓在俄烏衝突的前後取態。

首先是美國的政策變化，李大中認為，美國的戰前立場相當穩健，其與北約在俄烏邊界緊張時，表態支持烏克蘭，同時進行多場外交斡旋，包括美俄之間、美國與北約之間、俄烏之間等，但一切努力在2月21日後改變，普京（Vladimir Putin）於當日宣佈承認烏東兩共和國，並在2月24日入侵烏克蘭，戰爭由此爆發。美國與北約便改採懲罰性手段，此次制裁規模遠勝2014年，只是都不是以安理會名義，雖說聯合國也有出台決議，但其實缺乏約束力。

李大中指出，此次衝突也暴露美國手段的局限性。普京便是知道美國不會直接介入，才會發起軍事行動，而衝突持續至今，美國確也僅用相對間接的方式提供協助，包括運輸武器、情報交換等。

李大中舉例，近期兩個事件足以說明美國立場，第一是波蘭表示願意提供戰機，但遭美國拒絕，第二是歐美不願在烏克蘭設立禁航區。前者有兩個原因，一是波蘭沒事先知會美國，第二是向烏克蘭提供戰機將讓局面更加複雜，恐會將北約拖入戰火；禁航區之例亦為此理，烏克蘭雖向歐美提出禁航區的設立要求，卻得不到迴音，也是因為歐洲各國擔憂捲入衝突，綜觀利比亞內戰等前例，設立禁航區往往是動武前兆，但北約與歐洲如今皆無意願對俄動武，自也無此。

戰事至今已有超過200萬人逃離烏克蘭。圖為已進入波蘭邊境的烏克蘭難民。（AP）

李大中分析，由上述兩例，便可看到美國在政策上的自我限制，即雖然支持烏克蘭，卻也不是毫無保留。而此次衝突也對拜登政府產生三點影響，第一點是俄羅斯威脅的形象更加強烈，第二點是有助讓拜登凝聚領導力，第三是體現北約的價值與重要性，對拜登政府而言算是加分。

而在歷史認知層面，李大中指出，俄烏衝突的爆發，顯示美俄對於國際局勢的發展認知不同。在俄羅斯看來，北約東擴步步進逼，美國更持續煽動顏色革命，皆是對己身安全的嚴重侵犯；但美國便是講求實力邏輯，早在奧巴馬（Barack Obama）時期，美國就認為俄羅斯只有能源能看，憑什麼擋住美國。

李大中最後分析，此次衝突可能影響美國判斷威脅的排序，烏克蘭當然不是美國的核心利益，但如今威脅有急迫性；中國當然是美國的長程挑戰，但目前中俄正在美國戰略壓力下逐漸靠近。這般發展，讓人想起2001年的「911事件」，美國為此將注意力轉到中東，中國由此迎來戰略機遇期。這次衝突會否讓美國注意力西移，往後的「新冷戰」會不會從中美回到美俄之間，都值得觀察。

3月8日，波蘭普熱梅希爾（Przemysl），烏克蘭難民經火車抵達，一名女士抱着小朋友在車站中走過。（AP）

烏克蘭的位置是關鍵

張登及則以大國政治的視角提出分析。

首先，此次衝突發生在地緣政治的「心臟地帶」，也就是東歐地區。張登及指出，地緣政治導致國際關係行為者的選項，會受到幅員、位置、資源的影響，如果實力類似，但是位置不同，選項就很不同。例如台灣的地緣位置，便處於受人重視、但是擔心被拋棄的尷尬，因此必須像芬蘭一樣，非常留意自己的對外政策。3月10日韓國選出新總統尹錫悦，其也同樣要面臨扈從或挑釁的選擇。

張登及表示，此次衝突也可看到國際體系結構的變化，已與冷戰結束時不一樣。倘若今日北約擴張到盧旺達，就算當地有俄羅斯勢力，也未必會爆發戰爭，而如果北約夠強大、或是俄羅斯夠強大導致北約不敢東擴，這場戰爭便也打不起來。西方在冷戰結束後，沉浸在大勝的氛圍中，但歐盟無形中受到削弱，北約也陸續接受許多小國，此次或許有些力不從心。但美國通過此次衝突凝聚北約，應算得分。

而針對各方行為者在俄烏戰爭的獲益，張登及分析，此次俄羅斯可能想用閃電戰，逼烏克蘭簽城下之盟，但或許沒料到會久拖，倘若西部的利沃夫被當作「烏克蘭重慶」，可能導致戰局進一步拖延；如果北約持續提供軍事支持，便可能讓僵局持續。俄羅斯或許看到短期有利，但長期被孤立的風險正在上升。

此外張登及提到中國與印度的表態。此次聯合國的譴責表決，共有35票棄權，中印皆在其中，由人口來看，世界前兩大國都投了棄權票。而美國當然為此施壓兩國，但中印各有考量。例如印度如今60%裝備都是俄製的，也向俄羅斯購買能源，自然不願意跟着譴責。QUAD視頻會議中，印度便提出質疑，「四方會談究竟是要討論歐洲還是討論印太，制約中國擴張不是重點嗎？」

烏克蘭局勢：圖為2月26日，學生在印度新德里示威期間遭警方拘捕的情形。（AP）

而針對衝突爆發，張登及提出「民族斷層線」、「北約東擴」兩個觀察緯度。

首先在「民族斷層線」上，張登及表示烏克蘭便是歐洲「第二個巴爾幹」。過往在蘇聯壓制下，東歐民族矛盾並未爆開，但如今看來已然爆開。過往烏克蘭親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）之所以能當選，烏東地區的親俄人口貢獻良多，但這也是2014年後親俄派難再得勢的關鍵，因為烏東武裝獨立、克里米亞回歸俄羅斯，兩處人民皆無法再參加烏克蘭選舉，從而註定了親俄派的衰頹。這道「民族斷層線」，是俄羅斯出兵的原因之一。

而在「北約東擴」議題上，張登及回顧了「是否有過承諾」的羅生門。如今的美國往往表示，自己無法承諾北約不東擴，因為各國皆可申請加入北約，但俄羅斯由此抱怨，美國此舉違反歷史默契。張登及表示，就檔案來看，確實沒有歷史文件寫明北約不能東擴，美蘇領導人亦未曾就此簽字，但1988年談判德國統一時，美蘇會談曾有逐字稿紀錄，美方確實承諾，兩德統一後，北約「不會向東一吋」（not one inch eastward），也就是俄羅斯理解的「北約不東擴」。

但張登及補充，美國在2000年後曾經「翻案」，表示此句意味「北約軍隊不會進入東德」，而非承諾「北約不東擴」。這般邏輯，就像曾經有人詢問戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），為何相信「北約不東擴」的承諾，其也表示，自己並沒想到蘇聯會瓦解，也沒料到華沙公約組織會消失，又怎能預想「北約不東擴」的問題。

張登及總結，美國的「翻案」也很難自圓其說，畢竟如果都承諾「北約軍隊不進入東德」，又怎能接納其他國家；把東德團團圍住，此舉自然是違反誠信。

烏克蘭總統澤連斯基2月19日在慕尼黑安全會議上發言，指歐盟及北約應明確交代容許烏克蘭加入的時間表。（AP）

在會後問答環節，俄烏戰爭是否帶給中國「戰略機遇」，以及台灣能否從中學習，成了會上兩大熱議主題，四位與談人亦就此分享觀點與看法。

楊三億：烏克蘭沒有注意風險與代價

首先楊三億認為，北京對俄烏採取了「雙邊模糊」政策。一來，中烏之間的軍事經濟合作關係相當密切，購入瓦良格號（今日遼寧號）便是一例，此外烏克蘭出產登陸艇與「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米），中國亦有進口；二來，北京也對克里米亞涉及的領土主權完整議題相當謹慎，至今都未承認當地歸屬。

至於台灣可以學到什麼，楊三億指出，烏克蘭近幾年投入高額軍事預算，貪腐嚴重、民生凋敝、寡頭橫行，今日就算沒有俄羅斯干擾，以烏克蘭當地條件，要加入歐盟也是相當困難，恐怕申請20年都還不能如願。而烏克蘭強化國防之舉是否正確，楊三億認為要看風險跟代價，近幾年烏克蘭內政嚴重撕裂，每個政治精英都在下賭注，賭注越下越大，結果自然驚人。

楊三億總結，烏克蘭豪賭可能產生兩種極端結果，假設烏克蘭跟波蘭一樣，最終成功加入北約與歐盟，自能高枕無憂；但如果失敗，也可能地表上再無烏克蘭。楊三億補充，目前烏克蘭從地表消失的概率很低，正如普京（Vladimir Putin）講到的，這是場「特別軍事行動」，普京算準北約不會介入，烏克蘭也算準普京不會滅亡烏克蘭，因此雙方籌碼越加越大。至於最後結果誰決定，恐怕不是烏克蘭自己。

高珮珊亦表示，美國不願過度捲入此處，波蘭送戰機未成便為案例。而中國已透過紅十字會，捐助500萬民生物資，近期中國外交部長王毅講話，也有提及中方要協助「斡旋」。高佩珊認為，「斡旋」與「調停」不同，前者表示自己不願介入，但有意協助雙方坐下來談判，足見北京的冷靜與剋制，其背後或有讓二十大平順度過的用意。

烏克蘭局勢：圖為3月11日，民眾在維爾紐斯街頭慶祝立陶宛獨立，期間有人高舉舉行的烏克蘭旗幟。（AP）

李大中：台灣不要視一切為「理所當然」

李大中同樣認為，此次北京相當克制，雖然理解俄羅斯的安全顧慮，卻也不為其行動背書；正如在烏克蘭問題上，北京重申支持各國領土主權完整，有意撇除「雙重標準」嫌疑，卻也同時反對單邊制裁俄羅斯。然而中方能在此危機中發揮什麼角色，目前還不清楚，若要協助調停，必須涉事雙方都同意，但烏克蘭能不能接受中方，尤其是烏克蘭背後的美國，是否能坐視情勢朝此方向發展？

而回顧台海議題，李大中認為，俄烏衝突能給北京兩個層面的觀察，第一是經濟制裁的承受力，倘若武統發生後，西方發動對華制裁，北京能否承受，恐怕是其接下來要思考的；第二是在「第一擊」的力道上，北京或許會看到，此次俄羅斯的「第一擊」相對節制，結果就是戰局延長，故其可能會思考，若要武統，是否要加強「第一擊」的力道，避免夜長夢多？

而在美國態度上，李大中指出，其實美國一開始就表示不會派兵介入烏克蘭，但在台海就比較戰略模糊，其始終沒有明確表態，倘若兩岸爆發衝突，自己是否出兵；另外也有些美國政治人物提議，應實質協助台灣提升自我防衛能力，這或許也是未來的可行方向。但李大中總結，台灣雖有台美關係可仰賴，卻也要審慎把握情勢，不能把所有事情都視為理所當然。

3月9日，烏克蘭馬裏烏波爾，一人騎單車經過一棟被轟炸損毀的大廈。（AP）

張登及：北京有兩個收穫

張登及指出，俄烏戰爭為北京帶來某種程度的紓解，若無這場衝突，美國發動的新疆輿論戰、科技戰可能還會持續加碼。而美國這些年從中東撤軍，為的就是將戰略重心轉向印太，並在油氣與稀土等能源場域上自力更生。但是俄烏危機爆發後，北約開始呼喚美國，導致後者極難在印太地區持續加碼。

張登及進而補充，眼下確實是中國的戰略機遇期，但北京也有所顧慮、相當審慎，例如克里米亞、烏東兩個共和國，北京並不會承認；但從另一方面來說，北京也不會看着俄羅斯因制裁而崩潰，美國為此向北京施壓，威脅說要連中國一起制裁，就是要避免北京左右逢源。

張登及表示，此次衝突可讓北京有兩大獲益，一是其或可看到，若真要發動武統，「閃電戰」至關重要。俄羅斯起初的左顧右盼，導致了後續的膠着，故北京可能會思考，武統開始後，究竟是形象重要或勝利重要，並或許會得出：既然軍事行動必然帶來形象損害，或許還是勝利重要，因此「首戰必須是終戰」。張登及補充，近期兩會上，中國總理李克強表示要「堅定靈活開展軍事鬥爭」，或許就跟當前形勢變化有關。

而北京第二個獲益，在於美國操作戰略大三角功敗垂成。張登及指出，其實近年華盛頓一直想重新操作中美俄三角關係，也就是所謂「Kissinger Reverse」，不論是聯俄製中或聯中制俄，為的就是讓美國保持戰略優勢。然如今上述兩種操作障礙極大，關鍵便是美國內部的政治環境與選舉因素，逼得政治精英相互競賽誰更強硬，削弱了拉攏中俄任一方的空間；如今的美國又無法同時制裁中俄，眼下中美互信極低，華盛頓也不易難通過遊說來聯中制俄。故長期下來，結果就是中俄在美國的戰略壓力下持續靠近。