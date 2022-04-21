馬克龍與勒龐終極對決　歐盟可能發生三個分裂｜專家有話說

2022年4月10日，法國總統大選登場。在第一輪投票中，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）以4個百分點差距，險勝極右派候選人勒龐（Marine Le Pen）。兩人將在24日的第二輪選舉中再次對決。對此議題，台北論壇基金會於4月15日邀請到台灣大學社會科學院院長、政治學系莫內講座教授蘇宏達，以及台灣前駐法國及比利時副代表薩支遠，就「法國大選、歐洲安全、歐盟未來」為題發表演講，探討法國未來政局，與歐洲安全前景，活動主持人為台北論壇基金會執行長楊永明。此為系列報道第二篇（共二篇）。



變動中的法國政治版圖

分析2012年、2017年、2022年法國三次總統大選前夕民調，薩支遠指出，傳統左派支持度已從2012年的31%降至2022年的8%；傳統右派則是從27%降至12%。代之而起的，是中間派與極右派，兩者在這次大選中分別獲得30%與31%的支持度，這顯示法國政黨的版圖已經有了翻天覆地的變化。

回顧法國第四共和（按：如今是第五共和），薩支遠表示，此體制之所以喪失民心，就是因為人們認為在多黨林立的國會內，小黨們永遠只顧自己的利益與政治分贓，而未替國家思考，故會有戴高樂將軍（Charles de Gaulle）修憲終結第四共和、創建第五共和的發展。

薩支遠補充，其實戴高樂本就對內閣總理制非常不信任，認為這將導致法國陷入混亂，但因戴高樂於二戰後回國時，法國政壇並未替其留下空間，其只好在1946年引退，直到1958年阿爾及利亞獨立戰爭爆發，法國派出精鋭前去鎮壓，戴高樂才再度出山。而鎮壓阿爾及利亞的過程非常慘烈，法國社會多年來一直避談這段往事，馬克龍也是直到2021年，出於修補兩國關係的考量，才正式歸還部分遭法國處決的阿爾及利亞反抗軍遺體。

圖為2022年4月13日，法國總統馬克龍在法國電視頻道TF1的晚間新聞廣播中講話。（AP）

而參考第四共和到第五共和的變化，薩支遠指出，法國非常重視政局穩定。80年代、90年代間，法國曾有幾次左右共治，也就是總統、總理分屬不同光譜的政黨，導致政治出現摩擦。為避免此般現象重演，法國便於2002年修改憲法，將總統任期由7年修改為5年，並將國會選舉定在總統大選後，希望能儘可能確保總統與總理出自同樣光譜。但此次選舉結果暴露左右兩派的意識型態空洞化，也反映人民也對馬克龍執政的失望。

薩支遠表示，馬克龍上台一年多即爆發「黃背心運動」（gilets jaunes），民眾主要是不滿油價升高，但馬克龍的應對姿態也很強硬，例如將示威的合法性判斷權力，下放給警察局長，而非法院；且但凡在示威中因暴亂行徑被捕者，將會留下一輩子的紀錄，往後必須距離示威現場1,000公尺以上。人民迄今對生活的不滿，以及對馬克龍強勢鎮壓的決策仍有怨恨，所以才在此次大選中一併發作。

薩支遠也提到，儘管勒龐現下對北約的姿態非常強硬，但若其真有機會當選，這般姿態未必能延續到執政，而是會因應政治現實作出調整。馬克龍雖然攻擊勒龐可能危害法國憲法，但民調也顯示，購買力是法國民眾最關注的，馬克龍還是要面對這個檢驗。

24日馬上要第二輪投票，也就是馬克龍與勒龐的終極對決。薩支遠判斷，馬克龍在第二輪選舉中獲勝概率較高，畢竟勒龐的極右翼身份還是引人詬病，尤其是她對待移民的敵視態度，但馬克龍也可能只會「險勝」。

台灣前駐法國及比利時副代表薩支遠。（台北論壇基金會供圖）

歐洲安全行向何方

而對於歐洲的安全發展，薩支遠先分享兩個概念，一是以自己過去在巴黎求學的經驗為例。當時教授在課堂上拋出議題：法國的對外政策是什麼？不少同學侃侃而談，從非洲講到美洲，但教授最後給出答案：「都不是，法國的對外政策，就像塞納河橋墩上的石像，是用來測量水深、示警洪災的。」意思就是，法國的對外政策核心，就是感知何處即將爆發衝突、產生危機，但對於防止危機發生，就未必力所能逮。

第二，相較於美國，歐洲更加習慣強權興替。薩支遠表示，早在英法德崛起前，丹麥、葡萄牙也曾是稱霸一方的強權，如今卻只是歐洲南北兩個小國；正如在美國與美元霸權創建前，歐洲也曾是世界政治的要角。走過這段強權興衰的歷史，薩支遠認為，對於中國崛起的排斥與恐懼，歐洲的感受並不如美國強烈。

而針對俄烏衝突下的歐洲安全，薩支遠提出幾個預測。第一，俄羅斯現在是鐵了心，要拿下烏克蘭東部與南部，好讓烏東與克里米亞實質相連，接着再看下一步怎麼走；第二，如果戰火持續延燒，歐盟必然產生更加依賴北約的傾向，但這般傾向卻未必能讓歐洲團結。

薩支遠表示，台灣現在的媒體報道，都將俄羅斯形塑為侵略者，卻對北約90年代後的持續東擴隻字不提，背景交代並不完整；與此同時，西方也一面倒發動訊息攻勢，將許多誤植的、年代久遠的圖片，移花接木為此次戰爭場景，其用意就是要動員民眾情緒，無論是團結或被威脅的氛圍。而這般動員也在歐洲政治人物間發酵，形成了某種政治正確。例如德國，不僅自動譭棄「北溪二號」，更有不少人開始攻擊前總理默克爾（Angela Merkel）；而美國分明瞧不起歐盟，此刻卻有不少歐盟政要展現親美跡象，也是受了政治正確影響。

但薩支遠指出，這種政治正確，並沒有遍及全歐。西歐或許風行草偃，但東歐國家陣營內，有反俄的波蘭，也有相對親俄的匈牙利，歐盟的裂痕由此暴露。此外，隨着歐盟的成立與發展，大多數歐洲國家都取消了兵役制度，雖然比利時、法國、盧森堡、荷蘭與英國在1948年成立了具有軍事防衛性質的「西歐聯盟」（Western European Union，簡稱WEU），但這股潮流還是沒有壓過歐盟的精神，就是讓渡部分主權、避免歐戰再起。然而此次衝突爆發後，各國的軍事神經又被重新挑起。

薩支遠分析，歐洲目前具有軍事投射能力的國家只剩英國與法國，其在運輸與情報收集上，總體仍要仰仗北約。但薩支遠也指出，在馬克龍主導下，歐盟將研擬「戰略羅盤」（Strategic Compass），具體來說就是重新評估世界戰略形勢，並創建一支大約5,000至6,000人的快速打擊部隊，以因應突發的安全事件。

薩支遠總結，歐盟是歐洲於二戰後成立、希望重振歐洲的國際組織，各國尋求互信互賴，在保持各國主權下，同意部份讓渡權力予歐盟機構。新冠疫情下，歐盟統籌融資、提供會員國財務資助，總額高達7,500億歐元，可謂是對經濟困境的有力回應。此舉結合上述的「戰略羅盤」規劃，顯示歐盟仍具相當生命力，雖可能在重大軍事威脅下依賴北約，卻也可能開創新的獨立路線，後續相當值得觀察。

2022年法國總統大選的第二輪投票將於4月24日舉行，這是勒龐繼2012年和2017年之後，第三次參選法國總統，也是她再度與馬克龍在決選交鋒。（Getty）

歐洲的三個分裂

台北論壇基金會執行長楊永明認為，法國第二階段總統選舉將會非常激烈。其指出，馬克龍日前公開批判美國總統拜登（Joe Biden）指控俄羅斯進行種族滅絕的言論，勒龐也召開記者會強調，自己若當選不會退出北約，但會回到2009年前退出軍事統一指揮機制的狀態。從這兩件事看來，兩人顯然都認為自己有機會勝出，但也有一定的落敗壓力。

楊永明表示，雖說各界評估馬克龍勝出概率較高，但馬克龍執政後所背負的包袱，也將成為其在此次選舉中的罩門。首先，長達兩年的黃背心運動，引爆超過200場以上的示威抗議，造成11人死亡，2,500人以上受傷。這些抗議民眾、勞工階級對馬克龍政府的怨恨仍在。故雖說第一輪投票後，極右派的勒龐與馬克龍進入第二輪對決，但左派的選票會否轉移到馬克龍這邊，猶在未定之天。

其次，楊永明表示，俄烏戰爭導致法國通貨膨脹、油價高漲，民生經濟受到重大沖擊。與此同時，馬克龍在俄烏之間的「穿梭外交」也讓人民無感，皆使其聲望受到打擊。楊永明指出，從二月份俄烏戰爭爆發前的民調來看，馬克龍與勒龐仍有可高達15個百分點的差距，但是到選前只剩5個百分點，兩人差距大幅縮小。

楊永明進一步分析，歐盟的未來可能發生三個分裂：

第一、歐盟與北約的分裂。楊永明提到，北約愈來愈像「美約」。在美國主導下，北約不僅東擴，同時也在北擴。但北約的擴張未必符合歐洲的利益，恐將造成歐盟與北約的分道揚鑣。其認為，未來法國無論是馬克龍還是勒龐當選，都不會選擇扈從美國，法國將推動歐盟走自己的路。

2022年3月26日，烏克蘭外長庫列巴（左二）與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（左一）在波蘭華沙與美國總統拜登會面。（AP）

第二、東歐與西歐的分裂。楊永明指出，俄國入侵烏克蘭，對波蘭這些東歐國家產生了「唇亡齒寒」的效應，因此大力支持烏克蘭。但是對德國、法國這些中西歐國家而言，與俄羅斯保持某種程度的共存，更符合他們的國家利益。國家安全價值的落差，恐將導致東西歐的分裂。

第三、如果勒龐當選，德法可能會分裂。楊永明認為，極右派的勒龐若當選，由於意識型態上落差，兩國在德國前總理默克爾時代創建的信任關係，將可能不復存在。

楊永明強調，地緣政治與歷史因素是國際關係的主導力量。法國未來無論是馬克龍或是勒龐當選，在處理法國外交時都跳脱不出這兩個因素，而此二者也都將影響歐盟的發展。他指出，在默克爾退出歐洲政治舞台後，馬克龍若能連任，將會更重視與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的互動關係，致力使他個人的外交角色與斡旋能力，同時受到華盛頓與莫斯科兩方的重視。

相對的，如果勒龐當選，基於她同普京的舊交，也可能具備處理俄羅斯對歐威脅的能力。楊永明認為，這次的法國總統大選，不僅能讓人們觀察到法國內部的民意、政治意識型態的變化，同時也讓大家觀察到歐洲局勢的發展及俄烏戰爭對歐洲的影響。24日法國總統選舉的結果，對法國乃至歐洲，都將是一次重要的里程碑。