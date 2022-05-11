尹錫悅就職｜示好之外，王岐山高調赴韓國還有特殊意義

中國國家副主席王岐山5月10日出席了韓國新總統尹錫悦的就職典禮，並於10日下午同尹錫悦進行了會晤。

王岐山表示，習近平歡迎並邀請尹錫悦在雙方方便的時候訪華。他還就雙邊關係下步發展提出五點建議，稱中方真誠支持韓朝雙方改善關係，推進和解合作，願同韓方加強溝通，推動半島無核化和持久和平。

尹錫悦在開場白中表示，他當選總統後，接到了習近平發來的親筆信及電話，感謝王岐山出席就職典禮，這體現了中方對韓中關係的高度重視。

中方通常派遣副總理級別的官員出席韓國總統就職典禮，比如2003年2月24日至26日，時任中國國務院副總理錢其琛作為中國政府特使出席盧武鉉總統就職儀式。2008年2月25日，時任中國國務委員唐家璇作為胡錦濤特使出席李明博總統就職儀式。2013年2月23日至26日，時任中央政治局委員、國務委員劉延東作為胡錦濤主席、習近平總書記特別代表出席朴槿惠總統就職儀式。而這次王岐山屬於正國級領導人，規格高於以往。

文在寅政府上台後，積極地修補中韓關係，並給了中方承諾：不參與美國構築的導彈防禦系統，更不會考慮追加「薩德」系統，修補中韓兩國破裂的外交關係。圖為2019年12月，習近平在人民大會堂會見韓國時任總統文在寅。（AP）

韓國總統就職典禮籌備委員會委員長樸柱宣表示，委員會方面認為，中方此舉可被視為向韓方表達今後進一步加深紐帶關係之意。

不少聲音認為，尹錫悦在競選期間多次提及「親美」是其外交安保承諾的核心內容，習近平主動破例通話韓國候任總統並派出王岐山領銜的高規格團隊參加其就職典禮，率先彰顯了友好姿態，以及不希望中韓關係出現反覆的立場。這樣的說法有一定道理，中國確實不希望中韓關係出現大的波折。

不過尹錫悦上台可能引發中韓關係危機的說法值得商榷。

尹錫悦在競選期間承諾「追加部署薩德」曾引發中韓兩國各界的熱議，而韓國選舉委員會於5月3日宣布的包括「六大促進方向和110個內部施行課題」在內的新政府施政課題中卻去除了相關內容。

王岐山的赴韓之旅，與其說是示好，不如說是北京捕捉到尹錫悦政府對華政策有利好一面後做出了順勢而為的選擇。

中國派出什麼規格的官員出席韓國總統就職典禮，其參考標準並不只是中國過往的標準。還有一個非常重要的標準是中韓關係的發展水平，以及國際環境的變化。

經濟上，過去數年，中國成為韓國最大貿易伙伴、最大出口市場和最大進口來源國，韓國是中國第三大貿易夥伴國。韓國是中國第二大外資來源國，中國是韓國第二大投資對象國。

政治軍事上，薩德風波後，韓國在中美之間秉持中立的意識更加強烈。經歷了多次朝鮮核試同樣讓韓國認識到半島問題的解決離不開中國。如果說數年前韓國是對美國言聽計從的盟友，現如今韓國無法忽視中韓經貿關係，也不能夠貿然在政治軍事上完全站在美國一邊。

王岐山赴韓出席尹錫悦就職典禮，是具有象徵意義的里程碑事件，是東北亞格局出現新變化的反應。

日本2003年、2008年均由首相出席韓國總統就職典禮，2013年派出的是副首相出席，此次僅僅派出日本外相出席。這背後是日韓關係漸行漸遠的現實。

美國2003年、2008年、2013年均派出的是國務卿級別的官員出席韓國總統就職典禮。此次派出美國副總統哈里斯（Kamala Harris）的丈夫埃姆霍夫（Douglas Emhoff）的原因是不久後國務卿等官員將隨拜登訪韓。美國派出「第二丈夫」出席韓國總統就職典禮，並不低，極盡拉攏之勢。

王岐山高規格赴韓國，有中美博弈的大背景下積極爭奪韓國的考慮，也代表了中韓關係過去數年得到了質的提升和發展。在以往中俄朝對陣美日韓的冷戰格局中，中國從韓國方向打開了缺口，並試圖鞏固這種趨勢。