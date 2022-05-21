嬰兒奶粉短缺與槍支泛濫的「美利堅鬧劇」

美國嬰兒配方奶粉供應近期出現嚴重短缺，不少地方的超市和藥房貨架均空空如也，引起不少家長恐慌，部分家長甚至嘗試自行調製奶粉，或恐造成另一場食品安全的危機；另一邊廂，美國今年以來槍擊案頻繁，日前的一項報告更指出當地槍支空前泛濫，不僅年產超過千萬支，還要大量進口。當前的美國社會正處於「奶粉缺貨」與「槍支泛濫」這樣荒誕的情況。



白宮首席經濟顧問狄斯（Brian Deese）上周表示，嬰兒配方奶粉荒這個問題「不會在一天或一週內就自己解決」，惟他也無法肯定危機還會持續多久。這場「奶粉危機」一開始是因為新冠疫情造成的全球供應鏈危機和勞動力不足的問題，其後在今年2月發生兩名嬰兒死亡事件，美國奶粉製造商雅培（Abbott）宣布「自願召回」其密西根工廠生產、疑似遭細菌污染的配方奶粉。隨後的調查證明該品牌並無問題，惟生產至今仍未完全恢復，加劇奶粉短缺的情況。

奶粉短缺令許多美國父母非常苦惱，擔心自己的孩子會因此而挨餓。配方奶粉對許多家庭來說是必需品，是當地四分三初生至6個月大嬰兒攝取營養的主要來源。尤其是低收入家庭，由於母親在分娩後不得不迅速返回工作崗位，故難以持續餵哺母乳。目前，德州、艾奧瓦、南達科他、密蘇里和田納西奶粉荒的情況尤為嚴重，大型超市要實施奶粉限購措施，另外還有人於網上以不合理的高價放售手上存貨。

美國近期出現奶粉荒，許多超市、商店貨架皆空空如也。(Ap)

專家警告家長別自製奶粉

奶粉荒導致近日有越來越多人在互聯網上搜尋自行調製奶粉的方法，惟專家紛紛警告此舉非常危險，或有機會導致嬰幼兒營養不良，影響體重增加甚至腦部發展，還可能因使用的牛奶若未經殺菌消毒，從而增加嬰幼兒食物中毒的機會。

有鑑於此，美國食品藥物管理局（FDA）於5月16日和雅培達成協議，讓生產線在兩週內恢復運作，雀巢於翌日也表示，將嬰兒配方奶粉從歐洲空運到美國，以緩解當地的嚴重短缺，第一批次亦於19日運到美國境內。

拜登日前動用《國防生產法》，以解決燃眉之急。(AP)

民怨爆發方按「緊急鍵」

總統拜登（Joe Biden）於18日動用《國防生產法》（Defense Production Act），加快當地奶粉生產，以及批准從海外進口解決燃眉之急。他同時授權國防部徵用商用飛機，還有使用美國軍機，從外國進口符合聯邦政府標準的奶粉供應。

美國在新冠疫情大爆發之初，前總統特朗普（Donald Trump）援引1950年韓戰期間定立的《國防生產法》緊急動員企業製造及調動呼吸機等抗疫物資，但在疫情緩和的今天，華府居然又因嬰兒奶粉再次搬出此法，而且，奶粉荒早於二月已始現，問題拖延至民怨沸騰方「按緊急鍵」，無疑顯示拜登政府之失策和反應遲緩。

的確，不少專家認同造成是次奶粉荒的元兇是供應鏈和雅培的事故，尤其是新冠疫情影響全球供應鏈，導致工廠人手不足、發貨和運輸滯後等情況。

表面上，這無疑是資本市場的偶發意外情況，存在不可控制的外在因素。不過，這當中其實還涉及監管當局的根本問題。首先，奶粉荒突顯了美國嬰兒食品市場缺乏競爭，美國行政部門對嬰兒配方奶粉實施大量監管規定及進口限制，使加拿大、歐洲的配方奶粉很難進入美國市場。該國98%配方奶粉皆是本土生產，其中95%由雅培、美贊臣（Mead Johnson）和嘉寶（Gerber）等三大美國公司壟斷，使得許多美國家庭在缺貨時幾乎沒有替代選項。

不少美國父母對奶粉荒感到擔憂，怕自己的孩子會捱餓。(AP)

保護主義限制奶粉進口

FDA禁止大多數外國嬰兒配方奶粉，除了因為健康問題，還因為當地對食品標籤和包裝標準等制度問題。即使獲准進口，也得面臨徵收重稅，故從外國進口的數量寥寥無幾。彭博社高級編輯David Shipley認為，美國數十年來的誤導性貿易保護主義，經已使得嬰兒配方奶粉行業變得異常脆弱。

另一個問題就是FDA辦事不力。據美國《消費者報告》（Consumer Reports）和其他傳媒取得的檔顯示，FDA早於去年9月經已得知雅培嬰兒配方奶粉相關投訴，但雅培直到4個月後才回收產品。FDA今年3月表示，雅培未能採取措施防止密西根州工廠遭到污染，早在2019年視察時便發現相同的流程缺陷。這反映出美國當局其實可以更早應對雅培的問題，從而避免了今天造成奶粉荒的種種問題同時發生的艱難局面。

由此可見，奶粉荒某程度上是監管當局有份促成的。保護主義並不會讓美國經濟變得更強大或更具彈性，相反會削弱競爭力，並限制選擇和產能，還會提高價格，導致供應鏈的脆弱不堪。

奶粉荒以外，美國近期較受關注的是接串的槍擊案，圖為5月15日水牛城槍擊案現場。(AP)

無奶粉VS大量槍支

正當美國鬧奶粉荒的同時，近日最受外界關注的相信是頻繁的槍擊案，其中以5月15日水牛城針對黑人社區的槍擊案共10人死亡、3人受傷。

在水牛城槍擊案發生後，美國政府20年來首次公佈了槍支製造和貿易的全面統計資料。這些資料表明，美國正處於空前的「購槍熱潮」中，2020年製造的槍支數量超過千萬，幾乎達到2000年的三倍。這份由美國煙酒槍炮及爆炸物管理局（ATF）發表的報告顯示，美國槍支市場正持續擴大，每年的槍支製造量從2000年的390萬支增長到2020年的1,130萬支。

為滿足槍支市場的龐大需求，美國的槍支進口數量也在急劇上升。ATF稱，與十年前美國每年進口約200萬支的數字相比，2020年的槍支進口數量翻了一倍，達到破紀錄的逾400萬支。

美國的槍支市場持續擴大，年產逾千萬支。(Getty)

當下美國這種一面奶粉嚴重短缺，另一面槍支嚴重泛濫的情況，令外界感大惑不解。而面對是次奶粉荒和拜登決定動用「國防生產法」應對一事，特朗普也譏諷，拜登極力在國會推動400億美元援助烏克蘭方案，國內卻竟然會缺嬰兒奶粉，真是「美國的恥辱」。不少共和黨國會議員也趁機責難民主黨。

至於美國民眾，眼見自己國家的孩子沒奶粉喝的情況，可能感覺較遠在烏克蘭的戰爭「嚴重得多」。不少父母在互聯網上怨聲載道，再挫拜登政府聲望，感到當局對問題的後知後覺。

長期以來，在美國兩黨政治的框架下，控槍與反控槍問題受到擁槍團體的強大勢力和兩黨博弈所左右，成為一個激烈拉鋸的政治化議題，正在慢慢撕裂美國社會。美國將於11月舉行中期選舉，是次奶粉荒也成為拜登政府繼高油價和通脹外的另一把柄，就算靠烏俄問題、挑動亞太地區「轉移視線」，恐怕也難為這些內部民生問題遮醜。