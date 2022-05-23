烏克蘭｜軍事對抗之外的消耗戰

當美國總統拜登日前簽署400億美元援烏案之際，不少媒體喜愛將美歐多國援烏的資金與俄國去年大約相等於659億美元的軍費作對比（包括本網在內）。此等對比固然可給人一個可參考的維度，然而卻難免會留下俄烏決勝只在軍事的錯覺。事實上，兩國經濟和財政能否經受得起消耗戰持續不斷的考驗，也是戰事的另一決勝關鍵。



根據不同機構的估算，俄羅斯經濟本年大概只會收縮10%左右；相較之下，世界銀行就預計烏克蘭經濟收縮將高達45%。當中，近來愈來愈受關注的糧食出口將是其中一大原因。

目前烏克蘭大概有2,500萬噸穀物未因港口被封而未能出口。人們主要關心這對於全球糧食供應的問題——此份量的穀物已只夠聯合國定義的44個最不發達國家的一年所需。可是，糧食不能正常出口，對烏克蘭的經濟也構成重大打擊。根據聯合國糧食及農業組織的數字，農業佔烏克蘭經濟大約20至22%、佔其出口收入高達四成。

而且，當烏克蘭糧倉爆滿，農人也難以作冬季作物的收成，且將大減未來一季播種的投入。

相較之下，由於能源價格上漲，即使俄國能源出口量有所減少，其所得的收入卻大大提升。據估計，俄國首季的能源出口收入增長超過八成。而且，在俄國進口因制裁或企業自我制裁而大減之際，外匯流出減少，加上其他政策，盧布的匯價也因此得到了支持。

根據《經濟學人》5月初按實時數據的分析，俄國經濟的確正在收縮，卻大致處於平穩狀態。

俄羅斯國防部在攻佔得來的赫爾松（Kherson）地區安排外國記者參觀當地麵包廠。（AP）

烏克蘭的情況卻不一樣。目前，烏克蘭的銀行系統、互聯網大體上依然正常運作。政府對其僱員和軍人的薪金，以及退休金等等也照常支付。企業在國難當前之際，也大體繼續支薪——根據烏克蘭美國商會的調查，即使正常運作的企業跌至四成左右，照常支薪的卻接近九成。這也解釋了為何烏克蘭政府的薪酬稅收入幾乎毫無下降。

不過，在經濟暴跌、戰爭支出急漲之際，烏克蘭政府的財政始終難免受到戰火重挫，特別是軍事支出不斷上升。根據烏克蘭自身的估算，該國每月就需要額外50億美元的開支去維持基本服務和士兵的薪酬開支。這大概相等於烏克蘭戰爭GDP的3%。

如果要解決烏克蘭的糧食出口問題，而港口又未能開啟，陸路運輸在最理想的狀況也只能取代港口出口的兩成。

因此，在戰爭長期持續的假設之下，外國資助的規模必須能以此刻的層級繼續下去，否則烏克蘭的失敗有可能不是出現在戰場上，而是在政府的財政上。

政府仍需向提供烏克蘭民眾基本服務。（AP）

至今，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行已對烏提供了約15億美緊急援助；歐盟委員會上周也提出高達90億歐元的貸款；G7國家5月20日提出200億美元支持烏克蘭經濟的計劃；在拜登簽下的400億美元援烏方案中，也有75億美元用於經濟層面的資助。

如果戰爭能在數個月內結束，此等援助規模大概足夠。可是，戰爭持續下去的話，在烏克蘭戰事逐漸失去西方民眾的關注之際，美歐能否繼續以此等規模去資助烏克蘭，卻成為了一大疑問。

因此，在西方國際政治的討論中，人們正在探討能夠將現時凍結的近3,000億美元俄國央行海外資產充公，用於援助烏克蘭之上。不過，這在美歐雙方的法律上都會遇上重大困難，而且亦會令西方失去俄烏停火談判上的重要籌碼，長遠而言更會威脅美歐資產的政治可靠性。美國財長耶倫（Janet Yellens）就曾暗示此舉要看歐洲國家的意願。

另一方面，歐盟也正在討論應否為烏克蘭戰爭再次共同舉債，一方面充當援烏資金，另一方面則用於加快歐盟脫離對俄國能源供應的依賴。不過，在德國上周已開口呼籲歐盟國家減省疫情下高漲的公共開支之際，這大概不太可能發生。

除了戰場上的消耗戰外，經濟上的消耗戰也將是俄烏衝突未來走向一大值得關注的地方。