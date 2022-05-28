北京掀起南太平洋風暴　澳洲只是前期目標

中國外長王毅5月26日至6月4日將對所羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、瓦努阿圖、巴布亞紐幾內亞、東帝汶等八國進行正式訪問，並在斐濟主持召開第二次中國-太平洋島國外長會。行程安排非常密集，幾乎涵蓋所有與中國建交的太平洋島國，手筆之大，實屬罕見。



上個月（4月）同所羅門簽署安全合作協定後，王毅此行將同與所羅門簽署一系列關鍵協定鞏固雙邊關係。輿論還傳出吉里巴斯正與中國洽簽安全協議，另有1個南太平洋島國也與中國談判中，以及中國在王毅出訪之前就向十個太平洋島國提交了一份公報草案和五年行動計劃的消息。

2021年10月的首次中國-太平洋島國外長會以視頻方式舉行，不到一年的時間，王毅就召集第二次外長會，以全覆蓋方式聚焦南太平洋，備受矚目。尤其是在拜登剛剛訪問亞洲推行印太戰略、澳洲政府剛剛換屆之際，王毅此行的關注度非常高。

作為世界第二大經濟體，中國的經濟存在如影隨形，同南太平洋國家加強合作難以避免。而如此短時間內有如此大規模大幅度的關係進展，顯然不只是為了突顯大小國家一律平等的理念，更不只是為了共建「一帶一路」的需要。

南太平洋地區一直被美國視為「內湖」、被澳洲看作「後院」，北京的動作被認為是同美國和澳洲直接對陣之舉。澳洲已經開始行動起來同北京爭奪南太平洋。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）5月26日當天也前往斐濟，與當地高層官員和領導人會面。她說：「我將會經常性地訪問太平洋地區，從本周開始訪問斐濟，為太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）做準備。我們希望為太平洋帶來新的能量和更多的資源。我們希望通過太平洋勞工專案和新的永久移民機會讓澳洲做出獨特的貢獻。」

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）5月26日也前往斐濟，與當地高層官員和領導人會面。（AP）

北京對中美鬥爭的緊迫性有充分認識。美國的印太戰略，經濟層面的佈局有印太經濟框架，軍事層面有美英澳三邊合作機制、美日印澳四方安全對話、五眼聯盟。這其中澳洲是美國的關鍵盟友。澳洲近年來對中國的態度證實了其已經站在美國一邊。

正如過去數年中國對加拿大的敲打，澳洲已經成為中國的重點敲打目標。中國加速在南太平洋的存在就是為了讓澳洲感受到緊迫感。

在一系列安全協議備受關注之際，王毅此次抵達所羅門之後就公開宣佈，「中國無意在所國建立軍事基地」。這和2021年9月美英表示要向澳洲轉讓核技術幫助澳海軍建立核潛艇部隊不同。

美英澳開展核潛艇合作將帶來核擴散風險，衝擊《南太平洋無核區條約》。北京的選擇與眾不同，雖然是針尖對麥芒，但卻不是美澳式的軍事陳兵、核武加身。這一舉動釋放的對比信號非常重要。

在去年第一次中國-南太平島國外長會上，王毅明確批評了美英澳開展核潛艇合作並稱中方願同島國一道，共同維護以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系和南太平洋無核區。此次王毅訪問南太平洋，以中所安全協議、澳洲核潛艇問題為代表的地區安全問題，也是關注焦點。

美英澳涉核作不只是可以制衡中國，此舉對東盟地區安全也會產生重要影響，且已經對法國同澳洲的軍事合作產生了破壞，這是北京可以造文章的機會。

當北京大張旗鼓聚焦地區安全，並表態無意建立建立軍事基地時，澳洲如何抉擇？澳洲如何回應法國、東盟關切，如何回應中國關切，如何回應地區國家關切？北京加大關注南太平洋讓問題更加聚焦。

將一鍋温水煮沸後，澳洲必須做出選擇。北京的終極目標不是懲罰澳洲，而是讓澳洲這個美國印太軍事存在的關鍵支點動搖。如何以南太平洋為支點應對軍事安全方面的威脅則是着眼點。