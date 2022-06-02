中美關係｜反對競爭無效　阻止競爭惡化才是關鍵

中國外長王毅5月31日在「基辛格與中美關係」研討會上發表視頻致辭，他就中美關係稱當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。中國壓倒一切的任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。



中國外長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對中美關係的認知顯然是完全不同的。王毅認為美方的極度焦慮完全沒有必要，而前不久布林肯在對華政策演講中將中國描述為唯一不僅具有重塑國際秩序的意圖——其日益增強的經濟、外交、軍事和技術力量又使之具備這樣做的能力的國家。

美國視為中國最重要的戰略對手，這繼承了特朗普（Donald Trump）政府的判斷，並制定了應對的具體舉措。如果說特朗普政府完成了美國對華戰略動員，拜登政府的對華政策重點則是戰略實施和佈局。

自去年3月布林肯就中美關係提出「競爭、合作、對抗」三分法後，北京就極力反對競爭、對抗。布林肯此次提「投資、結盟、競爭」 隱藏了對抗色彩後，王毅5月31日繼續提出反對競爭，認為不能用競爭定義中美關係。

王毅訪問南太平洋國家期間回應了布林肯對華政策演講，圖為2022年5月30日，王毅在斐濟蘇瓦舉行的太平洋島國外長會議新聞發布會上發表講話。（AP）

王毅5月28日就布林肯演講稱美國的世界觀、中國觀、中美關係觀出現了嚴重偏差。美方應做出正確抉擇，不要在「三分法」、「三點論」上不斷做文章，而是把精力真正放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」上，進而找到中美兩個大國在新時代的正確相處之道。

從中方的表述看，中國認為美國的觀念認知出現了偏差。中國不僅不認同美國的對華政策，更是對其背後的邏輯一併進行了否認。按照中方的見解，中美關係改善的路徑是否就是美國放棄競爭、改變觀念呢？

當美國國內已經達成了應對中國的共識，歷屆政府開始接力實施各種對華佈局的時候，北京仍在質疑美國的動機，希望美國改變初衷，這種做法是徒勞的。

不少國家反對中美對抗。圖為新加坡總理李顯龍2022年5月26日早上在東京舉行的第27屆國際交流會「亞洲的未來」發表講話時，就該國對中美關係發表看法：如果緊張關係今後持續，「將導致技術和供應鏈的進一步斷裂，造成無法預測的結果」。（AP）

美國的意識形態、制度文化決定了華府精英的世界觀、中國觀、中美關係觀難以和中國一致。短期內，改變美國是困難的，幾乎是不可能的。讓美國的決策倒退回貿易戰之前是不現實的。中美關係已經回不到過去，只能向前。

中國不斷批判美國看問題的出發點，這沒問題。問題是中國必須接受美國對華戰略改變帶來的挑戰，這種挑戰不是美國宣之於口的口號，而是實實在在的行動。中國否定美國價值觀唸的同時更重要的是應對來自美國的挑戰。一邊罵美國腦袋有病，一邊也要接招甚至是出招來應對美國的打擊。

中國否定用對抗、競爭來定義中美關係，卻不得不接受美國按照競爭對抗腳本推進雙邊關係的現實。管控雙邊關係不陷入危機，不是等美國改變觀唸了再行動。不斷重申自身戰略意圖是其中一個方面，最關鍵是用雙方利益交融的籌碼以及相關國家對站隊的反感倒逼美國慎用直接對抗牌；積極阻止競爭惡化，將競爭維持在適度可控的範圍；用切實行動促進合作大局。