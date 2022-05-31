王毅：中美關係不能再惡化　美在台灣問題「開倒車」將殃及自身

撰文：孫聖然
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中美關係緊張，國務委員兼外校長王毅周二（31日）表示，中美關係正遭遇越來越多挑戰，兩國關係不能再惡化下去，「必須做出正確抉擇」。他還指出，若美國持續在台灣問題上「開倒車」，必將殃及自身。

王毅指出，中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇。（AP）

據外交部消息，王毅應邀在「基辛格與中美關係」研討會上發表視像致辭。他表示，中美關係正在遭遇越來越多的挑戰，中美關係的歷史敘事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。

王毅指，如果美國在台灣問題上不斷「開倒車」，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇：要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；要鞏固政治基礎，妥善管控分歧；要跳出競爭邏輯，增進交流合作。

王毅說，當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要。中國壓倒一切的任務是集中力量發展自己，滿足人民對美好生活的嚮往。美國如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

王毅還表示，建設一個互聯互通、多元包容、安全共享的世界，是中美兩國必須承擔的責任義務。鼓吹中美「接觸失敗」，渲染「對話無用」，聲稱「合作共贏」只是政治口號，這些論調既不尊重歷史，也不符合事實。

「基辛格與中美關係」研討會由中國人民外交學會在基辛格99歲生日之際以線上方式舉辦。會議回顧了基辛格為推動中美關係發展所作積極努力，並就中美關係問題進行研討。

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