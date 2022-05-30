土耳其發出進軍口號：俄烏衝突牽動敍利亞戰場
5月23日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）宣稱將在敍利亞發起新一輪軍事行動，目標是鞏固土方沿土敍邊境劃設的30公里安全區，避免南境遭受「伊斯蘭國」（IS）組織和庫爾德民兵組織「人民保護部隊」（YPG）威脅。針對上述規劃，埃爾多安並未提供更多細節，但表示行動將在土耳其軍方、情報機構和安全部隊完成準備工作後開始。
綜觀敍利亞當今情勢，土耳其的出擊折射了兩重地緣意義。
第一，阿薩德（Bashar al-Assad）政權雖在俄羅斯支持下，渡過了倒台危機，卻暫無能力統一敍利亞。2021年5月，敍利亞舉行了2011年內戰以來第2次總統大選，結果也毫無懸念，由阿薩德以壓倒性多數當選總統。此後，敍利亞逐步恢復與阿拉伯國家的對話，阿薩德更於2022年3月18日出訪阿聯酋酋，是為內戰爆發11年後，敍利亞領導人對阿拉伯國家的首次訪問。
而雖說敍利亞局勢總體走向緩和，要重回往日版圖卻是難如登天。如今的敍利亞面臨內外交織的多重安全困境，諸如「伊斯蘭國」等極端組織持續在中北部發動恐怖襲擊，「敍利亞民主軍」（SDF）與「敍利亞國民軍」（SNA）又分別被美國與土耳其控制，短期內沒有與政府軍和解的可能。而11年內戰已讓敍利亞蒙受重大軍民損失，即便有俄軍支持，阿薩德政權亦無能力統一全境，故在可見未來內，各方割據將成敍利亞常態。
第二，土耳其有意強化自己在敍北的地緣存在。綜觀如今敍北，仍是各方勢力的逐鹿場。其中，美國支持的「敍利亞民主軍」統整了庫爾德勢力，在東北部據有一方領地；土耳其軍及其扶植的「敍利亞國民軍」則盤踞在西北邊境；而以「沙姆解放組織」（Tahrir al-Sham）為代表的眾多極端組織，主要在伊德利卜省（Idlib）西北部聚集。
各方勢力多年來持續爭鬥，經歷了漫長的相互併吞與收編，逐步形成今日接觸線與根據地版圖。以土耳其支持的「敍利亞國民軍」為例，其是以敍利亞自由軍（FSA）為基礎主體，於2017年收編改組多支親土反抗軍而成。時至今日，其後勤和培訓體系仍仰仗土耳其支援，自也要投桃報李，為土耳其的地緣規劃衝鋒。
土耳其在敍北的最大挑戰
而綜觀土耳其此次進擊，除了敍利亞持續「天下大亂」外，關鍵還是其看見了俄烏衝突下的「形勢大好」，這才有了改寫敍北格局的想法。簡言之，土耳其欲趁俄羅斯酣戰烏克蘭之際，繼續未完的南進之路。
回顧過往，土耳其曾4度發起對敍軍事行動，分別是2016年至2017年的「幼發拉底之盾」（Euphrates Shield）、2018年的「橄欖枝」（Olive Branch）、2019年的「和平之泉」（Peace Spring）、2020年的「春之盾」（Spring Shield）。
從戰略視角觀之，前兩次皆可謂試水温，土耳其既藉此探測西方的默許空間，亦成功佔領庫爾德人聚居的阿夫林區（Afrin Canton），就此紮下在敍北的戰略支點。然從「橄欖枝」行動起，土軍便與敍北俄軍形成競合關係，畢竟前者雖以打擊庫爾德勢力、反恐之名出兵，卻在劃設「30公里安全區」的過程中，持續與敍利亞政府軍交火作戰；而俄羅斯又是阿薩德政權最大支持者，雙方無可避免要攤牌相見。
2018年9月，普京（Vladimir Putin）與埃爾多安在俄羅斯索契會晤，雙方決定在伊德利卜設立緩衝區，隔開土俄各自支持的反對派武裝與敍利亞政府軍，促成接觸線暫時停火。然這般設置未能杜絕衝突，此後土俄雙方、敍利亞反對派和政府軍間持續互控對方違反停火協議，2019年土耳其又發起「和平之泉」行動，在敍北大舉拓土，成功劃設出隔開土耳其南部邊界與羅賈瓦（Rojava，敍利亞庫爾德自治政體）的緩衝區，又在2020年發起「春之盾」，阻止敍利亞政府軍收復伊德利卜，最終引發了俄軍猛烈回擊，土耳其的行動潦草收場。
2020年3月5日，埃爾多安趕赴莫斯科同普京會談，土俄最終簽訂停火協議：雙方在接觸線上結束敵對行動，並將戰略要道M4公路南北兩側各6公里設為「安全走廊」；3月15日起，俄土啟動在M4公路的聯合巡邏。
此一結果，對大動干戈的土耳其來說，有些得不償失，但從戰略視角觀之，「春之盾」雖未能扭轉戰局，卻至少阻止了敍俄聯軍全面收復伊德利卜，長遠來看仍對土耳其有利。而此次土俄談判停火，也側寫了敍北衝突的本質：土耳其是否出手、能推進多少，很大程度是取決於對手的軍事能力，而「春之盾」行動顯示，若無俄軍的空中支援，敍政府軍與土軍差距十分懸殊。
簡言之，在美國駐軍已大幅撤出敍北的前提下，俄軍是唯一能阻卻土俄其南進的主要力量。然這般格局如今正被俄烏衝突改寫。
土耳其的外交之變
據《以色列時報》（The Times of Israel）報道，5月上旬起，為趕赴烏克蘭戰場支援，數量未明的俄軍開始自敍利亞撤離，並將其基地、軍備移交給敍利亞政府軍，以及與其共同支持阿薩德政權的伊朗革命衛隊（IRGC）和黎巴嫩真主黨。
如此消息，並未獲俄羅斯官方證實，有鑑於以色列與伊朗的惡劣關係，也不能排除《以色列時報》有意藉此渲染「伊朗威脅論」。但由土耳其準備發起第五輪軍事行動來看，此一消息或有一定可信度，或至少說明了，如今的敍北俄軍缺乏對土強硬的政治或軍事空間。而這一現象，很大程度是源於土耳其在俄烏衝突爆發後，基於自身的戰略地位，採取的一系列外交擺盪所致。
首先，土耳其身為北約會員國，持續向烏克蘭提供拜拉克塔爾-TB2（Bayraktar-TB2）無人機，成為戰爭前期挫傷俄軍的利器之一；然另一方面，其也拒絕參與西方發起的對俄制裁，同時主持了俄烏外長談判。既要賺取軍火利益，也要收穫和平仲裁者光環；既要滿足西方政治正確，也要維持同俄羅斯的利益關係，種種看似矛盾卻能共存的舉措，可謂是土耳其在戰爭中的立場寫照。
此後土耳其「一夫當關」擋下芬蘭與瑞典加入北約，更是讓自己同時成為美俄的爭取對象，安卡拉由此獲得了雙重政治要價空間，可趁機推進盤算已久的地緣規劃：4月18日，土耳其發起「爪鎖行動」（Operation Claw-Lock），跨境打擊伊拉克北部的庫爾德勢力，並受到美國與伊拉克政府默許；5月23日，埃爾多安宣佈將再進軍敍北，應也是判斷俄軍不會強硬回擊所致，正如俄羅斯也對其持續提供烏克蘭無人機、趁勢與塔吉克簽署兩國軍事合作框架協議「視而不見」般。
平心而論，不管俄軍戰場表現如何，莫斯科如今正與西方展開高強度對峙，確實沒有冒險得罪土耳其這一「樞紐」的本錢，更何況敍北極端組織、庫爾德勢力也確與政府軍存在敵對關係，若土耳其能保證不過度侵吞政府軍領地，而是聚焦反恐與打擊庫爾德勢力，或許真能換得俄羅斯一定程度的默許。當然從另一個角度來說，眼下土俄之間能互利幾許，與美土、美俄離心幾分關聯甚深，換言之，若美國開出更好價格，土俄關係未必能順利升温。
從獨立歲月橫跨冷戰年代，再到蘇聯解體，土耳其始終自我定錨在西方陣營，儘管其因身處歐亞之交，對全球權力轉移、地緣政治動盪格外敏感，卻始終未脱去爭取西方認同的渴望。然這一傳統伴隨2010年阿拉伯之春爆發，逐漸生變。在多場內戰連環爆發、美國撤離中東的背景下，土耳其看到了新的地緣契機，開始逐步調整傳統的親西方路線，積極插手中東事務並追求主導地位，同時重視發展與中國、俄羅斯的務實關係，奉行更加獨立的外交政策。
如此思維，既體現在進軍敍北的砲火中，也展現在介入俄烏衝突的身段裡。