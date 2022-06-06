烏克蘭戰爭蝴蝶效應：普京放行中吉烏鐵路

國際政治是個動態平衡的過程，其邏輯有點像「蝴蝶效應」，在一個地方發生的失衡，經過地緣傳遞，經常在另一個地方產生新的平衡，最近在中國及中亞國家引起人們關注的中吉烏鐵路，就是這樣一個案例。

根據媒體報道，5月30日，吉爾吉斯總統扎帕羅夫在接受當地媒體採訪時，對外公布了中吉烏鐵路的相關情況。

根據扎帕羅夫的說法，應該是在最近於莫斯科召開的集安組織峰會上，他就中吉烏鐵路和俄羅斯總統普京進行了一次懇談，在經過長時間的「誠懇說服」之後，普京終於「鬆口」，「不再反對建設這一鐵路」。扎帕羅夫總統一天都沒有耽誤，隨即向媒體公開宣佈，中吉烏鐵路將於2023年正式開工。

為什麼普京「鬆口」，「不再反對建設這一鐵路」？原因只有一個，烏克蘭戰爭。

近三個月來，因為在烏克蘭陷入了消耗戰泥潭，和美歐等正陷入全線對抗的俄羅斯總統普京，特別需要來自其「後院」中亞五國的政治支持，尤其需要中國在國際場域分擔來自美國的戰略與經濟制裁壓力，所以，當扎帕羅夫再次向普京提出修建這一鐵路後的希望後，普京只得改變了多年一直反對修築該鐵路的立場，」鬆口」同意修築該鐵路。

中吉烏鐵路全長約577公里，從中國新疆喀什開始，途經吉爾吉斯的卡拉蘇，到達烏茲別克境內的安集延，是「新亞歐大陸橋」的重要組成部分，是「新亞歐大陸橋」的南部支線。

一旦該項目順利完工，於吉爾吉斯，可以說是打通了一條東西貫穿其全境的鐵路大動脈，將大大增強該國在亞歐大陸的交通樞紐位置，帶來巨大經濟與政治收益，於中國，也能將自己的西部地區同伊朗、土耳其、巴爾幹半島以及整個歐洲銜接在一起，是中國通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，通過中吉烏鐵路，中歐貨運路程將縮短900公里，節省七八天時間。

而這也恰恰是俄羅斯二十多年來一直橫加干涉，反對中吉烏三國修築該鐵路的原因，主要包括以下三個方面：

首先是地緣政治考慮，因為中亞五國是原蘇聯加盟共和國，除土庫曼外，其餘四國都是俄羅斯主導的集安組織成員國，俄羅斯一直認為中亞是其勢力範圍，後院，有點像拉美之於美國的地位，因此，它特別擔心其它國家進入會削弱俄羅斯對該地區的影響與控制力，不願意讓其它國家染指該區域，即使像中國這樣的「戰略協作夥伴」也不行，例如中國的一帶一路因為在陸路經過這一地區，俄羅斯就一直不甚支持。

其次是從經濟利益考慮，分析認為，現在中歐班列的路線主要是經過俄羅斯或經過哈薩克最後仍然經過俄羅斯再進入歐洲，俄羅斯可以從中歐班列的運輸中獲得一定的利益。一旦中吉烏鐵路開通，直接繞開俄羅斯，經伊朗到土耳其，最後從土耳其進入歐洲，如此俄羅斯將被歐亞大陸交通和貿易網邊緣化，這是俄羅斯無法接受的。

第三，雖然前蘇聯已經解體了，但是在中亞這個地方，俄羅斯的控制力與影響力還是很深的，該區域國家雖然和信奉東正教的俄羅斯存在文化差異，反倒是和俄羅斯的老冤家土耳其勾勾搭搭，近年來隨着中國經濟崛起又特別搭上中國的經濟便車，但是這些國家無一例外，都很害怕俄羅斯，怕普京，擔心惹普京不開心，會享受到烏克蘭今天「待遇」。

而中國，雖然非常希望能將影響力擴展到該區域，也特別希望能早日修築這條中吉烏鐵路，以打通與亞歐大陸的陸路交通，使之成為一帶一路的一條運輸路線，但是一則除了經貿之外在中亞缺少抓手，二則又考慮到與俄羅斯的關係，也只能將這條鐵路規劃先放到一邊，多年來是心有餘而力不足。

令中、吉、烏、俄四國都想不到的是，烏克蘭戰爭居然成為促使這條鐵路從藍圖走向規劃施工的契機。

烏克蘭戰爭爆發後，因為美歐等國的軍事介入與烏克蘭政府軍民的全面抵抗，俄軍在前線遭到巨大損失，再加上美歐等國對俄羅斯空前嚴厲的經濟與金融制裁，使俄羅斯在各方面都面臨極大壓力，這種情況下，因為迫切需要來自「後院」中亞國家與中國的支持，就不得不同意了修築該鐵路。

不過，一箇中、吉、烏都必須考慮的可能是，隨着烏克蘭戰爭態勢變化，如果後期俄羅斯在前線推進順利，作為「戰爭代理人」的烏克蘭抵擋不住俄羅斯在東部與南部戰場的進攻壓力，在戰事緩解後，不排除俄羅斯可能又改變對該鐵路的態度。

所以，中、吉、烏三國都怕防夜長夢多，之後橫生枝節，尤其扎帕羅夫，在普京同意後，立刻對外宣佈了相關消息。雖然如此，分析多認為，中吉烏三國仍須抓緊時機儘快完成施工，俄羅斯中途變卦仍是該項目最大的不確定風險。