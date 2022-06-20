從俄烏衝突到香格里拉對話：中美兩種「安全觀」正在碰撞

6月10日至12日，香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）一連三日在新加坡舉行，台海問題與中美關係可謂貫穿全場。

6月10日下午，中國防長魏鳳和與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）先舉行雙邊會談。據中國國防部表示，魏鳳和在會晤中強調，若有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。

與此同時，魏鳳和也就中美關係發展，向美方提出四點要求：不要攻擊抹黑中國、遏制打壓中國，不要干涉中國內政、損害中國利益；其亦指出，穩定的中美兩軍關係對兩國關係發展至關重要，兩軍應落實兩國元首達成的重要共識，保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控矛盾分歧。

奧斯汀也在會晤後發表聲明稱，其與魏鳳和討論了中美防務關係與地區安全議題，並重申美國仍堅持長期以來的一個中國政策，又指該政策以《台灣關係法》、中美三個聯合公報和六項保證為指導。並強調台海和平及穩定的重要性，反對單方面改變現狀的行為，同時呼籲中國不要對台灣採取進一步破壞穩定的行動。

大會舉行期間，日本首相岸田文雄進行主題演講，聚焦俄烏戰爭對印太和平的影響，強調依規則行事的國際行為，以及維護秩序的國際環境，同時提醒「今天的烏克蘭，可能就是明天的東亞」，呼應了美國形塑的隱形議程；與此同時，印尼則主張以「亞洲方式」解決國與國之間的分歧，強調自己拒絕「選邊站」，更明確呼籲各國給予中國重新崛起的空間：「中國一直是個偉大的文明，作為亞洲的領袖已有千年歷史，中國的影響遍及整個東南亞。因此，我們敦促各國尊重中國作為一個偉大文明國家的正當崛起。」

從俄烏戰火到香格里拉對話，中美的兩種「安全觀」正在激烈碰撞。

日本首相岸田文雄6月10日在新加坡香格里拉對話上發言。（AP）

未雨綢繆或自我實現

首先，美國的主張體現了「未雨綢繆」的行動邏輯。

選在俄烏戰爭後舉辦香格里拉對話，甚至將前述衝突與印太和平相連結，美國的用意顯而易見，那便是借俄烏衝突的戰雲密佈，誇飾印太地區的「煙硝瀰漫」，並趁此對「中國威脅論」的主旋律大加烘托。

在美國的既定敍事中，俄烏衝突之所以爆發，關鍵便是俄羅斯不願接受現有國際秩序，不論是本於血液中「與生俱來的侵略基因」，或是出於對後冷戰國際結構的強烈不滿，俄羅斯入侵烏克蘭只是起點，其終極目的是要對美國、北約主導的歐洲秩序發起挑戰。

平心而論，如此敍事並非全無道理，但在「正邪對立」的框架下，美國全然迴避了北約多次東擴的歷史責任，彷彿俄羅斯的「挑戰」源於宿命的虛空，時間一到自會發生；而過程中美國的「重要角色」，則被隱去不提，連帶使得俄羅斯所欲「挑戰」的國際秩序，化作一團虛偽的道德迷霧，僅餘「西方必勝」的浮濫口號，在全球反俄的喧囂中洶湧滔天。

2021年12月，俄羅斯提出歐洲安全構想，要求美方承諾北約不再東擴，並不在1997年以後加入北約的國家駐軍。（Getty Images）

而如今面對印太地區，美國又複製了類似的敍事邏輯，暗指中國將成為東亞的俄羅斯，對現行國際秩序「發起挑戰」；台海則是印太烏克蘭，將成中國顛覆秩序的起點。故在「未雨綢繆」考量下，美國頻繁介入台海、大打台灣牌；拉牽日本、印度、澳洲成立四邊安全對話（QUAD），甚至有意邀請韓國參與；與此同時，其又牽線英國、澳洲成立澳英美同盟AUKUS，並不惜遊走在核不擴散的邊緣，宣佈要協助澳方生產核潛艇。種種舉措，皆可被其「守護印太和平」的論述涵納，不論外界信服與否，「圍堵中國野心」是其一以貫之的行動邏輯。

然而中國提供了另一視野的安全訴求，即印太地區不能重蹈北約覆轍。在此論述內，俄烏衝突之所以爆發，關鍵便是北約的持續東擴，不僅擠壓俄羅斯認知內的勢力範圍，更將與俄羅斯存在直接歷史、文明聯繫的烏克蘭，改造成為反俄橋頭堡，這才引發莫斯科強硬回擊。結果戰事雖成功摧毀烏克蘭加入北約的可能，卻也讓許多俄羅斯壯年魂斷異鄉，並令烏克蘭萬民流離失所。

故在香格里拉對話上，中國實是借台海議題，傳遞了自己的安全思考：避免地緣對峙、杜絕強硬選邊，才能阻止俄烏衝突的悲劇重演。美國看似「未雨綢繆」，欲在「中國發起挑戰」前，率先武裝、動員印太，其實反有可能「自我實現」潛意識裏的深層恐懼：倒逼中國對挑釁「有所回應」，結果反而加速流失美國的印太影響力，並讓其大國威望一去不復返。

中國國防部長魏鳳和於香格里拉對話上發表演講。（AP）

亞洲北約難以成形

而就當今局勢觀之，美國的窘境逐漸浮現。其雖有意塑造中國威脅論，並動員印太國家組建中國包圍網，卻似乎力不從心，箇中原因則與印太地區的政經情勢有關。

首先，印太地區的整合意識本就不足。就歐洲案例觀之，在北約的軍事同盟基礎外，此處尚有歐盟這一經濟、市場同盟組織，「歐元」便堪稱貨幣化的北約支柱，能在軍事場域外，維持歐洲整體協調；然而印太地區尚無此般機制，其背後反映的，是區域的分歧與發展不均，以及尚未成熟的整合意識。眼下「東元」尚有難度，更遑論「亞元」。

第二，歐洲之所以能籌組北約，是因除了俄羅斯這一「強大假想敵」外，歐陸還存在法國、德國兩股中堅勢力。兩國身為傳統歐洲強國，具有一定政治威望與軍事實力，即便德國受限二戰後的法律規範，無法如過往般打造鋼鐵勁旅，卻仍身懷大國科技與經濟權柄，並在歐盟內享有舉足輕重的領導地位。

然而印太地區的權力分佈不如歐陸。以東北亞為例，中國是此處的政治與經濟核心，不論中日韓經歷了何種摩擦與衝突，三國的實質互賴短期難破，即便日本保守勢力近年高漲、其亦配合美國炒作台海議題，卻也無法全然棄絕中日關係，在其「台海有事等於日本有事」的口水仗外，是中日韓通過《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）持續深化的經貿合作。

5月24日，日本東京，拜登、岸田文雄、莫迪，以及新任澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在出席「四方安全對話」（Quad）峰會前合照。（新華社）

而在東盟內部，中國是各國無可取代的貿易伙伴，要在此基礎上組建反中同盟，是極不現實的地緣妄想。此次香格里拉對話上的印尼發言，便為東盟對華立場的典型體現：在親美同時，儘可能爭取「友中」空間，以維持國家經濟脈動，同時享受區域秩序的安寧。對當下的東盟而言，一面倒並非良策，中間路線才有可能極大化國家利益。

綜上所述，美國要在印太推動成立新北約，有兩大致命硬傷：第一，此地整合意識本就不足，就美國當今實力觀之，其只能在資源有限的窘境下，選擇性提高「本就有反中傾向」的盟友參與，例如日本、印度、澳洲，然此般「萬人響應、一人到場」，註定難成規模與氣候。換言之，即便美國能在印太拉起反中包圍網，其網眼也是巨大無比，形同虛設。

第二，從印太政經結構觀之，沒有國家能扮演類似德法在歐陸的角色，倒是中國的單一權重便高過兩國許多，且與周遭國家存在盤根錯節的經貿互動、市場依賴，日本與印度如此，澳洲亦然。故若要在此地推動有效同盟，中國是不可或缺的必要成員，但這又與美國構想的「反中同盟」主旨相悖，成為其印太戰略的一大弔詭。

此次香格里拉對話，既照見中美的安全觀博弈，也折射印太各國的利益流轉。如何處理中美競爭下的區域關係，同時管控衝突成本，將是中國未來直面「印太戰略」的兩大關鍵。