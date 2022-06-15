俄烏戰爭爆發後　阿拉伯世界怎麼看「台海衝突」？

自從俄烏衝突成為話題，「今日烏克蘭，明日台灣」的口號也隨之而起，並在國際輿論場激起回聲。

對北京來說，其一來不欲外界形成「兩岸等同兩國」的錯誤印象，二要避免西方藉此炒作「中國威脅論」，故對此類話題的甚囂塵上持否定態度。3月7日，中國外長王毅便在記者會上指出，台灣問題與烏克蘭問題有着本質區別，「兩者沒有任何可比性」，最根本的不同在於，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄羅斯和烏克蘭兩個國家之間的爭端。」王毅接着補充，「有些人在烏克蘭問題上強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷損害中國的主權和領土完整，這是赤裸裸的雙重標準。」

但即便如此，國際的討論依舊樂此不疲。6月12日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）連線香格里拉對話時，便被《華爾街日報》（The Wall Street Journal）記者提問：「中國尋求在必要時以武力奪取台灣，台灣該如何因應？」

對此澤連斯基籠統回答：「我們不能讓國家任由另一個國家擺佈，後者在財政、領土和配備上都更強大，因此如果有外交解決方法，我們需要用外交方法，但這必須是先發制人的預防措施，而不是在戰爭爆發後，在展開敵對行動之後。」短短一席話，既未提「中國」，也未言及「台灣」，足見其仍有意維繫中烏關係，故於敏感的台海問題上顧左右而言他。

而在阿拉伯世界，「今日烏克蘭，明日台灣」（阿拉伯文：اليوم أوكرانيا وغدًا تايوان）的比喻也引發討論。但人們之所以關心此話題，並非意在辯論台灣是否屬於中國、是否應該獨立等，而是欲藉此開展圍繞中美關係、中國崛起性質、中國要如何解決台灣問題的相關討論。阿拉伯世界久經殖民與強權衝突，對大國政治有着「親身經歷」的敏感性，故在理解中國相關議題時，也往往不離現實主義、權力政治、地緣政治等「硬視角」。

3月1日，台灣民眾在台北市中心集會聲援烏克蘭。（AP）

台灣與烏克蘭的相似性

首先，針對台灣與烏克蘭問題的相似性，多數探討此問題的阿拉伯文章，皆認為兩者在某種程度上「性質相近」；只是論述差異在於，是以「何種形式」性質相近，而這往往又與作者或傳媒自身的政治光譜相關，並涉及其對「俄烏戰爭何以爆發」的詮釋。

例如立場相對親西方的卡塔爾媒體《半島電視台》（Al Jazeera），便在5月16日的文章中提到，台灣與烏克蘭問題的起源，是中俄對現行國際秩序的挑戰。其認為，中國想將其政治霸權強加於東亞區域，正如俄羅斯也對東歐地區抱有類似野心，而兩者對美國霸權的合圍，代表了保守價值觀對自由主義與全球化的挑戰。

文章還分析道，中國近年在海權上展現極強野心，不僅積極鞏固對爭議島嶼的領土主張，其戰艦生產速度更快過二戰以來任何國家，並在東亞海域上與鄰國頻繁發生摩擦，正如此次俄烏衝突爆發前夕，俄羅斯與西方的摩擦般；而就像俄羅斯認為西方通過北約東擴，逐步對其進行地緣圍堵，中國也認為，美國正對其進行重重軍事包圍。

持類似觀點的，包括也門媒體人穆罕默德·埃洛齊（محمد اللوزي），其同樣認為中俄之間「存在聰明且強大的隱形同盟」，並會在烏克蘭與台海先後挑戰美國。但其對此同盟的評價相當正面，「這個世界渴望平衡和正義」，而俄烏戰爭可做為新起點，為世界創建一個沒有霸權空間和單一立場的新聯盟。

烏克蘭總統澤連斯基2022年6月11日透過視像在「香格里拉對話」發表特別演說，他稱俄烏戰爭顯示，一旦爆發全面戰爭，外交解決方案和制裁的效果有限。（AP）

但阿拉伯世界也有不少聲音認為，俄烏衝突源於美國挑釁，台海危機亦然。巴林《海灣日報》（Akhbar Al Khaleej）的評論文章便抨擊道，烏克蘭是美國用以對付俄羅斯的工具，「正如台灣之於中國」。作者易卜拉欣（عبدالمنعم ابراهيم）指出，美國過往在烏克蘭所為意在挑釁俄羅斯，包括推翻合法民選的亞努科維奇（Viktor Yanukovych）政府、設立生物實驗室、支持基輔政權在頓巴斯地區犯下令人髮指的罪行，同時對這些慘劇實施近似鐵幕的「媒體封鎖」，以確保頓巴斯的苦難不為世人所知。

而當上述種種挑釁導致俄羅斯出兵後，美國又向烏克蘭輸出軍火，同時被指干擾俄烏談判，並利用戲劇性的「布查慘案」，為的便是讓「不在美國領土上」的衝突持久難消。易卜拉欣表示，美國如今正在台灣進行類似操作，也就是將此地作為挑釁中國的軍事與政治舞台，持續施壓，好將中國一步步推向戰爭邊緣。一旦衝突爆發，其便會重演在俄烏衝突的種種戲碼。

親伊朗的《戰壕報》（Alkhanadeq）也在評論文章中提到，在俄羅斯看來，頓巴斯問題是「內部問題」，正如台灣也是中國的「內部問題」般。而美國之所以先後在烏克蘭與台海挑釁，目的便是分裂中俄，但此舉在烏克蘭沒有成功，於是其又轉向台海、準備生事。

《戰壕報》進而指出，中國對於扼殺俄羅斯經濟沒有興趣，更不會為了美國的利益如此行事，畢竟中國也知曉，西方對烏克蘭的「熱情支持」，目的是為削弱俄羅斯，正如其過往也借阿富汗與蘇聯進行鬥爭般。但如今世界局勢已發生變化，美國國力已不足以支撐超級大國的頭銜，要藉此瓦解中俄交好、拖垮俄羅斯經濟，也基本上不可能實現。

阿聯酋酋媒體《觀點報》（Alroeya）也以「台灣是新烏克蘭嗎」為題，指出台灣正逐漸成為美國激怒北京、牽制中國崛起的工具，台海越緊張，美國便越有藉口干預、介入，最終迫使中國越過紅線，對台發動武力攻勢。文章最後呼籲美國，「大國必須負起責任，個別國家的野心不該凌駕於世界利益與地緣穩定之上」，作者指出，美國讓俄羅斯陷入烏克蘭陷阱，並趁勢發動經濟制裁，不僅在世界努力擺脱疫情時推高通脹數據，更導致全球糧食安全受損，「如若中國對台軍事行動，又將發生什麼？我們肯定會面臨21世紀最大危機，此事可能會發展成全球性對抗，後果不堪設想。」

2022年5月30日，歐洲理事會主席米歇爾抵達布魯塞爾參加歐盟領導人特別會議，討論烏克蘭、能源和糧食安全問題。（AP）

中國要如處理台灣問題

而在比較台灣、烏克蘭外，阿拉伯世界更關注另一話題：俄烏衝突過後，中國要如何處理台灣問題。而相關主張往往與其對俄羅斯的表現評價有關。

記者穆罕默德·明沙維（محمد المنشاوي）便在《半島電視台》分析，此次俄軍損失慘重，將在一定程度上鼓舞台軍士氣，使其認為自己可能對抗龐大的解放軍；而俄軍在後勤和作戰行動上發生的種種問題，將給中國提供嚴肅教訓，畢竟俄軍已有過在車臣、敍利亞、格魯吉亞、南奧塞梯、阿布哈茲和克里米亞作戰的相關經驗，解放軍則自1979年後便沒有交戰，亦即沒有經歷過現代化戰爭。

黎巴嫩記者哈斯娜·布·哈富什（حسناء بو حرفوش）也撰文表示，普京（Vladimir Putin）或許規劃了一場閃電戰，並認為自己能夠速戰速決，結果卻是遭遇了激烈的民族主義抵抗，「俄羅斯軍方糟糕的戰術表現令人震驚，原因包括士氣低落與後勤保障失靈，尤其是在基輔北部的指揮部。」哈富什認為，如果武統發生，將是中國自1944年以來最複雜的兩棲作戰，中國必須有強大的後勤能力，才能將足夠的兵力投送入台灣，故俄羅斯於烏克蘭的教訓具有一定參考價值。

此外哈富什也提到了經濟制裁。其認為，俄羅斯可能獲得軍事勝利，但代價非常高昂，其面臨了全球經濟隔絕、資本外逃、人才外流等打擊，俄羅斯的經濟增長亦可能倒退，只能加重依賴能源商品的出口。哈富什分析，如果解放軍攻台，中國也可能取得軍事勝利，畢竟雙方實力差距相當明顯，但結果可能是中國將被嚴重隔絕在全球經濟圈外，即便中國眼下正在推動雙循環，但系統的建成需要時間，目前尚不清楚中國握有多少籌碼。「在俄羅斯犯了兩周錯誤以及莫斯科迅速遭全球經濟隔絕後，中國可以吸取的最微妙教訓，就是謹慎。」

2022年5月18日，一名俄軍在伊里奇鋼鐵廠外巡邏。（AP）

敍利亞記者艾哈邁德·塞西（أحمد الصيصي）則指出，烏克蘭危機對中國是一份珍貴大禮，西方不得不分散資源對付俄羅斯，俄羅斯也將更向中國靠攏，中國領導人更將觀摩烏克蘭危機的發展，從中找出美國弱點，並避免重蹈部分普京所犯的錯。

首先，中國將衡量美國為台而戰的意願。塞西指出，美國宣佈不會為烏克蘭與莫斯科開戰，應讓中國留下了深刻印象，並解讀出「美國擔心與擁有核武器的對手發生潛在的災難性衝突」的訊息。眼下中國正在增加軍事挹注，未來或將持續提高外界干涉武統的風險，直至美國無法接受的水平。

第二，美國及其盟友宣佈了諸多對俄制裁，實際上是讓中國預知了武統時必須留意的經濟風險、市場多元化。但塞西認為，在中國看來，俄羅斯在經濟保護方面做得依舊不夠，尤其是關鍵技術領域。

第三，中國領導人將避免犯下普京犯下唯一的戰術錯誤：陷入被動。塞西指出，普京要求美國和北約就俄羅斯的安全關切提供書面保證，是非常不靈活的政治動作，一旦這一外交要求得不到回覆，普京便會被迫發動一場不符合「在不引發衝突的情況下恢復俄羅斯勢力範圍的戰略目的」的戰爭。而中國的最終目標，也是在不發生「災難性戰爭」的情況下統一台灣，故當機會出現時，北京將確保自己擁有必要的軍事能力和經濟靈活性，極大化自身武力威脅的可信度，更重要的是，北京需要採取更靈活的策略。

俄羅斯總統普京2月21日在莫斯科簽署文件承認烏克蘭東部頓涅茨和盧甘斯克為獨立國家。（AP）

敍利亞作家祖爾菲卡爾·阿布德（ذو الفقار عبود）也撰文分析，中國使用武力的意願是政治決定，而非僅僅出於軍事能力評估。即使中國對自己在台灣成功開展兩棲軍事行動的能力沒有信心，其也可能認為，不使用武力的地緣政治和國內成本超過了軍事失敗的風險，因而決定出手。故到目前為止，沒有明確的證據表明烏克蘭危機改變了北京統一台灣的願望，若台北越過紅線，北京將繼續準備使用武力。

此外阿布德也認為，中國將從烏克蘭衝突中吸取教訓，調整其對台軍事計劃，使其更具殺傷力、進程更迅速。烏克蘭衝突後，已可假設幾個解放軍可能在台遭遇的關鍵問題，包括軍事行動開始後，要如何降低島內平民傷亡？如若解放軍能迅速攻佔台北，其會否在台灣其他區域面臨漫長巷戰？俄羅斯軍隊的緩慢表現，是否預示自1979年後便未曾對外交戰的解放軍，可能步此後塵？

阿布德指出，上述問題將促使中國改進指揮、控制、通信、情報、監視、偵察、網絡和電磁系統，尤其此次烏克蘭與西方通過媒體與社交平台，禁絕了有利俄羅斯的相關消息，並捏造一系列虛構的烏軍大捷，營造俄軍正節節敗退的輿論氛圍，北京應會避免類似場景重演。此外通過俄羅斯對北約進行的核嚇阻，北京也可能因此相信，核威懾能阻止外國干涉武統，且相比烏克蘭，美國應更有意願為台海問題動武，故阿布德研判，中國或將繼續擴大核武庫，以在需要時展現嚇阻力道。

綜上所述，不論是認為中國將更加謹慎、厚植實力，或將更加主動、積極有為，此次阿拉伯世界針對台海問題的大規模討論，都是近年罕見。或許正如約旦作家夏奇爾·賈拉爾（شاكر جرّار）所述，台灣已成為中美衝突的核心，「這把自1950年代起便插在中國身側的最後一把刀，似乎已難再久持。」