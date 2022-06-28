G7峰會：「離地」非常的全球公關戰場

從這次德國巴伐利亞G7峰會的邀請名單，人們就可知這場以俄烏戰爭為主題的會議有何目標。除了七國集團領袖之外，東道主德國還邀請了印度、塞內加爾、南非、阿根廷、印尼等遍及全球不同角落的發展中國家領袖出席。目標非常明確，那就是要擴大以歐美為首的抗俄陣線。



拉攏「旁觀國家」

印度，名義上是全球最大的民主國家，是西方近年一直積極巴結的對象。但莫迪（Narendra Modi）當局在俄烏戰爭爆發之後謹守中立，還趁機以低價大手進口俄國石油，其每日進口量從開戰前的數萬桶，如今已升至近百萬桶的水平。

現時作為非洲聯盟主席國的塞內加爾，以及區內傳統領頭國家南非，在這次峰會之上，則是非洲國家的代表。塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）6月初就曾訪問俄羅斯，表達了俄方的立場，認為是西方制裁讓俄國的小麥和化肥未能出口；南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）此前也曾批評西方對俄制裁傷害「旁觀國家」。

在這次G7峰會上，莫迪、薩勒和拉馬福薩，都沒有批評俄國入侵烏克蘭。

莫迪與東道主朔爾茨進行會面前的照片。（AP）

至於阿根廷，該國此刻是拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）的主席國，可算是峰會上的拉美代表。與會的阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）雖有批評「俄羅斯聯邦對烏克蘭的入侵」，卻呼籲雙方早日停火——在俄烏戰爭的外交語境中，呼籲即時停火往往被視為要求烏方割地求和的套語——並指出G7須建立一套基於公平原則的新國際秩序。

印尼則是東盟的代表。該國總統佐科維多多（Joko Widodo）在G7峰會之後，將會分別訪問基輔和莫斯科，成為最新一個嘗試說服兩國達成和平的國家領袖。在峰會之上，他呼籲各方讓烏克蘭的小麥即時能夠出口，而西方也應該主動溝通俄羅斯的食品和化肥出口並不會受到制裁。

從兩國表態可見，它們更關注的是戰爭的次級影響，而非戰爭本身的陣營對壘，與此刻聲言要無限期（「as long as it takes」）支持烏克蘭的G7國家，態度大相逕庭。

出席G7峰會之後，佐科維多多將先後訪問烏克蘭和俄羅斯。（AP）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）這次決定邀請上述五國領袖與會，很明顯是有拉攏之意——有趣的是，這些國家若非金磚國家，就在中國推動的「金磚+」之列，而這次G7峰會剛好緊接在金磚峰會之後舉行。

但很明顯，G7各國對於如何拉攏全球發展中國家支持，並沒有明確的戰略和作出付出的意願。

能源、糧食與債務問題的空洞

目前，發展中國家最關注的問題，無非是能源、糧食價格的上升，以至不少國家在發達國家加息之際要面對的債務危機。

然而，G7峰會針對發展中國家的最重大政策宣示，卻是所謂的「全球基礎設施與投資夥伴關係（PGII）」，計劃在5年內動用公私渠道的資金向發展中國家作基建投資。這與去年G7峰會的「為世界重建美好未來」（Build Back Better World，B3W）同出一轍，後者卻是一直未見具體行動，而「Build Back Better World」這個在英文語法上非常怪異的包裝，更讓人感覺到這只是西方國家針對中國一帶一路倡議而倉卒推出的名目。

此刻的全球基礎設施與投資夥伴關係，可能會帶來更具體的投資。可是，對於即將面臨危機的發展中西家而言，這個時候大談長遠投資，可算是「離地」到一個讓人難以理解的地步。

而峰會中唯一由上述五國連同G7各國共同推出的聲明，更竟是以「民主」為主題，文中大談各種民主國家合作和民主價值的守護等等。可見，這些發展中國家領袖到G7峰會，只是白走一趟，演了一套公關過場戲。

對於能源問題，G7正計劃推動全球國家組成限制石油價格上限的陣線，構成一個類似買家壟斷的機制，去壓抑俄羅斯能在石油出口得來的收益。不過，在中、印等大國明顯將拒絕參與之際，這計劃不太可能實現；而且，壓抑油價的組織更有可能導致產油國集體減產抗議，對依賴能源進口的發展中國家有害而無利。

事實上，在一連三日的峰會中，對於糧食、衛生和氣候等發展中國家關注的問題，G7各國只有90分鐘的討論。而對於如何解決債務危機、世界貨幣基金組織（IMF）的特別提款權（SDR）如何用以資助窮國等問題，G7則決定留待本年11月舉行的G20峰會再討論。

圖為2022年6月26日，在德國南部巴伐利亞的埃茂宮出席G7峰會的（左起）加拿大總理杜魯多、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、美國總統拜登、英國首相約翰遜、日本首相岸田文雄以及歐委會主席馮德萊恩並排而站，拍下大合照。（AP）

問題是，此刻作為G20主席國的印尼已邀請普京及烏克蘭總統澤連斯基一同出席峰會，希望維持中立，但歐美國家都並未確定在普京的參與下會否杯葛峰會——因此，G20的決策能力尚是個大疑問。

更諷刺的是，因能源、糧食價格急升和國家負債問題而面臨經濟崩潰的斯里蘭卡，在G7峰會進行期間（6月27日）就宣布停止對私人汽車提供燃料、城市地區學校停課兩周，變相取消不少學童依賴的學校午餐，並呼籲所有人在家工作，而跨省巴士服務很可能暫停。這顯示出該國繼5月債務違約之後，此刻依然未能解決能源和必需物資短缺的重大困難。

斯里蘭卡被視為發展中國家能源、糧食、債務三合一危機一同爆發的首例。情勢緊急如此，G7國家的首務卻不是如何馬上為窮國提供援助，而是在風光如畫的阿爾卑斯山豪華渡假勝地大談基建、民主。誠然，他們對支援烏克蘭、烏克蘭難民處理和重建等多個議題着墨甚多，卻明顯忽視了遠道而來發展中國家領袖的需要。

此刻，不少西方研究者都在擔心俄羅斯對於烏克蘭事態的論述正在發展中國家中流行，歐盟也曾公開呼籲非洲國家不要相信全球糧食問題由西方制裁造成的俄方論述。然而，「離地」的G7如此漠視發展中國家的利益，這一場烏克蘭領土以外的公關戰，可能比戰場上的物理衝突更難應付。