上議院「護主宣言」變「棟篤笑」　象徵約翰遜政治生涯完結？

正當英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）與衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）7月5日準備相繼辭職跳船之際，被首相約翰遜（Boris Johnson）派往上議院宣讀預先寫成的「護主宣言」的內閣官員兼上議院議員Nicholas True，突然化身「笑匠」，其喜劇般的陳述惹來議會中哄堂大笑。這一陣笑聲象徵着約翰遜政治生涯即將完結。



雖然近來的英聯邦峰會、G7峰會、北約峰會都為約翰遜製造出成功外交演出的機會，但其自「派對門」以來說謊成性的形象已經深入民心。最近的一波謊話連篇，終於成為了「駱駝背上的最後一根稻草」。

事源原下議院保守黨副黨鞭平徹（Chris Pincher）最近被揭在私人會所中飲酒大醉，並被兩名男子指控其不當觸摸。後來揭出平徹2019年獲得約翰遜任命為內閣官員之前，已曾身陷同類的不當行為醜聞，一度被黨內調查。但唐寧街卻一直否認約翰遜作出任命時對此知情，直到前外交部高官罕見出面指正，他才在7月5日改口承認知情。

有傳言更指，約翰遜私下就曾拿着平徹的名字來開玩笑。「Pinch」在英語中有「捏」的意思，「Pincher」即有「捏東西的人」之意。剛好平徹就一直被指對男子作出不當的「捏」。據稱，約翰遜曾開玩笑指其「名字叫Pincher，天性也叫Pincher」（Pincher by name, pincher by nature）。

同一天稍早，副首相藍韜文（Dominic Raab）還頻頻登上媒體為首相解話，首相府作為公務員的發言人也被約翰遜一直利用向公眾說虛假故事。最終，這一班下屬都被約翰遜「遲來的誠實」所出賣了。

左邊的是原衛生大臣賈偉德，中間的是原財政大臣辛偉誠。（AP）

Nicholas True的上議院「護主」任務發生在約翰遜的坦誠之前。他的發言內容平平無奇，更與其下議院同事的發言完全一樣。「我非常榮幸能在此議會上為此重要問題發言」「我們非常幸運，在這個國家，有成熟而有力的制度去捍衛公共生活的標準，而這套制度層面多元，由互相緊扣、補足的元素組成，建立於公共生活的七個原則上……」

但True的發言語調聽起來卻像是他自己這樣說也對不住良心一般，而且時有遲疑和停頓，剛好和應着上議院中的哄堂大笑，似乎有意將發言變成「棟篤笑」表演。《金融時報》記者George Parker就在其Twitter分享故事，稱「公正而論，他喜劇式的時間控制掌握得非常好」，指坐在他後面作為內閣官員的上議院領袖也忍俊不笑。

人們也不難發現Nicholas True其姓為「True」（真實），卻被迫要為約翰遜的謊言辯護之中的荒謬。

This is amazing. A minister in the Lords reading out a statement defending the government's commitment to standards in public life as if it's a big joke. To be fair, his comic timing is excellent. Cabinet minister Nathalie Evans can hardly contain herself https://t.co/PcrWkeyWhd — George Parker (@GeorgeWParker) July 5, 2022

約翰遜此前已經歷過有高達41%同黨下議院議員反對的黨內不信任投票。上月底的兩場國會補選中，保守黨也遇上大敗。雖然在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）並無明顯政綱，也未能在一般民眾心中留下什麼印象，但約翰遜的首相民望卻持續落後於施紀賢。保守黨人大概知道約翰遜不能是帶領該黨再度勝選的人物。

在約翰遜「低空飛過」不信任投票之後，黨內謀權者已經開始組織，希望佈局爭奪相位。平徹的醜聞，則成為了被視為現屆政府中罕有的能幹人物的財相辛偉誠和衛生大臣賈偉德的跳船時機。兩人在辭職信中都提到了約翰遜領導素質的缺陷，辛偉誠則表明了其與約翰遜在經濟政策的分歧——辛似乎傾向在高通脹之下治世用重典，但約翰遜則傾向繼續減稅，以避民生開支的短痛。

根據現有黨規，約翰遜上月初經過黨內不信任投票後有長達12個月的信任投票豁免期，因此黨內並沒有程序去踢走約翰遜。而從約翰遜迅速任命財相和衛生大臣的新人選可見，他並不會就此請辭。

約翰遜已任命原教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）改任財相，查學禮是網絡市場研究和數據分析公司YouGov的創辦人之一。（AP）

不過，負責保守黨黨魁去留事務的「1922委員會」下周將改選，新的委員會將能改變黨規，讓約翰遜可在短期內再面對不信任投票。目前，以往一直支持約翰遜、近月因其道德操守而與之公開反面的保守黨「疑歐派」代表人物貝克（Steve Baker），已決定參選委員會，亦表明會考慮改變黨規。

幸而，約翰遜往往有一定的政治運氣。英國的國會暑假本月下旬將至。保守黨議員們在陽光與海灘和策動宮廷政變之間，大概會優先選擇前者，讓約翰遜多有兩個月的存活時間。

可是，除非英國政壇出現奇蹟，約翰遜的政治生涯已然終結，只待保守黨人去決定何時為此劃上句號。