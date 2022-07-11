安倍晉三遇刺將深刻影響日本政壇和亞洲局勢｜專家有話說

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三在奈良市發表演講時遇刺身亡。作為自民黨和日本政壇靈魂人物，安倍晉三遇刺身亡的消息震驚了國內和國際社會。東西方多國領導人紛紛送上慰問與哀悼。無疑，安倍晉三遇刺身亡後日本政壇將發生深刻變動，進而影響亞洲局勢。



撰文：杜志遠 上海市人民政府決策諮詢基地研究員、華東師範大學政治與國際關係學院博士生



一、安倍晉三遇刺後自民黨內部黨派變化

自 2012 年自民黨重新掌權後，派系的重要性再次凸顯。大量新自民黨議員湧入，他們要麼被派系贊助人招募，要麼尋找派系贊助人以確保他其席位。最終，新自民黨內部形成多個制度化的派系。由於日本民主黨等黨派的弱化，日本首相之爭也就逐漸向自民黨內部之爭演變。擁有足夠大的聯盟，政客可以影響黨內決策並贏得成為黨內總裁所必需的內部選舉。正如前首相田中角榮曾經所言，政治就是數字，數字就是權力。而自民黨總裁須爭奪535票（394張國會議員票和141張地方票）中半數才可當選。目前，自民黨國會派系由「安倍派」（98票）、「麻生派」（54票）、「竹下派」（54票）、「岸田派」（47票）、「二階派」（47票）「石破派」（19票）、「石原派」（11票）和「無派系」（64票）等把控。因此，作為自民黨最大派系的「安倍派」很大程度上深刻影響着自民黨和日本的走向。

在黨派結構方面，在安倍晉三遇刺身亡後，吸收和兼併「安倍派」將是自民黨各派別當下最緊要任務。第一，短時間內「安倍派」可能會表現的比較團結。但是中長期來看，如果沒有一個權威人物出現，「安倍派」會出現分化甚至解散。第二，作為有能力塑造日本政治未來的兩大幕後人物之一的日本前副首相麻生太郎將在安倍晉三去世後成為自民黨和日本最核心的政治人物，「麻生派」可能成為自民黨最大派系。第三，「竹下派」「石破派」「岸田派」將爭先吸收「安倍派」，執政的岸田文雄掌握着主動和先天優勢。第四，不甘屈於人後的日本前首相菅義偉可能會正式成立「菅義派」，以謀求在自民黨和日本更大的政治地位。

在政治思想方面，安倍晉三去世後，自民黨內部思想會發生深刻的變化。安倍晉三是日本保守勢力的靈魂人物，也是日本軍國主義復興的主要推動者，更是右翼勢力的精神寄託。此次安倍晉三被刺殺可能會被視為「以身殉國」的「日本英雄」和「日本烈士」。這種悲情式、英雄式的離開會促使右翼勢力「效忠」其政治遺產，並作為精神指導在黨內和日本政治中傳播。包括岸田政府在內的當局短時間內不會輕易改變和挑戰安倍晉三的思想，甚至可能會通過堅持和延續其思想謀求政治資本。

現任日本首相岸田文雄在安倍離世後見傳媒，形容安倍是自己的朋友，和他度過了很多時間。他強調不會向暴力屈服力，不會讓事件影響政府日常運作，會確保自由及公平的選舉安全地進行，競選活動亦會繼續。（Eugene Hoshiko／美聯社）

二、安倍晉三遇刺後日本外交政策變化

第一，從短期來看，岸田政府對中國、美國、印度、韓國等國的現狀政策不會出現劇烈變化。儘量相較於安倍晉三的右翼傾向，岸田文雄更偏「温和派」，但其很可能會繼續沿着安倍設定的道路前進。一方面，岸田文雄為吸收「安倍派」的支持，會繼續保持安倍晉三的鷹派立場，不會徹底「改弦更張」。比如，繼續支持加強日本的防禦和打擊能力、繼續承諾與美日澳印等「志同道合國家」的合作以及繼續對在台灣、新疆等事務上「做手腳」。另一方面，岸田文雄需要處理持極端右翼思想的安倍晉三門生高市早苗的激烈競爭問題。安倍在背後默默地支持着高市早苗，並希望自己辭職後能把首相的位置留給她。

第二，長期來看，安倍晉三遇刺可能會強化日本的右翼實用主義立場。一方面，安倍培養的嫡系高市早苗很可能繼承安倍晉三的右翼風格，吸收「安倍派」勢力重建黨派。另一方面，安倍晉三遇刺身亡後將賦予麻生太郎在黨內難以撼動的權威地位。而麻生太郎可能會將「安倍派」吸收整編到「麻生派」的日本右翼力量中。自民黨整體右翼化推動其對外政策趨於聯美。如果美國利用「安倍派」分裂之際趁機加強與「安倍派」極右翼勢力或「麻生派」的聯繫，製造中日敵對情緒，日本將被牢牢綁在美國的戰車上。屆時，亞洲將出現一個美國所期望的排華集團。

總之，安倍晉三遇刺身亡事件將會重塑日本政壇和亞洲局勢。這將取決於自民黨在失去核心靈魂人物後是走向分裂併為民主黨等在野黨提供重新崛起的機會，還是自民黨趁機以右翼為宗旨重新聚合統編。而其中，「安倍派」在自民黨不同派系博弈中的分配與選擇將是關鍵。