重創特朗普的可能不是拜登，而是蓬佩奧

民主黨共和黨圍繞中期選舉的爭奪剛剛拉開帷幕，但是不少人的目光已經鎖定兩年後的2024年總統選舉。

英國《泰晤士報》7月16日報道稱，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對該報表示，他打算參加2024年美國總統選舉，同前總統特朗普（Donald Trump）展開競爭，他將在今年中期選舉後作出最終決定。蓬佩奧稱，無論還有誰參加競選，他將在中期選舉後與他的妻子蘇珊——同時也是他最親密的顧問進行協商，共同做出最後的決定。

此前，據《華盛頓郵報》報道，特朗普或考慮在9月份宣佈參與2024年美國總統競選的消息。《紐約雜誌》（New York Magazine）7月14日報道稱，特朗普通過電話向記者表示，如果決定參選，他「非常有信心」自己會贏。在被問及哪些因素會影響其是否參選時，他表示任何因素都不再重要，「在我的心裏，我已經做出了這個決定」。美國總統拜登2021年12月在接受美國廣播公司（ABC）一檔節目採訪時也曾表示，如身體健康狀態良好，將以81歲高齡參加2024年總統選舉，尋求連任。

卸任後蓬佩奧暴瘦。（美國霍士新聞節目截圖）

原本人們以為特朗普、拜登如果參選，那麼2024年將重演2020年的對決，但是現在看來情況並不簡單。蓬佩奧如果參選那麼特朗普和蓬佩奧首先要在共和黨內為爭奪提名而有一番爭鬥。作為特朗普政府曾經的幕僚、特朗普曾經的心腹，蓬佩奧給特朗普帶來的挑戰可能遠大於拜登。

蓬佩奧是比特朗普更狡猾的政客。如果說特朗普2016年之前是一個沒有任何從政經驗的商人，憑藉簡單粗暴的民粹風格贏得民眾的支持。那麼蓬佩奧則是典型的美國政治精英。1986年，蓬佩奧以全班第一名的成績畢業於西點軍校。之後，蓬佩奧就讀於哈佛大學法學院，1994年畢業後擔任了《哈佛法律評論》的編輯。2011-2017年他在堪薩斯州第四區任職當選為國會眾議員。

他深諳進退之道，了解特朗普性格的弱點。當年特朗普政府內閣大員中，有人被特朗普羞辱得體無完膚後被無情開除，比如蒂勒森（Rex Tillerson）；也有人因為看不慣特朗普的行事做派主動選擇離開，比如馬蒂斯（James Mattis）；還有人頂着特朗普的羞辱也要幹完整個任期，比如商務部長羅斯（Wilbur Ross）。蓬佩奧能夠平穩幹到任期結尾，和他對特朗普的逢迎密切相關。

蓬佩奧善於迎合，懂得抓住一切機會為職業生涯增色。2016年美國總統大選初期，蓬佩奧是特朗普黨內對手魯比奧（Marco Rubio）團隊的成員，並且是共和黨內最反對特朗普的一個。但隨着大選局勢明朗化，蓬佩奧在特朗普當選總統期間，就多次前往紐約拜會特朗普，此後報道顯示蓬佩奧已成為特朗普的「擁躉」。蓬佩奧在2016年迅速改變立場，從魯比奧一邊轉向特朗普這條快車道。隨後2017年他先實現從眾議員到中情局長的轉變，緊接着2018年實現了從中情局長到國務卿的轉變。

蓬佩奧是少有的獲得特朗普一家認可的白宮官員。圖為2019年6月30日，特朗普在板門店與朝鮮最高領導人金正恩會晤後，與女兒伊萬卡、蓬佩奧等人前往韓國平澤烏山空軍基地會見駐韓美軍。（AP）

蓬佩奧2011年才進入眾議院，後來成為眾議院情報委員會成員。在2017年被特朗普提名為中情局長前，他只是共和黨內激進派別茶黨成員。

蓬佩奧能在幕僚隨時更換的特朗普政府圓滿幹到任期末尾，和他急需要國務卿履歷來為競選總統鋪路分不開。迎合特朗普追隨特朗普是他唯一的選擇。

特朗普雖然輸掉了2020年大選，但是他獲得了7,000多萬張選票，支持者眾多。共和黨高層在衝擊國會事件後沒有拋棄特朗普，也是看中了這一點，希望將選民對特朗普的支持轉化為對共和黨的支持。過去幾年，蓬佩奧對特朗普的支持逢迎也是在為自己爭取支持者。

國務卿對於他而言只是鍍金的一個職位，做特朗普的幕僚只是跳板，蓬佩奧競選總統的決心一直都在。早在2019年特朗普內閣成員紛紛離開之際，有媒體就透露他在考慮2020年競選堪薩斯州聯邦參議員。當時蓬佩奧的打算是如果特朗普開掉他，轉戰參議員也可以延續政治生涯。

在特朗普任期末尾，蓬佩奧密集發布推文，涉及對俄羅斯、對伊朗以及對中國的內容。話題沒有太大的新意，更多的是將以往的言論進行了一次總結，集中展現了他的理念。從這也可以看出蓬佩奧重視自己擔任國務卿期間的外交成績。

2022年2月蓬佩奧現身媒體瘦身成功，他坦言在6個月內甩掉了90磅。一個善於身材管理的前國務卿，開始瘋狂減肥，不是突然開始重視健康，而是為了更大的野心。

當2024年的選戰從特朗普和蓬佩奧競爭開始，當能夠迎合特朗普、利用特朗普的蓬佩奧全面發力，當年的白宮秘辛外交秘聞將會以什麼樣的姿態霸佔媒體頭條，可想而知。