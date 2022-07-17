特朗普與前下屬「打對台」？蓬佩奧：有意競選總統
撰文：許懿安
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美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受英媒訪問時稱，有意參加2024年美國總統選舉，準備與他的前上司、同為共和黨籍的前總統特朗普（Donald Trump）一較高下。
《星期日泰晤士報》16日發布蓬佩奧的專訪內容，他表示有意參加2024年總統選舉。
該報稱他已開始在美國艾奧瓦州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）及南卡羅來納州（South Carolina）多地開展演講以及造勢活動。
美國The Intelligencer-New York雜誌7月中發布特朗普的訪問內容，當他被問及是否會參加2024年美國總統競選時，特朗普表示，自己已經就此做出了決定。他稱現在正在決定何時宣布這一決定，將在秋季舉行的國會中期選舉之前或之後宣布。
究竟選不選？他沒把話說死
蓬佩奧卸任後受聘為霍士新聞（Fox News）撰稿人，在非營利組織美國法律與正義中心（American Center for Law and Justice）擔任國際事務高級顧問，並成立政治行動委員會（PAC），致力於幫助共和黨在中期選舉奪回參眾兩院的多數席位。
社交網站有傳聞稱他減重是因有意參加2024年總統大選，不過他在回應時，言談間似乎已表示無意出戰。他是笑說自己是為2044年準備，並希望在2054年參選。
他說是為給家人以及未來的孫兒預留更多時間。他兒子2022年7月結婚，希望不用等太久孫兒便會出生，屆時他可與家人共享天倫之樂。