特朗普與前下屬「打對台」？蓬佩奧：有意競選總統

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）接受英媒訪問時稱，有意參加2024年美國總統選舉，準備與他的前上司、同為共和黨籍的前總統特朗普（Donald Trump）一較高下。



《星期日泰晤士報》16日發布蓬佩奧的專訪內容，他表示有意參加2024年總統選舉。

該報稱他已開始在美國艾奧瓦州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）及南卡羅來納州（South Carolina）多地開展演講以及造勢活動。

美國The Intelligencer-New York雜誌7月中發布特朗普的訪問內容，當他被問及是否會參加2024年美國總統競選時，特朗普表示，自己已經就此做出了決定。他稱現在正在決定何時宣布這一決定，將在秋季舉行的國會中期選舉之前或之後宣布。

圖為2019年7月16日，美國時任總統特朗普在白宮內閣會議室舉行的內閣會議和美國時任國務卿蓬佩奧進行交流。（Getty）

究竟選不選？他沒把話說死

蓬佩奧卸任後受聘為霍士新聞（Fox News）撰稿人，在非營利組織美國法律與正義中心（American Center for Law and Justice）擔任國際事務高級顧問，並成立政治行動委員會（PAC），致力於幫助共和黨在中期選舉奪回參眾兩院的多數席位。

社交網站有傳聞稱他減重是因有意參加2024年總統大選，不過他在回應時，言談間似乎已表示無意出戰。他是笑說自己是為2044年準備，並希望在2054年參選。

他說是為給家人以及未來的孫兒預留更多時間。他兒子2022年7月結婚，希望不用等太久孫兒便會出生，屆時他可與家人共享天倫之樂。