提及專機可能會被解放軍擊落　佩洛西驚人言論意味着什麼？

撰文：鄭真
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美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計劃8月訪問台灣一事近來被傳得沸沸揚揚。佩洛西7月21日進行了回應。她在例行記者會上說：「我不討論我的旅行計劃，這是安全問題。」她強調她從來不事前說明任何出訪行程。

被問到美國該如何遏阻中國武力攻擊台灣時，佩洛西回應稱，這是一個非常重大的問題。「我認為很重要的是我們展現對台灣的支持。我也認為我們沒有人在台灣問題上曾經說過支持獨立，這取決於台灣決定。」佩洛西說。

由於美國總統拜登（Joe Biden）7月20日晚回應佩洛西訪台一事時稱，五角大樓反對該計劃，「軍方認為現在訪問台灣是個不明智的舉動」。佩洛西表示，她聽到了傳聞，但拜登沒有「直接」與她談過，她不太清楚。「我認為總統的意思是，美軍方可能擔心我們的飛機會被擊落，或者類似的事情」 。

佩洛西：圖為2022年7月21日，美國眾議院議長佩洛西在國會見記者。（AP）

對於佩洛西可能的訪台行程，中國方面早就明確了堅決反對的立場。在未成行之前，相信北京正在通過各種途徑極力阻止佩洛西訪問。

從拜登表態軍方反對以及透露他將和習近平10日內通話看，中美高層的溝通是正常的良好狀態，局勢可能不會發展到佩洛西訪問成行的地步。佩洛西稱我們沒有人在台灣問題上曾經說過支持獨立，更有一種澄清不支持台獨的意味。

中美就佩洛西可能訪台一事進行了怎麼樣的交涉，外界不得而知。但是從拜登說軍方反對，到佩洛西猜測美軍擔憂飛機被擊落，都指向一個非常危險的事態，那就是解放軍有可能在佩洛西訪問台灣時採取擊落專機的行動。

這對於今天的台海局勢來說是一個非常重要的信號。那就是暗示了美國方面的不合時宜行動可能觸發台海軍事危機，中方隨時可能按下武統按鍵，哪怕和美國開戰亦在所不惜。北京方面或許在私下的談判中已經明確給出了最後的警告。而這種強硬立場正在倒逼美國不敢輕舉妄動。在這場膽小鬼遊戲中，美國似乎展現出了怯懦的一面。

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