佩洛西傳計劃8月訪台　解放軍戰機伴飛大可不必

英國《金融時報》7月18日援引6名消息人士的話稱，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計劃今年8月率領代表團訪問台灣。佩洛西辦公室尚未證實此次訪問計劃。此前，佩洛西原計劃於4月訪台，但因新冠病毒檢測呈陽性而推遲行程。



針對佩洛西計劃8月訪台一事，中國外交部發言人趙立堅7月19日指出，如果佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

趙立堅強調，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排佩洛西眾議長訪台，停止美台官方往來，停止製造使台海局勢緊張的因素，以實際行動履行美方不支持「台獨」的承諾。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切後果必須完全由美方負責。

環球時報前總編輯胡錫進發表言論建議解放軍戰機「伴飛」佩洛西專機。他說，「我相信中國的反擊措施將是排山倒海的，我們不會接受美國支持「台獨」的這次粗魯冒進，而一定會清晰地告訴美方，他們在犯一個顛覆性錯誤。」

「解放軍戰機可以選擇在適當距離上『伴飛』佩洛西的專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣島返回大陸。這樣做直接發生軍事衝突的可能性很小，而一旦解放軍戰機飛入並穿越台灣島，將是一個比佩洛西訪台更具有里程碑意義的先例。那樣的話，我們大概反而要感謝佩洛西，是她創造了解放軍戰機飛越台灣島的契機，打開了解放軍戰機對台灣島行使主權的嶄新空間。」

對此，白宮發言人拒絕置評，但稱美國既遵守「一中原則」，又對台灣當局的支持「堅如磐石」。

台灣外交部發布新聞稿稱，美國總統拜登（Joe Biden）「專程」派遣前美國參議員陶德、前副國務卿阿米塔吉及史坦柏格於2021年4月14日至16日搭乘行政專機訪問台灣。美國訪團4月14日下午已經抵台。台外交部長吳釗燮（右二）及AIT處長酈英傑（右一）前往接機。 （台灣外交部）

值得注意的是，佩洛西訪台如若成行，將是25年來美國眾議院議長首次訪問台灣。上一次美方做出此舉是在1997年，時任美國會眾議長金里奇（Newt Gingrich）率團去往台灣。人們普遍關心如果佩洛西訪問成功，是否會對台海局勢造成重大影響，會否引發北京當局排山倒海般的報復。

中共在建政以來，台海地區爆發過五次危機：前兩次分別發生在1955年和1958年，均導致兩岸低強度的軍事衝突；第三次從1995年李登輝訪美至1996年台灣大選結束，台海發生導彈危機；第四次是1999年李登輝提出「兩國論」後，解放軍在東南沿海地區舉行了軍事演習。自2003年底陳水扁推出「台獨時間表」後，台海進入第五次危機期，北京當局強勢推出了反分裂國家法，為採取強力手段提供了法律基礎。此次蔡英文當政期間，台海會否引爆第六輪危機值得關注。

1997年金里奇訪問台灣，當時除了中國外交部發言人沈國放就此發言，中國官方對此並未有太大反應，當時中共黨報《人民日報》甚至沒有刊載沈國放的抗議。金里奇訪問台灣並沒有影響當時的中美關係，1997年4月時任中國國務院副總理兼外長錢琪深訪問美國，5月美國參謀長聯席會議主席沙里卡什維利（John Shalikashvili）訪華，10月江澤民訪美，是中國元首12年來首次訪美。

此次佩洛西訪問台灣，大陸的應對顯然不能參考25年前的金里奇訪美。當時台海剛剛經歷由1995年李登輝訪美出發的導彈危機，1997年的台海局勢正處於平息恢復階段，因此沒有必要大肆反擊。

2020年8月9日，美國衛生部長亞歷克斯·阿扎（Alex Azar）抵達台灣訪問。（AP）

過去幾十年數次台海危機爆發的根本原因是台灣當局的操弄，比如二十世紀六十年代，台灣試圖反攻大陸。新禧年前後李登輝和陳水扁試圖推動台灣獨立。而眼下，台海局勢最核心的操弄者跳動者，實際上是美國。美國將台灣當做制衡中國崛起的籌碼，不斷發揮台灣問題，以美國的支持來鼓動蔡英文當局對抗大陸。

如果佩洛西訪問台灣，中方的應對本質上是如何處理中美關係。蔡英文當局雖然一直為台獨張目，但鑑於兩岸力量日漸呈懸殊之勢，台灣近年來在軍事上並不敢輕舉妄動。北京需要考慮的是，是否做好了在中共二十大之前引爆一場小範圍中美熱戰的準備？如果局勢沒有得到很好控制，北京是否做好了現在就收復台灣的準備？

美國的一中政策正在空心化，對台軍售的步伐不斷加快，美國官員訪問台灣的規格不斷有突破，這是事實。北京必然要採取措施遏制美國空心化一中政策的趨勢。問題是採取何種步伐和節奏去處理這一問題。能否用外交談判來化解矛盾？是否已經到了需要採取軍事手段的地步了呢？

北京非常清楚佩洛西是眾議院議長，並非白宮幕僚。議員、議長首先考慮的是選民選票，而不是國際關係。即便是拜登（Joe Biden），也需要應對國內的反華情緒，國會的選擇白宮很難有效控制。

1960年6月美國總統艾森豪威爾威爾訪問台灣，於台北會晤蔣介石。艾森豪威爾威爾訪台期間中國人民解放軍對金門發動619炮戰。（圖片源自World War II Database網站）

在輿論熱議佩洛西是否訪問台灣之際，歐洲議會副議長貝爾（Nicola Beer）7月19日率團抵達台灣訪問。去年以來不少國家的議員已經訪問過台灣。2021年11月28日，立陶宛、愛沙尼亞及拉脱維亞的國會議員抵達台灣訪問。2021年11月9日，美國參議員約翰·科寧（John Cornyn）和邁克·克拉波（Mike Crapo）等10多人，乘搭美國空軍軍機訪問台灣2021年11月3日，歐洲議會跨國議員組成的「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）代表團一行13人訪問台灣。2021年10月6日，法國參議員阿蘭·李察（Alain Richard）一行五人訪問台灣。2020年8月30日，捷克參議院議長維特齊（Milo Vystril）率領89人訪台。

因為一國議會的舉動而惡化兩國政府間的關係，進而倒閉一國政府去影響國會，並不是解決問題的有效手段。當一個國家的政府領導人相對弱勢時，很難有效影響黨內的動作，甚至還會被黨內的決策所裹挾。北京反對佩洛西訪問的立場不會改變。但是採取何種措施積極遏制美國空心化一中政策，還需要慎重思量。

中國外長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前不久在印尼巴厘島舉行5個多小時的超長對話後，布林肯稱拜登和習近平料在未來數周通話。7月20日拜登亦表示，他預料會在未來10天內習近平通話。從中美官方的溝通看，局勢可能不會發展到佩洛西訪問成行，進而需要解放軍戰機伴飛震懾的地步。