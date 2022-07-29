中美領導人通話　拜登已就佩洛西訪台作出承諾？

7月28日晚，中美領導人通電話。這是拜登（Joe Biden）就任美國總統以來，中美元首的第五次通話。在佩洛西（Nancy Pelosi）被傳訪問台灣的風口浪尖，此次通話能夠進行，暗示中美已就佩洛西訪問一事達成了初步共識，拜登向中國作出了某種承諾。

按照慣例，領導人打電話之前，雙方已經進行了充分的各級官員溝通，中方的立場已經很清楚地傳達給了美方。如果前期溝通沒有成果，無一共識，知道通話後中美關係就會因為佩洛西訪台而陷入大地震，此次通話可能根本就不會進行。

根據中美媒體的報道，此次通話時長是2小時17分鐘。對比習拜過去5次通話或視頻會晤：2021年2月通話持續大約2小時，2021年9月1個半小時，2021年11月視頻會晤 3個半小時，2022年3月視頻通話1小時50分鐘。

這次將近2小時20分鐘，持續時間第二長。說明溝通是充分的，並非無話可說。

內容上，習近平重點闡述了中方在台灣問題上的原則立場。強調「民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。」

中國官方通稿最後還說，兩國元首認為，這次通話坦誠深入，同意保持聯繫，責成雙方工作團隊為此繼續溝通合作。

整個通稿沒有不歡而散的談崩氛圍。如果沒有成果，想必下一步8月份中美應該處理的是台海軍事危機，也不必責成工作團隊繼續溝通合作。

拜登此前表示，軍方認為佩洛西訪台不是一個好主意。（AP）

也有聲音指出拜登無法代替佩洛西作出承諾，也許通話結束後，佩洛西就會公布訪問台灣行程。

在筆者看來，拜登雖然不能代替佩洛西作出承諾，但是拜登和佩洛西同屬民主黨。拜登的態度是佩洛西必須考慮的。拜登如果要說服佩洛西，不是沒有方法。

值得注意的是，此次領導人通話，是美國方面主動謀求進行的。過去一段時間，中美外長、防長等各級高官官員頻頻會晤，白宮幕僚不斷釋放中美領導人不久通話的消息，就連拜登之前也公開說他和習近平十日內通話。美國在經濟合作等各方面確實需要中國的配合，拜登急切的心情溢於言表。

佩洛西不負責外交，但是她的行為會影響外交，這一點拜登比誰都清楚。拜登不可能前腳剛和中國領導人談完合作，後腳就眼看着佩洛西讓自己的成果毀於一旦，白做無用功。

拜登此前7月20日回應佩洛西訪問台灣一事時，明確提到軍方反對。這既是軍方的態度，實際上也是拜登的態度表達。

從中美軍方的溝通看，美國軍方確實提前出作了某種表態。

中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成7月初美軍參聯會主席米利視頻通話時強調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，要求停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。（中國國防部）

在7月28日的中國國防部例行新聞發布會上，有記者問及，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成日前與美軍參聯會主席米利（Mark Milley）進行視頻通話。

中國國防部新聞發言人吳謙透露雙方就國際和地區形勢、中美兩國兩軍關係及台灣、海空軍事安全等問題深入交換了意見，就保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗達成重要共識。這是一次坦誠、深入、建設性的戰略溝通。

吳謙還提到「對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行。」

這些訊息是此前李作成和米萊通話後官方通稿中沒有的內容。

讓中方聽其言觀其行的美方表態是什麼？如果是執意衝突的表態，相信不會有後續聽其言觀其行的說法。吳謙稱這是一次坦誠、深入、建設性的戰略溝通，是相當肯定積極的表態，暗示中美兩軍有了共識。

從軍方溝通美方已經有一些表態，到拜登透露軍方反對，再到中美領導人通話能夠進行，種種訊息都暗示拜登政府正在全力阻止佩洛西訪台，拜登已經向中方作出了某種承諾。