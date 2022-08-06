日本在台灣問題上不是追隨者｜專家有話說

佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，中國大陸採取了圍台軍事等前所未有的手段進行反制。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國七國集團外長和歐盟高級代表8月3日發表聲明，稱「對中國所宣佈的、近期的威脅性行動，特別是實彈演習和經濟脅迫表示關切，這可能導致不必要的緊張升級。沒有任何理由利用一次訪問作為藉口，在台灣海峽進行咄咄逼人的軍事活動。我們國家的立法者們國際出行是正常的、例行的。中國的升級性反應可能加劇緊張局勢，破壞地區穩定。」

中國外交部副部長鄧勵8月4日緊急召見日本駐華大使垂秀夫以及有關歐洲國家大使進行嚴正交涉。中國方面還取消了原定於8月4日在金邊舉行的中日外長會。

分析認為，G7外長聲明本質上是對美國眾議院議長佩洛西訪問台灣的力挺，是對中國內政的干涉。此次聲明是美國方面外交運作的結果，集中體現了對英法德意等國在外交政策上對美國的追隨。

CX520於8月4日的航道，故意繞過台海再往東京。（Flightradar24截圖）

不過，旅日中國學者、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員趙宏偉接受《香港01》記者採訪時說，日本在其他問題上是跟隨美國，只在台灣問題上，日本是打先鋒的。

趙宏偉進一步指出，日本非常希望把台灣這點事挑得越大越好，非常希望美國被捲入武力衝突。日本知道美國不想被捲進去，但是日本想創造這個條件把美國捲進去。美國捲入武力衝突，中國就不能統一台灣，日本的最終目的是阻止中國統一台灣。

為什麼要阻止中國統一，日本的邏輯非常簡明扼要，失去台灣，就失去釣魚島，就失去琉球，那麼日本就要臣服中國。日本認為日本的第一次振興是以佔領台灣為標誌的，那麼21世紀的第二次復興也必須要保住台灣。

趙宏偉認為雖然眼下美國因為佩洛西訪問台灣同中國大陸關係緊張，但實際上美國對台灣沒有特別執迷的情感，日本對台灣有相當複雜的歷史淵源。

甲午戰爭馬關條約簽訂日是1895年4月17日，台灣割讓給日本，4月17日這個日子日本人很重視。1996年4月17日，日本時任橋本龍太郎和美國時任總統克林頓發表美日同盟宣言，共同聲明一個最重大的變化叫周邊事態，說的就是台灣。

日本首相岸田文雄要求中國停止軍演，圖為2022年7月14日，日本首相岸田文雄在東京發表講話。（AP）

2012年4月17日，東京都知事石原慎太郎專門跑到華盛頓在華盛頓召開記者會，宣佈向全日本人民募捐買釣魚島，這個事撬動了當時的野田政府將釣魚島國有化。2021年4月7日，日本菅義偉首相和美國拜登總統發布共同聲明，在兩國共同聲明當中第一次提到了台灣問題。而且4月17日那一天，日本在台灣的日本台灣協會建了一個新館開館，當天在新館在院裏升起日本國旗，這是日本在中日邦交正常案之後，1972年來的50年裏第一次在台灣升起日本國旗。同一天，2021年4月17日，現在防衛大臣岸信夫坐飛機飛到日本距台灣最近的與那國島眺望台灣。

中國外交部新聞發言人華春瑩8月4日所說日本在台灣問題上負有歷史罪責，但是日本並不這麼認為。按照趙宏偉的說法，日本的對外擴張很清晰，先佔了琉球，又佔了台灣，又去侵略大陸，又敗回來。日本認為自己是戰敗丟了台灣。日本從振興到失敗再到復興，該怎麼復興？1972年收回琉球，接着就琢磨釣魚島，現在又琢磨台灣。日本現在根本不考慮跟中國改善關係，不考慮這個事情。