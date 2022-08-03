佩洛西訪台 | 不是一日危機　也不是中美大決戰

美國眾議院議長佩洛西8月2日晚抵達台灣松山機場，沒有此前輿論渲染的佩洛西專機被擊落、被攔截、被伴飛，佩洛西安全抵達，正在台灣進行訪問。此前各方普遍擔憂解放軍戰機對佩洛西專機採取行動會引發中美大戰，以及觸動武統開關。現在看，當時並沒有發生激烈的衝突。

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解放軍是沒有攔截還是沒有能力攔截？佩洛西專機成功抵達說明什麼？不少人非常失望，認為解放軍在面對美軍時仍然不敢有突破性動作，不敢直接和美軍硬碰硬。佩洛西能夠落地台灣，中國就輸了。畢竟過去一段時間，解放軍不會坐視不管的說法鋪天蓋地。人們普遍希望看到解放軍強硬阻止佩洛西。

不過，值得注意的是，解放軍東部戰區宣佈8月2日晚開始，將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。在佩洛西抵達的當晚開始採取軍事行動，是否意味着佩洛西離開台灣時中美之間會有大事發生？

圖為新華社8月2日晚公布的解放軍8月4日至7日軍事演習示意圖。

從解放軍公布的措施看，此次佩洛西訪問台灣觸發的事態不是一日危機，除了東部戰區宣佈2日晚進行軍事行動，新華社還官宣了解放軍將在8月4日至7日進行實彈射擊。從劃設的區位圖看，是包圍台灣的軍事演習。演習期間其他國家的民航線路是否受阻，涉及台灣防空識別區台軍如何應對，都值得關注。

1996年台海軍事危機期間，美國曾派出兩艘航母前往台灣海峽，此次美軍會如何行動，中美之間會有何連鎖反應？1995年、1996年由李登輝訪美觸發的台海軍事危機持續一兩年，此次佩洛西訪問台灣嚴重性遠甚於當年，事態不會輕易很快結束。

佩洛西訪問台灣是對台灣的變相承認，中國大陸最有力的報復是對台灣的控制更進一步。軍事行動期間，解放軍在台海的存在能更進一步到什麼程度才是目標是否達成的標尺，是應對此事最核心的「裏子」。

因此，無需失望，也無需過早下解放軍忌憚美軍的結論。

圖為1995至1996年台海危機期間，解放軍進行導彈發射與軍事演習的情況。這與今次解放軍數天內進行同類演習相當不同。（澳洲國立大學）

而無論事態發酵的戰線有多長，解放軍到底會不會和美軍動手，能夠動手到什麼程度，始終是各方關切的焦點。在這一問題上筆者認為，「佩洛西訪問台灣」一事是中美需要處理的重要事態，但這件事引爆的不應該是中美大決戰。

中國和美國的鬥爭是持久戰，雙方不會輕易全面攤牌。佩洛西訪問台灣即便會觸發中美關係危機，也會保持在一定規模範圍之內，這是大國應有的理性。

此次訪問是佩洛西執意進行的，白宮五角大樓是不支持的，中美兩國政府本質上都在應對佩洛西這一麻煩製造者製造的麻煩。從6月中美防長在新加坡會晤，到7月美軍參聯會議主席米萊（Mark Milley）和中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成視頻通話，中美兩軍的溝通是充分的，兩軍關係失控的可能性很小。