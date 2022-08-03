佩洛西已經出完底牌　接下來看中國怎麼出牌了

不出所料，也正如之前媒體曝光的行程，佩洛西乘坐的C-40C專機於8月2日晚22時43分降落在台北松山機場。

為準備這趟行程，美國政府與軍方可謂處心積慮，一改以往美國政要對亞洲國家的訪問順序，先新馬，後日韓，在中間塞了一個對台灣的「非官方訪問」，在入台路線上也做了精心設計，以規避解放軍可能的伴飛或攔截動作。

不僅如此，美軍方還將兩艘航空母艦「里根」號及「安提坦」號，以及一艘「的黎波里」號兩棲攻擊艦、一艘「希金斯」號驅逐艦部署在台灣東部海域。在佩洛西專機接近台灣前，據日本媒體在現場捕捉到的消息，美國方面還派出了8架戰鬥機、5架空中加油機從駐美軍嘉手納基地起飛，前往執行佩洛西專機的周邊警戒任務。

2022年8月2日，台北街頭一個大型廣告，顯示美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）的肖像照，以及歡迎她抵台的字樣。（AP）

這不僅折射出美國對佩洛西此行的緊張態度，彰顯了這個全球霸權在侵犯他國主權、利益與尊嚴時「霸王硬上弓」的一貫姿態，還充分說明了佩洛西所謂「非官方行程」的說法是多麼蒼白無力。而且佩洛西在台灣的密集行程，也根本看不到半點「非官方」味道，反而處處高調且展現着對中國大陸的對抗性姿態。

但也不得不承認的一個事實是，佩洛西的專機確實在台北降落了，她由此也成為25年來首個訪問台北的美國第三號政治人物，而且這次訪問的性質比25年前克林頓執政時期金裏奇對台灣訪問的性質更嚴重，更具挑釁意味。

尤其是這次訪問還發生在中美領導人剛剛通話後不久，中國軍方與外交系統此前也多次就此嚴厲表態會「嚴陣以待」，決不會「坐視不管」，中方已通過各種方式向美方表示了嚴正態度，各種威懾性手段幾乎已用到極致。

儘管佩洛西此舉的目的非常自私，就是為了在退位前給自己的墓誌銘上再加深刻上「反共」「挺台」幾個字，同時挽救一下民主黨岌岌可危的選情，為此甚至不惜搭上中美關係與區域穩定，摧毀中美之間本已高度稀薄的政治互信，但是從她此行的效果看，也的確達到了她想要的政治目的，同時也極大地鼓舞了台灣的台獨分裂勢力。

更危險的是，如果美台當局，尤其是佩洛西個人沒有因為此行而遭到中國大陸精準有效的嚴厲報復的話，那麼以後中國在台灣問題上的紅線就將面臨嚴峻挑戰，在這個問題上再說硬話也不會再有人相信，會在國際層面產生一個巨大的「破窗效應」，接下來歐、美、日、澳等西方國家的政治人物對台灣的訪問將會絡繹不絕。

所以，我們有理由相信，中國大陸絕不會「坐視」這種情況發生，大陸官方更可能會以後發制人的方式，展現自己在這一問題上的原則態度與維護國家主權與利益尊嚴的能力。美國與台灣一定會為此付出相應代價，尤其是台灣民進黨蔡英文政府，一定會受到相應懲罰。

事實上，佩洛西專機降落後，解放軍就隨即宣佈將於8月4日開始在台灣周邊六個區域進行軍事演習。東部戰區也宣佈，從8月2日晚開始，將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

佩洛西降落台灣後，中國人民解放軍宣佈將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在以上海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。（新華社）

官方是否會有其它針對美台或佩洛西個人的報復性動作目前還尚未可知。

事實證明，胡錫進說的伴飛穿島與開火擊落調子確實有點高了，實際上並沒有發生，一些認為中美因佩洛西訪台會全面攤牌的說法似乎也不大可能會發生，但是有一句話胡錫進可能是對的：「中國政府一定會採取包括軍事行動在內的一系列反制措施。外交部、國防部都反覆表示『嚴陣以待』『絕不會坐視不管』了，國家信譽在此，怎麼能不反制？」

所以，稍安勿躁，讓子彈再飛一會兒吧，也許突然就會發生一些出人意料的情況呢。