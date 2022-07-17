沙特外交部長：與美及與華關係不互相排斥

沙特外交部長朱拜爾（Adel al-Jubeir）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時稱，沙地將繼續與中國及美國加強關係。他說該國政策是與各國建立溝通橋樑並打交道，沙特與美國以及中國之間的關係，並不互相排斥。



朱拜爾在美國總統拜登（Joe Biden）到訪沙特期間接受多間美國傳媒訪問。CNBC在16日引述朱拜爾接受CNBC訪問時說，「我們與人建立橋樑；我們不認這是互相排斥，我們希望能夠與每個人打交道，我們希望能夠與每個人接觸。這就是我們所做的。」

他稱：「中國是我們最大的貿易夥伴。這是一個巨大的能源市場，也是未來一個巨大的市場。中國是沙特阿拉伯的大投資者——而在安全和政治協調，兩國之間的投資和貿易方面，美國當然是我們的第一大合作夥伴。」

拜登向王儲穆罕默德提及《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案，朱拜爾稱王儲認為這是沙特痛苦的經歷，是一個可怕的錯誤。他稱各國價值觀都應該被尊重，企圖將特定價值觀強加於別國只會適得其反。

中國外交部長王毅亦有就美國與中東的關係發表意見。他7月15日同敘利亞外長米格達德舉行視像會晤時說，美西方應該改改過去的老毛病，不要動輒指手畫腳，干涉中東事務，試圖用自己的標準改造這一地區。