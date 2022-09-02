英國新首相卓慧思：她是下一個戴卓爾、約翰遜，還是文翠珊？

選前英國外交大臣卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）民調遙遙領先原財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）二、三十個百分點，基本上已半條腿踏進了唐寧街10號。果然，她在9月5日成功擊敗對手，成為英國的掌舵人，然而她真的能成為「戴卓爾夫人2.0」嗎？



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只有野心沒有理念 難當「戴卓爾2.0」

流放多年在野的保守黨2010年掌權至今，一直走不出「鐵娘子」戴卓爾夫人的籠罩。無論是卓慧思，還是辛偉誠，都各以戴卓爾的傳人自居，前者主張萬事皆減稅和減化規管，後者則（一度）以財政收支平衡、着重壓抑通脹為念。在形象上面，西裝筆挺的富豪辛偉誠，當然及不上卓慧思的女子之身，後者在口號、衣着、談吐、擺拍等層面都更有勾起人們對戴卓爾記憶的能力（按：保守黨黨員年齡普遍較高）。

有論者認為，投票取向往往不由具體政策決定，直觀感覺才最重要。這，也許是卓慧思勝選的關鍵。而卓慧思的支持者，由頭到尾，都力吹卓慧思將是下個戴卓爾。

不過，將自己包裝成「戴卓爾2.0」本身就已經取消了卓慧思成為下一個戴卓爾的資格，更遑論她以減稅應萬變的政策方向只能是一種高度異化的戴卓爾主義。無論人們同意其理念與否，戴卓爾夫人至少是一個有自己的經濟社會思想，並敢於將之貫徹到現實之中的人物。卓慧思一生卻是一個左搖右擺的政治投機主義者，是一個一直在找尋理念的政治野心空殼。

網民製作的戴卓爾與卓慧思的比對圖。卓慧思一直被指在言行、舉子、穿着都有意抄襲戴卓爾。（Twitter@gwnott）

自民黨變保守黨 留歐派變脫歐派

卓慧思出身工黨家庭，大學時期是自由民主黨人，高調支持「廢除君主制」、「解放大麻」等等左翼社會主張。一位90年代曾與卓慧思一同在自民黨運動共事的政界人物就稱不知道卓慧爾到底相信什麼，因為她似乎一直都在迎合觀眾。雖然卓慧思指自己的政治認同深受戴卓爾影響，但她遲至戴卓爾下台良久後的1996年才加入保守黨，最終在多次競選失敗和一次與己婚保守黨議員的婚外情之後，到2009年才在一個安全的保守黨選區當選國會議員。

到了2016年的脫歐公投，在當時人們普遍認為英國脫歐不可能之際，卓慧思則跟從大隊支持留歐，公開指責脫歐派「極端和過時」，私下亦對記者大談脫歐派如何建基於謊言之上。到了脫歐派勝出公投之後，作為留歐派的卓慧思則搖身一變成為了脫歐旗手，甚至比一以貫之的脫歐派人物更為熱切。

在文翠珊任內，作為司法大臣的卓慧思，在法院判決啟動脫歐須國會投票之後（此舉被解讀為對脫歐的阻礙），曾因沒有為法院公正作出及時辯護而被文翠珊降職至財政部首席秘書。有了這個背景，在文翠珊2019年請辭後，卓慧思就成為了第一批馬上跳出來支持當時脫歐派共主約翰遜的內閣成員，最後在約翰遜的新內閣中獲得國際貿易大臣一職。

2016年支持留歐的卓慧思。（Twitter@FightingAnne1）

對於卓慧思的善變，有論者就稱她每一個新的政治理念都往往「剛好」符合她仕途之所需。

沒有幽默感和政治魅力的「約翰遜傳人」

這一種善變，使卓慧思有了一點約翰遜的味道——畢竟曾任親歐大本營倫敦市長的約翰遜從來也不是保守黨根深柢固的疑歐派成員。

由於下台後的約翰遜依然深得保守黨黨員支持，在其主要對手辛偉誠被普遍視為最終迫使約翰遜辭職的「叛徒」之際，卓慧思雖然支持約翰遜的辭職決定，卻聲言自己出於對約翰遜的忠誠，才在「派對門」風波之中，一直保留外交大臣一職。這就使卓慧思成為了半個約翰遜傳人，是其奪得黨員歡心的一大要素。

單靠個人的政治性格，卓慧思卻很難擔當「約翰遜2.0」的角色。雖然卓慧思有像約翰遜一般發表怪論的傾向（按：有興趣的讀者可看看她如何熱情大談英國豬肉、蘋果），卻沒有後者的惹笑外表、語言能力和英式幽默。其首場黨魁候選人辯論的極差表現，更一度使辛偉誠認為自己能在辯論台上擊敗她。即使卓慧思至今力保不失，不過她依然有逃避訪問的傾向。人們也普遍認為她不太享受公開發言。

9月1日，約翰遜發表有關能源安全的演說。（AP）

缺乏約翰遜的政治魅力，卓慧思則以右翼意識形態的純粹性搭救。在脫歐議題之上，卓慧思是主張單方面撕毀北愛爾蘭邊檢機制的頭號人物，為表對歐強硬不惜破壞近鄰關係（她早前就對法國總統馬克龍與英國是友是敵不置可否）。在蘇格蘭問題上，她剛高調指責尋求獨立公投的蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）只個「只顧博取注意力的人」（attention-seeker）。

在俄烏戰爭之上，卓慧思更是歐美陣營中最為鷹派的人物，曾經違反英國政府政策支持英國人到烏克蘭自願參戰，亦是最先提出烏克蘭應奪回所有領土的外交政客之一。在對華問題上，卓慧思帶頭指責辛偉誠對華軟弱（理由是後者有傳希望重啟英中經濟金融對話），在最近的台海問題上曾傳召中國駐英大使表達不滿，外界更傳言她上任後會將中國正式列為英國國家安全的威脅。

在國內議題上，收緊移民管制、支持化石燃料開採、廢除綠色徵費、取消增加企業稅、取締公務員想出來的「史太林式建屋目標」等等，也盡是可想而知的右翼政策。她更緊靠着保守黨的愛國主義，將任何質疑英國經濟前景的聲音描述成左翼「衰落主義」。

英國保守黨黨魁選舉：圖為2022年8月31日，英國保守黨黨魁選舉的候選人英國外交大臣卓慧思（右）與前財相辛偉誠（左）在倫敦出席選舉活動。（AP）

無力領導黨人 是文翠珊第二？

但與2019年底帶領保守黨取得80席國會多數的約翰遜不同，卓慧思的權力並非來自她個人的政治能力，而是得自黨內議員的支持，因此，在入主首相府之後，作主的並非卓慧思本人，而是背後支持她的國會議員勢力，像疑歐派的「歐洲研究組織」（European Research Group）或對華鷹派的「中國研究組織」（China Research Group）等。

事實上，在晉身最後兩強之前，卓慧思在五輪黨內下議院議員投票中並非黨內右翼的頭馬，在其中兩輪投票，她更曾屈居第三，差點與決選地位失諸交臂。為她在最後關頭扭轉選情的，正是一些脫歐派大老的支持。

相對於約翰遜前期「像總統一般」的領導地位，卓慧思的執政將回到「同儕之首」的傳統，區區的首相地位將不會超然於具影響力的閣員和議員之上。

配合起卓慧思政治魅力和巧言令色的缺乏，在可預期的通脹、經濟危局之中，卓慧思的執政也許更像2017年後面對脫歐談判束手無策、同樣言詞乏味的文翠珊，施政受到議會黨友極大左右。

英國脫歐：文翠珊2018年與歐盟達成脫歐協議方案，惟這一草案在英國下議院不斷受阻。2019年5月，文翠珊宣布辭職，並表示：「我做了我能做的所有事，以說服議員們支持（脫歐）方案……我嘗試了三次。」圖為文翠珊當時淚灑現場。（Getty Images）

不過，能當上「文翠珊2.0」，對卓慧思而言，也是一個重大挑戰。雖然卓慧思擔任國際貿易大臣期間簽署了不少貿易協議，其擔任外相期間亦成功與伊朗談判，獲得後者釋放被指為「人質」的英籍伊朗裔女子扎赫里拉克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe），達成了約翰遜任外相時所不能達成的任務，但這些貿易協議畢竟大體而言只用以補回英國脫歐後與這些國家的原有貿易關係，扎赫里拉克利夫的釋放也難以談得上是什麼重大政績，只是用英國對伊朗的欠款作贖金。

觀乎其外相任內的表現——諸如2月在莫斯科踩進俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）設下的圈套，突顯英方不識俄烏地理之類的事件——卓慧思在能力上也許及不止管理及行政能力無人貿疑的文翠珊。而她也沒有後者的個人政治信念——文翠珊至少在宣布下台之後能放下脫歐議題，在國會通過要求英國在2050年達成溫室氣體淨零排放的立法，使英國成為全球首個作出此等法律規範的主要國家。

此刻，我們很難想像卓慧思除了政治表態之外，還會推動怎麼樣的實際政策方向。

綜括而言，只顧大談「減稅」卻沒有堅硬信念的卓慧思，只能是個徒具外表的戴卓爾；沒有政治魅力、口才和政治支持基礎的她，也當不成能直接取得選民歡心的約翰遜；至於她能否成為另一個平平凡凡的「文翠珊」，從她的從政歷史來看，也還是值得質疑。

最終，任相後的卓慧思也許只會繼續是任首前的卓慧思，只是一個隨波逐流、徒具政治野心的空殼。而在不久的將來，人們的期望也許是下一個保守黨黨魁或者下一個英國首相不會成為「卓慧思2.0」。