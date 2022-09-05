卓慧思不是「鐵娘子」　她還有點「瘋」

出爐英國首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）， 70後，2010年當選國會議員，曾在卡梅倫、文翠珊和約翰遜內閣都任過職——教育部長、司法部長、國際貿易大臣、外交大臣，被視為英國政壇新星。很搞笑的地方是，媒體又蜂擁而至的評價，卓慧思素有「鐵娘子」口碑，因此有預測，她會成為未來保守黨歷史上又一位「戴卓爾夫人」。又見「戴卓爾夫人」！不幾年前，媒體形容「文翠珊嚴謹又強硬，行事風格酷似戴卓爾夫人」。



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卓慧思，是自由貿易原教旨主義者。她的意識形態是後期的戴卓爾主義：低稅收，強調工作而不是福利，砍掉繁文縟節，縮減公共部門，減少工人權利。她穿着大膽的色塊連衣裙：英國電話亭的紅，攻擊性的芥末黃，電光藍。這些與其說是色彩，不如說是聲明：瞧瞧我，下一位撒切爾夫人，鐵娘子2.0。

沒有下一位戴卓爾

幾個月來，卓慧思出現在不少照片裏，包括在愛沙尼亞坐「挑戰者」-2坦克，在泰國坐凱旋摩托車，在約克郡擁抱一頭小牛。批評者指責她在「扮裝」 戴卓爾。 《每日郵報》就登出幾張照片，顯示戴卓爾也有過上述舉動。對此，卓慧思不予理睬，稱其為「巧合」。

客觀來講，卓慧思很難成為下一位戴卓爾。

英國如今經濟一片糜爛，通貨膨脹率飛漲，食物、能源價格持續上升，勞動者大面積罷工，這一情況與70年代經濟不振的場景何其相似。人們會很自然地開始思念當時將英國拽出泥潭的戴卓爾。

戴卓爾擔任英國首相長達11年，被冠之以「鐵娘子」的稱號，戴卓爾主義的核心思想是，對內大力推行私有化及自由市場經濟，放鬆政府監管，壓制工會力量，減稅及取消匯率管制。 1981年戴卓爾為了遏制通貨膨脹，曾大幅度提高銷售稅，引發英國經濟衰退和大規模失業，這種「休克療法」引起很大爭議，但在她的任期內，英國經濟總體上扭轉了頹勢。

卓慧思拿出的核心應對方式也是減稅，但她顯然無法解英國之困。卓慧思承諾減稅，同時又表示不會削減公共開支。聽起來非常美好。可是，任何一個政府的主要收入來源都是稅收。減稅又不削減公共服務，在如今的形勢下，政府的錢從哪裏來？

此外，僅佔全部選民0.3%的保守黨成員中，很少有窮人，減稅對於他們最為切實。但是，如果卓慧思勝選，她將要面對的不僅僅是這0.3%。還有另外99.7%。其中，窮人不在少數——那些沒有適當工作、較為貧困而根本無法或基本不用納稅的人。在物價飛漲時期，這類人是最艱難的人群。這些人手裏沒錢，減稅根本無法為他們提供多少實惠。卓慧思卻幾乎從未談到他們，只說不會給民眾「施捨」。如果在短期內不給這些人提供任何經濟上的幫助，他們在惡劣的經濟環境中，要如何生存下去？卓慧思現在的姿態看起來如戴卓爾般堅定，可當她與其他99.7%的英國選民相遇時，她真的已經做好準備？

英國保守黨魁選舉：圖為2022年8月16日，英國保守黨魁選舉候選人、英國外交大臣卓慧思在蘇格蘭珀斯出席拉票活動。（Getty）

此外，此起彼伏的英國罷工問題也不好處理。自6月以來，英國鐵路、海運和運輸工人工會組織的罷工持續不斷，導致英國交通網絡的運行時斷時續。殯葬服務業、垃圾回收業、皇家郵政、考試委員會的工作人員也於8月末進行罷工。更嚴重的潛在罷工是英國最大的護士工會組織皇家護理學院。

對於這些罷工者，卓慧思目前態度強硬，堅定反對工會的要求，不打算妥協。她主要擔心的是，如果工資提升，可能會導致更高的通貨膨脹，致使人們要求更高的工資，政府不得不以更高的稅收和赤字來支付這些工資，形成惡性循環。因此，她宣布，將在上任的30天內提出立法，限制工會召集罷工的能力。

這與當年戴卓爾解決罷工的方式截然不同。 70年代，由於英國高度依賴煤炭，礦業工會全國礦工聯盟的地位非常高，常常罷工以要脅政府提升工人的待遇。

要他們一罷工，國家就沒有充足的電力，各大企業一周就只能工作三天，經濟就會停滯不前，政府就不得不妥協。對此，戴卓爾推出了一個計劃：短期內先滿足工會的需要，但暗地裡不停地儲存煤炭。等到儲蓄到一定量之後，政府就不再懼怕礦工罷工。 1984年，全國礦工聯盟罷工時，政府放出儲蓄的煤炭，英國經濟的運轉幾乎沒受到影響，最終耗到工會用於支持罷工的資金耗完，工會不得不妥協。

都是不向工會妥協，但值得注意的是，戴卓爾沒有通過法律手段強制，而是通過博弈令人服從。當然，交通與醫療行業和礦業不同，政府沒法囤積資源。但是，卓慧思在解決問題上的思路體現出，與戴卓爾並不真的相像。她正面跟工會對壘，如此強硬，是否有後手？須知，由於疫情帶來的連鎖反應，當前有超過650萬人在等候治療的名單上，加之經濟問題導致的生活困難，醫護人員已不堪重負。如果皇家護理學院一旦罷工，誰也無法想像，如果醫護人員都摞挑子不幹了，會是什麼場景。

可見，她更多是在學習戴卓爾的表面，表面的自信與堅定、表面的經濟政策、表面的行事作風，以此作為政治手段，來贏得選舉。

東施效顰將陷入絕地

戴卓爾夫人的強硬作風使外界給了她許多綽號，其中最著名的是蘇聯國防部紅星報把她稱為「鐵娘子」，這一名字從莫斯科通過電台傳到世界各地。戴卓爾，最喜歡的是跟歐盟國家的領導人爭論。她對進一步歐洲一體化提議的回答：No! No! No!，成為政治經典。最能體現她「鐵娘子」作風的是1982年的馬島戰爭。英國獨立報編輯這樣評論她：戴卓爾夫代表著可以與蘇聯對抗的自由經濟的價值和力量。

然而，卓慧思恐怕是有些東施效顰了。在競選期間，為了展示自身強硬形象，卓慧思經常語出驚人。

8月23日，卓慧思在伯明翰的一次演講中說：「如果有必要，我將準備按下發射核武器的按鈕。我認為這是首相的一項重要職責，我準備好去做了。」 可能有人會對此解釋為，她是說「如果有必要的話」，那就會動用核武器。但顯然，作為一方執政者的候選人，直接就這麼空口白話地把話說了出來，態度是非常輕慢的。這種威脅俄羅斯的方式，即便是美國也完全不敢這樣表態。

而更加鬧笑話的是，也不知道她是不是缺乏對英國現實的認知。英國自從「火神」轟炸機退役之後，核打擊力量只有四艘「前衛級」戰略核潛艇，每艘可搭載16枚「三叉戟Ⅱ型」海基洲際導彈，雖說導彈歸英國所有，而它上面安裝的核彈頭W76型核彈頭是美國技術在英國製造的，理論上來說這些核彈頭的使用上也可能要看美國的臉色。除此之外，與俄羅斯相比，英國的核彈頭數量簡直不值一提，也不知道此話能夠威脅到誰？

卓慧思：圖為2022年8月23日，英國外交大臣卓慧思在伯明翰向保守黨成員發表講話。（AP）

而展示對華強硬，似乎也被卓慧思當稱了流量密碼。英國去年發布的《國防、安全及外交政策綜合評估》報告，把中國列為「系統性競爭對手」（systemic competitor）， 然而《泰晤士報》披露，卓慧思承諾若就任首相，將重新審視這份報告，重塑英國未來十年的外交戰略，並將把中國由「系統性競爭對手」（systemic competitor），提升至「迫切威脅」（acute threat）級別，即和俄羅斯相若。卓慧思一直以對華態度強硬見稱。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，不點名批評卓慧思散播「中國威脅論」，是不負責任的行為。

她有意把中國列為「迫切威脅」的消息傳出後，英國上議員、前國家安全顧問里基茨勳爵（Lord Peter Ricketts）就警告，把中國列為和俄羅斯同級的「迫切威脅」，就意味着英國要和中國在經濟上「脫鉤」。中國乃英國的第三大貿易夥伴，英中關係遠比英俄關係更為複雜，提醒英國政府把中國標籤為「迫切威脅」前，必須非常小心。

如果說對俄羅斯「必要時將按下核按鈕」還是其表現強硬的一種表演，那麼卓慧思當選首相後會在數天內宣布援引「北愛協定書」第16條款，從而撕毀這份協議的消息則絕不是簡單的空穴來風。如果這件事在卓慧思上任英國首相後真的發生，那對英國而言將是一場災難。

因為北愛爾蘭地區本就有獨立的傾向，如果英國強行撕毀協議，將北愛爾蘭也直接與歐盟脫鉤，很可能會引發英國與北愛爾蘭、英國與歐盟甚至英國與蘇格蘭等其它想要獨立地區的連鎖反應。這對美國來說也是一件十分頭疼的事情，因為美國正在全力構建一個由美國主導、團結的北大西洋聯盟，如果英國和歐盟鬧翻，美國很難收拾這個爛攤子。卓慧思如此瘋狂，恐怕連美國人都害怕。

此外，卓慧思近日當被TalkTV 主持人問及法國總統馬克龍是朋友還是敵人？卓慧思回答：「還沒有定論，如果我成為首相，我會以行為而不是言語來評判他。」

一件件一樁樁，都可見卓慧思總是刻意模仿戴卓爾夫人，為強硬而強硬。我們都知道，「強硬」也是需要實力和根據的。模仿畢竟是模仿，按照卓慧思近期表現出的能力，她和戴卓爾夫人根本不是一個級別的。她不過是很典型的東施效顰。

英國當下正面臨着艱難的局面，經濟衰退、能源價格暴漲，生活壓力陡增，社會就像在一個高壓鍋中。卓慧思根本沒有辦法，帛本末倒置，對國際事務比國內民生還要操心，但她的「張牙舞爪」，卻又鬧出不少笑話。卓慧思終不是「鐵娘子」，恐怕只是「瘋娘子」吧。