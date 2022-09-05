美國拒給俄羅斯出席聯合國大會代表團入境簽證損人不利己

第77屆聯合國大會召開之際，已經準備好赴會的俄羅斯遇到了大麻煩。

據俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）在給聯合國秘書長的投訴信中透露，截至目前，俄羅斯主要團隊和先遣隊的 56 名代表中，沒有一人獲得美國入境簽證，包括俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。

涅邊賈說，拉夫羅夫擬於 9 月 20 日至 26 日率領俄羅斯代表團出席聯合國大會。但" 令人震驚的是，在過去幾個月裏，美國當局一直拒絕向一些被指派參加聯合國官方活動的俄羅斯代表發放入境簽證，"

而根據 1947 年的聯合國協議，簽證發放是東道國的法律義務，而不是權利或特權，美國不得阻止聯合國成員代表前往紐約聯合國總部。

俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）接受俄媒體採訪時透露，按照聯合國相關規定，作為東道主的美國必須要為參會國工作訪問給予放行。

安東諾夫還透露，他會把該事件反映到美國國務院，進行最後交涉，如果美國一再不履行義務，在聯合國工作中扮演嚴重負面角色，那麼美國就失去聯合國總部所在國資質。

2022年4月7日，聯合國大會投票表決，決定暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的資格。(AP Photo/John Minchillo)

針對俄羅斯方面的投訴，美方方面表示這是因為今年 2 月俄烏爆發衝突後，美國已經宣佈對俄羅斯總統普京和拉夫羅夫等人實施制裁，其中包括禁止他們進入美國。

美國國務院一名發言人稱，" 美國認真履行作為聯合國東道國的義務 "，但他不會對個別案例發表評論。

這位發言人還將簽證被拖延的原因推向俄羅斯，聲稱是莫斯科 " 強行終止美國駐俄羅斯大使館內當地和第三國僱員的工作 "，表示美方之前曾反覆提醒俄羅斯駐聯合國代表團（「就像提醒其他國家駐美使團一樣」）需要儘早提出申請，但是被俄方故意拖延。

因發動俄烏戰爭而被美西方嚴厲制裁的俄羅斯，特別需要聯合國大會這個平台向國際社會做出某些解釋，以爭取部分國際輿論，但是美國卻利用東道主便利，拒絕給俄羅斯代表團入境簽證，使得俄羅斯很可能會被剝奪這個合法權利，暫時失去聯合國這個最重要的多邊國際平台。

不得不說，美國這一招還是挺損的。不過此舉也損耗了美國與聯合國的信譽。

事實上，美國已經不是第一次利用聯合國總部設在本國的便利這樣做了，此舉也招致過一些聯合國總部應搬家到中立國的動議。

此前俄羅斯便提出過讓聯合國總部搬家的提案，但是因為很多國家不願得罪美國，投了反對票或棄權票，結果聯合國總部仍然以60:18的大比分差距留在了美國。

那麼這次，針對美國的做法，俄羅斯有什麼破解辦法嗎？

在故意刁難、羞辱俄羅斯一番後，美方是會在在最後時刻達成默契，放拉夫羅夫率團入境，還是會一直堅持到底，逼俄羅斯只能視頻參會，或者只能無奈降低規格，委派駐聯合國和駐美國大使館的人員到場參加會議？莫斯科正在焦慮中拭目以待。