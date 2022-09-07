李光耀早洞見台灣困境

台灣民眾須張開眼睛看清世局走向，知悉美陸實力差距越來越小；台灣不能再把完全一面倒，當作安全的護身符。

中美戰略對抗加劇，台灣基於安全考量，必須仰仗美國出售武器，所以不可能擺盪於美中之間左右逢源，但實應避免把路子走得太過偏向一端，適度向中間移動才是上策。

作者： 陳國祥，中央通訊社前董事長、台灣資深媒體人



美國眾議院議長佩洛西訪問台灣後，共軍進行圍台封鎖實彈演習，台灣和美國並未採取任何對應措施，中共演習後為其創造的「新現狀」志得意滿，也為將來隨時可比照軍演的「新常態」而躊躇滿志。中國方面認定兩岸統一向前邁進一大步，美國對於中國自以為是的新進展表示不接受、不退縮、不讓步，近日派兩艘巡洋艦穿越台灣海峽。無法否認的是，經過這次軍演，中國大陸以武逼統的企圖昭然若揭，且取得實質進展。

這個局面早就被新加坡建國總理李光耀預見。在《李光耀觀天下》一書中，李光耀斬釘截鐵地指出：「台灣與大陸的重新統一是時間的問題，這是任何國家無法阻擋的。事實上，台灣的國際命運早在1943年的開羅會議上就被確定了。」台灣民眾多數無視於此，因為統一違背多數台灣民眾的意願，普遍將期望當作現實。根據一些民調，甚至超過一半的民眾主張台灣獨立。然而，台灣民眾的主觀願望能扭轉客觀情勢的發展趨向嗎？

圖為2022年8月3日，美國眾議院議長佩洛西及代表團與台灣總統蔡英文會面。（Nancy Pelosi@Twitter）

佩洛西：圖為2022年8月3日，美國眾議院議長佩洛西（左五）在台灣台北，與台灣總統蔡英文（右四）會面。（AP）

在李光耀看來，不願統一不會阻卻統一。他直言，這種統獨民調是毫無意義的，因為「台灣的前途不是根據台灣人民的意願確定，而是由台灣與中國力量對比的現實，以及美國是否打算進行干預來確定的。這不是以民意調查來決定。」至於美國能否阻擋兩岸統一？他指出，獨派依靠美國的祈願是不會成真的，因為「美國在台灣的影響力最終將會衰退」，更不要說，「美國不會願意為了台灣獨立而與中國交戰。」相對地，台灣為中國一部分是中共絕不退讓的底線，所以「即使中國在第一仗打輸了，也會返回來打第二輪、第三輪、第四輪，不斷地打，直到勝利。」

他的研判確有洞見。由於實力與戰力差距越來越大，所以台灣抗拒中共統一壓力或者尋求獨立，只能倚靠美國的力量。不過，美國真有挺台到底的決心與能力嗎？美國最新一期《外交政策》給出否定的答案，一篇評論文章的標題就是《台灣不能依賴「美國爸爸」解決問題》，文章指出，由於依賴美國在台灣遭受攻擊時可以迅速馳援，所以台灣顯得躊躇自滿，無意採取重大行動改善國防。事實上，台灣仰賴美國政客訪問嚇阻中共，以及台灣有事時寄望美國軍事介入可化險為夷，根本是一廂情願的想法。用李光耀的話說，台灣企圖脱離中國的想法不會改變最終統一的結果，這樣做只能使台灣人「在重新統一實際發生時更加痛苦。」

李光耀所說的「更加痛苦」，究竟只是預言還是正在逼近的殘酷現實？台灣多數人期望這只是主觀性的預言，實際上則不會出現。根據最新民調，如果中共攻打台灣，台灣有48.5%的人認為美國會出兵參戰協防，多於認為不會的37.4%；值得玩味的是，不同政黨支持者的認知差距很大，國民黨支持者有65%認為美國不會出兵，民進黨支持者則有81.6%認為會。由此可見，台灣政治立場傾向民進黨的民眾絕大多數相信，美國強大的軍力會協防台灣，所以不必擔憂中共武力犯台，甚至不必理會中國「倚美謀獨」沒有好下場的警告。基於這種心態，調查顯示目前僅有11.8%的人支持兩岸統一，25.7%的人認為應維持現狀，而有過半贊成獨立。中共軍演不但產生不了威嚇力，反使多數民眾更厭惡中國，愈益傾向反統求獨。

面對北京越來越迫近的以武促統佈局，許多台灣民眾不肯正視現實，也不願接受這個結局，而寧可以一種阿Q的心理自我麻痺。民進黨政府為了確保民眾支持其政策，也大灌迷幻藥，要人民相信民進黨的抗中路線英明正確，必可抗拒中國的武統威脅，而「理念相近」的國家一定會協防台灣，所以不必在意中國的恐嚇。在這種樂觀情緒鼓舞下，極少台灣民眾把李光耀兩岸必然統一的預言當做暮鼓，甚至不將其視為一記警鐘。然而，可以預見的是，既然不能理性面對「李光耀預言」，就無法讓不可逆轉的歷史道路平順進行，最終可能被迫承受「更加痛苦」的統一過程。

台灣民眾必須張開眼睛看清世局走向，知悉美中之間的實力差距越來越小，而中共基於反制美國「掏空一中政策」與「以台製華」政略的需求，解決台灣問題的緊迫感越來越強。

台灣所能做的應該是推遲統一過程，並且降低過程中必然的痛苦。目前民進黨政府遂行的「親美反中」路線，雖有現實上的必要性，但過度偏倚，完全一面倒，自甘成為美國戰略運用的一顆棋子，已經激起北京方面強烈的制伏企圖。如果不能向比較平衡的方向移動，反而會加速統一的進程與逼統的力度，最終遭受禍害的是台灣民眾。

中美戰略對抗加劇，台灣基於安全考量，必須仰仗美國出售武器，所以不可能擺盪於美中之間左右逢源，但實應避免把路子走得太過偏向一端，適度向中間移動才是上策。在這方面，新加坡避免「選邊站」的智慧值得參考。李顯龍總理說得透徹：「中美競爭在所難免，一些國家自然會想要靠攏其中一方，但多數國家不願意被迫選邊站。」而「亞洲國家若被迫選邊站，分成親中或親美兩個陣營，這不會有好結果。」台灣不能再把完全一面倒，當作安全的護身符。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載

