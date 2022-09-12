中美攤牌｜因何攤牌？ 95%在台灣
中美兩國會因為什麼攤牌？中國周邊，有三個可能爆發戰爭的敏感地帶——朝鮮半島、台灣和南海。但基本上，中美攤牌，95%的可能是在台灣。《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書已經寫的非常清楚：「實現祖國完全統一是中華民族偉大復興的必然要求」。
在台灣問題上，誰更不在乎開戰，主動權就在誰手裏。而目前中美兩方，都不想因為台灣交戰。鬥而不破，在不開戰的前提下，設法擠壓對方的空間。目前局勢變化的趨勢是，中國越來越不在乎開戰，越來越認為「武統」是一個可能的選項。只要這個趨勢不變，台灣局勢的演變，一定是大陸一方越來越主動。
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，解放軍圍繞台灣六大區域「環島軍演」，通過這次軍演，大陸一方已經可以在台灣本島周邊做常態化巡邏，就和在釣魚島常態化巡邏一樣。大陸的軍機軍艦，建立常態化巡航後，留給台灣的反應時間更短。大家都聽過「狼來了」的故事。大陸的軍機軍艦，如果常態化巡航，天天繞台。某一天突然發動進攻，台軍是完全來不及反應的。雙方對峙的「戰線」，從所謂的「海峽中線」，推進到了台灣本島周邊，軍事上，為將來的統一之戰，打下了一個良好的基礎。
美國不會為了台灣而不惜一切代價。這一次解放軍換環島軍演，而美軍只是加強了對解放軍軍事活動的監視動作，主要在太平洋地區活動的美海軍第七艦隊並無動作。相較於1996年台海導彈危機時，美國先是指派尼米茲號航空母艦戰鬥群通過台灣海域，次年尼米茲號航空母艦戰鬥群與獨立號航空母艦戰鬥群會合，構成美國結束越戰後在亞洲地區最大軍事部署的陣仗相比，此番美軍幾乎「無動於衷」。這一定程度上已經很能說明美方的態度。
美國不想打，也打不起這場仗。「不想打」的原因是：其一美國軍事已經過度伸張。美國人民不想參與戰爭，這是美國社會共識。歷史上過往很多美國軍事擴張的案例都有強大的榮譽感，這是早期帝國獨特的榮譽感，但全球化讓這種虛妄變得不切實際。還有，就是資本的作用讓「榮譽感」也變了質，讓戰爭意義的榮譽感不再是主流。此外就是現代戰爭的殺傷力亦為人與人之間的恐懼找到了新的視角，上了一個台階，產生一種無名的震懾力。所以美國不存在這種鬥志。
「打不起」則是因為戰爭的主要目的一直是政治利益。而兩國如今交織過於深廣，戰爭所能帶來的政治利益遠遠無法覆蓋其附帶經濟損失，而經濟損失又會轉化為政治損失。今天中美的情況，就是已經無法找到這種利益，不再是可視的，人民亦無法體會到這種政治利益。
當然，美國也絕不會輕易「放棄」台灣。如果美國放棄了台灣，那麼，又如何在亞洲繼續維持「可相信的力量」？
另一方面看中國。「武統」一直是北京的最後選項。大陸官方和民眾其實非常不願意有戰爭。雖然民族主義精神高漲，但一是中國人本質上並不好戰；二是因為戰爭是個「賭局」，大概率會為中國發展進程帶來嚴重負面影響，阻礙中國發展。中國人很懂得這種「賭局」的虛妄性，領導集體更是如此。三是因為中國已經不同於當日一窮二白的地步，中產階級是更不願意打仗的。中國人比較務實理性，整個民族都有這種理性。
當然，兩岸問題跟其他還有所不同，還是有祖國統一、領土完整、民族復興的強烈追求。從1993年8月《台灣問題與中國的統一》白皮書、2000年2月《一個中國的原則與台灣問題》白皮書，到如今《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，都強調「和統」是解決台灣問題的最優選項，「武統」是不得已情況下的兜底選擇。但隨着時間流逝、時勢之變，在當前外部複雜環境的投射下，在台海現狀趨於惡化的情境下，北京方面基於現實考量，加大了以武反「獨」、以武制「獨」力度，「以武促統」的口子事實上已然打開，中國的國家統一進程以一種「偶然下的必然」加速。
佩洛西訪台事件點燃台海局勢是偶然，那麼「新時代中國」將解決兩岸統一問題提上日程則是一種必然。 「今日之中國已非昨日之中國」，中國經濟深刻影響世界，中國人在精神層面已經可以「平視世界」，中華民族復興的進度條正加速滑動，因民族弱亂而產生的台灣問題必將隨着民族復興而解決，無不表明台灣問題的解決不可能遙遙無期，不可能一代代拖延下去，「不獨不武不統」不可能長期化，兩岸「統一」終局是這代人的擔當。
「熱戰」外的戰場
除了台灣問題之外，其他可能誘發「熱戰」的可能性並不大。正如上文所述，兩國都有強大動力避免熱戰。那麼中美主要「戰爭」會在哪些領域？
首先，中美發生直接軍事衝突的可能性很低，代理人戰爭的可能性則相對高多，不可排除中美在南海、東北亞等地區的軍事衝突中上演幕後角力的戲碼。但機會不大。中國更不會發起一場代理人戰爭。
其次，美國會加大各領域對中國的遏制，包括港、台、新疆、西藏等原本就存在問題、較易插手的中國內務事件，也包括國際政治領域合縱連橫的壓力，此外就一定會在包括金融、科技領域的加大遏制。
中國內務及國際政治領域，中美衝突將主要爆發於輿論場。這是一場「誰能講出更好故事」的輿論戰。不要小瞧了「打嘴炮」。這其實是一個重要的戰場，是通過輿論，去打一場文明戰，也即是在全世界人民面前用幾十年進行文明、制度、價值觀的「戰爭」。
而金融、科技領域的脱鈎，則是無可避免的。這是整個文明戰中的不同戰場。但「脱鈎」並非一個非黑即白、「非0即1」的二元選擇，而是一個程度。如果說「0」為全面脱鈎，「1」為緊密相連， 2018年之前年中美的脱鈎程度假設或許是0.8，那麼2022年中美關係則既有相對脱鈎的一面，也有更進一步緊密的一面，整體而論或許依舊是0.7；2029年則或許是0.5；2039年可能又重新回到0.8——全面的中美脱鈎是不可能的。但也不要否定階段性和局部的脱鈎。事實上，這類競爭也未必是一件壞事，至少它意味着兩國在積極管控雙方衝突和分歧，通過這類「可承受」的方式，將壓力和不滿適度釋放，以防其加速惡化。更有甚者，這類競爭可能還會帶來更多的科技突破。
其實，大家都知道，如果中美用戰爭攤牌，會出現什麼樣的結果。不外乎四種結果：類似二戰後美蘇的冷戰；類似抗美援朝的有限常規戰爭；類似二戰時的太平洋戰爭的全面常規戰爭，終極就是核戰爭。不論是哪一種，在當下都非選項。
只不過在台灣問題成為中美角力一大焦點、台灣當局謀「獨」行徑愈發猖獗的背景下，北京對兩岸統一命題不得不做了新思考和新設計。佩洛西8月初訪台，確實徹底打破了早前台海局勢的「脆弱平衡」，衝擊了北京對華盛頓「一個中國」政策的信任。前所未有的「鎖台」軍演最具震懾力，包括穿越「海峽中線」、發射導彈等「高壓」行動，展示了中國「人若犯我，我必犯人」的決心和底氣。這是迄今為止台灣問題上最震撼的一次主權宣示。首次向外解釋了何為以武制「獨」、以武促統，預示着「重大事變」關頭「非和平方式」「其他必要措施」的意涵乃至更多可能性。