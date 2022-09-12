中美攤牌｜因何攤牌？　95%在台灣

中美兩國會因為什麼攤牌？中國周邊，有三個可能爆發戰爭的敏感地帶——朝鮮半島、台灣和南海。但基本上，中美攤牌，95%的可能是在台灣。《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書已經寫的非常清楚：「實現祖國完全統一是中華民族偉大復興的必然要求」。



在台灣問題上，誰更不在乎開戰，主動權就在誰手裏。而目前中美兩方，都不想因為台灣交戰。鬥而不破，在不開戰的前提下，設法擠壓對方的空間。目前局勢變化的趨勢是，中國越來越不在乎開戰，越來越認為「武統」是一個可能的選項。只要這個趨勢不變，台灣局勢的演變，一定是大陸一方越來越主動。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，解放軍圍繞台灣六大區域「環島軍演」，通過這次軍演，大陸一方已經可以在台灣本島周邊做常態化巡邏，就和在釣魚島常態化巡邏一樣。大陸的軍機軍艦，建立常態化巡航後，留給台灣的反應時間更短。大家都聽過「狼來了」的故事。大陸的軍機軍艦，如果常態化巡航，天天繞台。某一天突然發動進攻，台軍是完全來不及反應的。雙方對峙的「戰線」，從所謂的「海峽中線」，推進到了台灣本島周邊，軍事上，為將來的統一之戰，打下了一個良好的基礎。

美國不會為了台灣而不惜一切代價。這一次解放軍換環島軍演，而美軍只是加強了對解放軍軍事活動的監視動作，主要在太平洋地區活動的美海軍第七艦隊並無動作。相較於1996年台海導彈危機時，美國先是指派尼米茲號航空母艦戰鬥群通過台灣海域，次年尼米茲號航空母艦戰鬥群與獨立號航空母艦戰鬥群會合，構成美國結束越戰後在亞洲地區最大軍事部署的陣仗相比，此番美軍幾乎「無動於衷」。這一定程度上已經很能說明美方的態度。

解放軍自8月4日12時展開一連三天的「圍台」軍演。（香港01製圖）

美國不想打，也打不起這場仗。「不想打」的原因是：其一美國軍事已經過度伸張。美國人民不想參與戰爭，這是美國社會共識。歷史上過往很多美國軍事擴張的案例都有強大的榮譽感，這是早期帝國獨特的榮譽感，但全球化讓這種虛妄變得不切實際。還有，就是資本的作用讓「榮譽感」也變了質，讓戰爭意義的榮譽感不再是主流。此外就是現代戰爭的殺傷力亦為人與人之間的恐懼找到了新的視角，上了一個台階，產生一種無名的震懾力。所以美國不存在這種鬥志。

「打不起」則是因為戰爭的主要目的一直是政治利益。而兩國如今交織過於深廣，戰爭所能帶來的政治利益遠遠無法覆蓋其附帶經濟損失，而經濟損失又會轉化為政治損失。今天中美的情況，就是已經無法找到這種利益，不再是可視的，人民亦無法體會到這種政治利益。

當然，美國也絕不會輕易「放棄」台灣。如果美國放棄了台灣，那麼，又如何在亞洲繼續維持「可相信的力量」？

另一方面看中國。「武統」一直是北京的最後選項。大陸官方和民眾其實非常不願意有戰爭。雖然民族主義精神高漲，但一是中國人本質上並不好戰；二是因為戰爭是個「賭局」，大概率會為中國發展進程帶來嚴重負面影響，阻礙中國發展。中國人很懂得這種「賭局」的虛妄性，領導集體更是如此。三是因為中國已經不同於當日一窮二白的地步，中產階級是更不願意打仗的。中國人比較務實理性，整個民族都有這種理性。

中美元首通話：圖為2021年11月16日，中國北京一個商場外的電視，正播放有關美國總統拜登與中國國家主席習近平通話的新聞報道。 （Getty）

當然，兩岸問題跟其他還有所不同，還是有祖國統一、領土完整、民族復興的強烈追求。從1993年8月《台灣問題與中國的統一》白皮書、2000年2月《一個中國的原則與台灣問題》白皮書，到如今《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，都強調「和統」是解決台灣問題的最優選項，「武統」是不得已情況下的兜底選擇。但隨着時間流逝、時勢之變，在當前外部複雜環境的投射下，在台海現狀趨於惡化的情境下，北京方面基於現實考量，加大了以武反「獨」、以武制「獨」力度，「以武促統」的口子事實上已然打開，中國的國家統一進程以一種「偶然下的必然」加速。

佩洛西訪台事件點燃台海局勢是偶然，那麼「新時代中國」將解決兩岸統一問題提上日程則是一種必然。 「今日之中國已非昨日之中國」，中國經濟深刻影響世界，中國人在精神層面已經可以「平視世界」，中華民族復興的進度條正加速滑動，因民族弱亂而產生的台灣問題必將隨着民族復興而解決，無不表明台灣問題的解決不可能遙遙無期，不可能一代代拖延下去，「不獨不武不統」不可能長期化，兩岸「統一」終局是這代人的擔當。

「熱戰」外的戰場

除了台灣問題之外，其他可能誘發「熱戰」的可能性並不大。正如上文所述，兩國都有強大動力避免熱戰。那麼中美主要「戰爭」會在哪些領域？

首先，中美發生直接軍事衝突的可能性很低，代理人戰爭的可能性則相對高多，不可排除中美在南海、東北亞等地區的軍事衝突中上演幕後角力的戲碼。但機會不大。中國更不會發起一場代理人戰爭。

國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室8月10日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。（截圖自央視畫面）

其次，美國會加大各領域對中國的遏制，包括港、台、新疆、西藏等原本就存在問題、較易插手的中國內務事件，也包括國際政治領域合縱連橫的壓力，此外就一定會在包括金融、科技領域的加大遏制。

中國內務及國際政治領域，中美衝突將主要爆發於輿論場。這是一場「誰能講出更好故事」的輿論戰。不要小瞧了「打嘴炮」。這其實是一個重要的戰場，是通過輿論，去打一場文明戰，也即是在全世界人民面前用幾十年進行文明、制度、價值觀的「戰爭」。

而金融、科技領域的脱鈎，則是無可避免的。這是整個文明戰中的不同戰場。但「脱鈎」並非一個非黑即白、「非0即1」的二元選擇，而是一個程度。如果說「0」為全面脱鈎，「1」為緊密相連， 2018年之前年中美的脱鈎程度假設或許是0.8，那麼2022年中美關係則既有相對脱鈎的一面，也有更進一步緊密的一面，整體而論或許依舊是0.7；2029年則或許是0.5；2039年可能又重新回到0.8——全面的中美脱鈎是不可能的。但也不要否定階段性和局部的脱鈎。事實上，這類競爭也未必是一件壞事，至少它意味着兩國在積極管控雙方衝突和分歧，通過這類「可承受」的方式，將壓力和不滿適度釋放，以防其加速惡化。更有甚者，這類競爭可能還會帶來更多的科技突破。

其實，大家都知道，如果中美用戰爭攤牌，會出現什麼樣的結果。不外乎四種結果：類似二戰後美蘇的冷戰；類似抗美援朝的有限常規戰爭；類似二戰時的太平洋戰爭的全面常規戰爭，終極就是核戰爭。不論是哪一種，在當下都非選項。

只不過在台灣問題成為中美角力一大焦點、台灣當局謀「獨」行徑愈發猖獗的背景下，北京對兩岸統一命題不得不做了新思考和新設計。佩洛西8月初訪台，確實徹底打破了早前台海局勢的「脆弱平衡」，衝擊了北京對華盛頓「一個中國」政策的信任。前所未有的「鎖台」軍演最具震懾力，包括穿越「海峽中線」、發射導彈等「高壓」行動，展示了中國「人若犯我，我必犯人」的決心和底氣。這是迄今為止台灣問題上最震撼的一次主權宣示。首次向外解釋了何為以武制「獨」、以武促統，預示着「重大事變」關頭「非和平方式」「其他必要措施」的意涵乃至更多可能性。