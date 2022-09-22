俄羅斯戰事動員擬吞併烏克蘭四州 中國外交部表態耐人尋味
普京這次真是急了！
俄軍在前線的接連失利，國際社會越來越大的反戰壓力，國內開始浮出水面的政治反對派聲音，甚至連好朋友、印度總理莫迪都當面坦誠指教「現在不是戰爭時代，糧食、化肥和燃料安全才是」的勸導，讓普京開始認識到，如果前線戰爭再這樣持續下去，可能真的要出問題了。
因此，在撒馬爾罕向上合與會各國表示「希望能儘快結束烏克蘭戰爭」回莫斯科後不久，9月21日，普京就在發表了自2月24日對烏開戰以來的首次全國講話，宣佈進行部分動員——這也是二戰後俄羅斯首次進行戰爭動員。
普京在講話中表示，「那些目前在預備役中的公民，首先是那些曾在武裝部隊中服役、有一定軍事專業和相關經驗的人將被徵召服兵役」，「被徵召服兵役的人在被部署到部隊之前必須接受額外的軍事訓練」。
根據普京講話要求，俄羅斯國防防長紹伊古旋即表示，將徵召30萬預備役人員用於投入烏克蘭戰事，以緩解俄軍兵源問題，「保衛俄羅斯領土與利益」。
與此同時，令人注意的是，當地時間9月20日，在烏克蘭盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱等四個地區，當地管理部門也提議就加入俄聯邦進行公投，俄方對此表示支持。
因為這四地均處於被俄羅斯軍事佔領狀態，而且留下來的人民不少都大概願意接受俄國管治，各方對公投結果都有明確預期。公投完成，並經俄羅斯議會宣佈接受後，根據俄羅斯聯邦法律，頓巴斯這四個地區就將併入俄羅斯，成為俄羅斯領土。
這樣的話，如果烏克蘭再向頓巴斯地區進攻，在烏克蘭來說是收復被侵佔領土，但是在俄羅斯來說，就可以反咬一口，把烏克蘭的軍事行動稱為「侵略」，從而在「去軍事化、去納粹化」的動兵理由事實上宣告失敗後，為俄羅斯在頓巴斯地區的軍事佔領行動尋找「合法性」，將原本對烏克蘭的侵略戰爭解釋為「自衛戰爭」。
事實上，俄羅斯也正是這樣謀劃的，俄聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫就表示，入俄公投將使重新劃定的邊界「不可逆轉」，莫斯科能夠使用「任何手段」來保衛它們。
他說：「公投對系統性保護居民和恢復歷史正義都具有重要意義。如果俄羅斯領土受到直接攻擊，俄方將能夠使用所有力量自衛。」
普京也表示「俄羅斯在領土完整受到威脅時將使用一切可用的手段。」
綜上所述：為扭轉被動局面，普京正打算通過公投，變更頓巴斯主權歸屬，將原本屬於烏克蘭的這片領土徹底吞併，在政治上反咬一口，同時通過戰爭動員，擴張軍事資源，鞏固對這片領土的軍事佔領，嚇阻烏克蘭對這些地區的進攻。
通過軍事佔領、鼓動獨立、進而公投，把他國領土強行變成本國領土，在當今國際法與道義上，無論如何是講不過去的。
俄方此舉，也讓那些原本想與衝突保持距離，拒絕將戰爭定義的「侵略」的中立國家頗感為難，促使這些國家進一步與俄保持距離。
如，頓巴斯啟動獨立公投和普京進行戰爭動員後，中國外交部發言人汪文斌表示：「中方始終主張各國主權領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。」他還說：「對於烏克蘭危機，中方的立場是一貫明確的，我們呼籲有關方通過對話談判實現停火止戰，儘快找到兼顧各方合理安全關切的辦法，我們也希望國際社會為此創造條件和空間。」
和之前俄烏戰爭爆發時優先強調「烏克蘭問題的歷史經緯與是非曲直」相比，中國對頓巴斯公投入俄的表態出現了微妙差異，似乎更強調「各國主權領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守」等內容。
但是國際政治不光有道德與法律，還有很現實的利益訴求，同時又是以絕對的實力為基礎來形塑地緣格局，在這個弱肉強食、道德缺失、實力決定一切的國際叢林，對於俄羅斯與烏克蘭以及西方之間的衝突，中國大概也無能為力。
這大概就是國際政治的最原始本質吧，人類社會還沒有進化到理想狀態，也許永遠進化不到那種理想狀態。