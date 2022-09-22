俄羅斯戰事動員擬吞併烏克蘭四州　中國外交部表態耐人尋味

普京這次真是急了！

俄軍在前線的接連失利，國際社會越來越大的反戰壓力，國內開始浮出水面的政治反對派聲音，甚至連好朋友、印度總理莫迪都當面坦誠指教「現在不是戰爭時代，糧食、化肥和燃料安全才是」的勸導，讓普京開始認識到，如果前線戰爭再這樣持續下去，可能真的要出問題了。

因此，在撒馬爾罕向上合與會各國表示「希望能儘快結束烏克蘭戰爭」回莫斯科後不久，9月21日，普京就在發表了自2月24日對烏開戰以來的首次全國講話，宣佈進行部分動員——這也是二戰後俄羅斯首次進行戰爭動員。

普京在講話中表示，「那些目前在預備役中的公民，首先是那些曾在武裝部隊中服役、有一定軍事專業和相關經驗的人將被徵召服兵役」，「被徵召服兵役的人在被部署到部隊之前必須接受額外的軍事訓練」。

根據普京講話要求，俄羅斯國防防長紹伊古旋即表示，將徵召30萬預備役人員用於投入烏克蘭戰事，以緩解俄軍兵源問題，「保衛俄羅斯領土與利益」。

俄羅斯總統普京與防長紹伊古（右）在莫斯科出席活動。（AP）

與此同時，令人注意的是，當地時間9月20日，在烏克蘭盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松、扎波羅熱等四個地區，當地管理部門也提議就加入俄聯邦進行公投，俄方對此表示支持。

因為這四地均處於被俄羅斯軍事佔領狀態，而且留下來的人民不少都大概願意接受俄國管治，各方對公投結果都有明確預期。公投完成，並經俄羅斯議會宣佈接受後，根據俄羅斯聯邦法律，頓巴斯這四個地區就將併入俄羅斯，成為俄羅斯領土。

這樣的話，如果烏克蘭再向頓巴斯地區進攻，在烏克蘭來說是收復被侵佔領土，但是在俄羅斯來說，就可以反咬一口，把烏克蘭的軍事行動稱為「侵略」，從而在「去軍事化、去納粹化」的動兵理由事實上宣告失敗後，為俄羅斯在頓巴斯地區的軍事佔領行動尋找「合法性」，將原本對烏克蘭的侵略戰爭解釋為「自衛戰爭」。

事實上，俄羅斯也正是這樣謀劃的，俄聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫就表示，入俄公投將使重新劃定的邊界「不可逆轉」，莫斯科能夠使用「任何手段」來保衛它們。

他說：「公投對系統性保護居民和恢復歷史正義都具有重要意義。如果俄羅斯領土受到直接攻擊，俄方將能夠使用所有力量自衛。」

普京也表示「俄羅斯在領土完整受到威脅時將使用一切可用的手段。」

克里姆林宮計劃集中剩餘力量奪取整個頓巴斯地區。（美聯社）

綜上所述：為扭轉被動局面，普京正打算通過公投，變更頓巴斯主權歸屬，將原本屬於烏克蘭的這片領土徹底吞併，在政治上反咬一口，同時通過戰爭動員，擴張軍事資源，鞏固對這片領土的軍事佔領，嚇阻烏克蘭對這些地區的進攻。

通過軍事佔領、鼓動獨立、進而公投，把他國領土強行變成本國領土，在當今國際法與道義上，無論如何是講不過去的。

俄方此舉，也讓那些原本想與衝突保持距離，拒絕將戰爭定義的「侵略」的中立國家頗感為難，促使這些國家進一步與俄保持距離。

如，頓巴斯啟動獨立公投和普京進行戰爭動員後，中國外交部發言人汪文斌表示：「中方始終主張各國主權領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。」他還說：「對於烏克蘭危機，中方的立場是一貫明確的，我們呼籲有關方通過對話談判實現停火止戰，儘快找到兼顧各方合理安全關切的辦法，我們也希望國際社會為此創造條件和空間。」

中國外交部發言人汪文斌就頓巴斯公投和俄羅斯戰爭動員回答記者提問。（中央電視台）

和之前俄烏戰爭爆發時優先強調「烏克蘭問題的歷史經緯與是非曲直」相比，中國對頓巴斯公投入俄的表態出現了微妙差異，似乎更強調「各國主權領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守」等內容。

但是國際政治不光有道德與法律，還有很現實的利益訴求，同時又是以絕對的實力為基礎來形塑地緣格局，在這個弱肉強食、道德缺失、實力決定一切的國際叢林，對於俄羅斯與烏克蘭以及西方之間的衝突，中國大概也無能為力。

這大概就是國際政治的最原始本質吧，人類社會還沒有進化到理想狀態，也許永遠進化不到那種理想狀態。