朝鮮導彈被指飛越日領空　防衛省：似乎已墜落　日本一度警報大作

韓國聯合參謀本部表示，朝鮮周二（4日）向朝鮮半島東部海域發射中程彈道導彈，是10日內第5次。韓軍正分析導彈射程、高度和飛行速度等參數。日本政府指有關導彈飛越日本領空。



日本共同網在香港時間早上8時20分引述防衛省公布稱，可能是朝鮮發射的彈道導彈的物體似乎已落下。

日本首相辦公室指，朝鮮發射最少一枚彈道導彈，飛越日本領空，墜落專屬經濟水域以外的太平洋海域。 首相岸田文雄強烈譴責朝鮮的「野蠻」行為。

日本政府因此通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）發布快訊，朝鮮的導彈似乎經過日本上空飛往太平洋。北海道、青森縣和東京都的居民發避難警報。據日本政府相關人士稱，截至目前未收到受害報告。

警報呼籲民眾到室內地方暫避。又警告若發現可疑物品切勿靠近。北海道和青森縣地區的列車服務一度暫停。

圖為2022年9月28日，身在韓國首爾火車站的人在觀看電視熒幕播放有關朝鮮試射導彈的新聞報道。（AP）

韓媒：相當於每2天發射1次

韓聯社稱，這是朝鮮近10天內第5次發射彈道導彈，相當於每兩天發射一次導彈。

朝鮮分別在9月25日從平安北道泰川一帶發射1枚、28日從平壤順安一帶發射2枚、29日從平安南道順川一帶發射2枚、10月1日從平壤順安一帶發射2枚短程彈道導彈（SRBM）。朝鮮2022年來已發射彈道導彈21次，發射巡航導彈2次。此次是韓國新政府成立以來朝鮮第9次發射導彈。

圖為2022年9月25日，韓國民眾在首爾火車站的大熒幕觀看有關朝鮮試射導彈的電視新聞報道。朝鮮25日發射1枚短程彈道導彈。韓國軍方分析它可能是朝鮮版「伊斯坎德爾」導彈（Iskander missile）。（AP）

韓聯社稱，朝鮮近期的導彈發射，每次都以不同口徑設置導彈射高、射程、飛行速度等參數，當中包括被稱為朝鮮版「伊斯坎德爾」的KN-23、被稱為朝版「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）的KN-24，以及超大型火箭炮KN-25等多款短程彈道導彈。

韓聯社引述專家分析，平壤政府近日頻頻繁射彈的目的，在於在多種環境下評估和增強軍方射彈能力，並收集相關數據，進而突破韓軍的攔截系統。部份觀點稱，朝鮮近期集中發射短程彈道導彈，今後有可能發射中程彈道導彈（IRBM），挑釁進一步升級。

新華社6月26日稱「伊斯坎德爾」導彈是俄軍現役最先進的戰役戰術導彈，主要用於摧毀敵方導彈系統、遠程火炮系統、機場、指揮所等地面目標，每台發射車可攜帶兩枚導彈，可在1分鐘內完成對兩個目標的攻擊，具有高度靈活性、隱蔽性和適應性，是俄軍重要的現代化裝備。