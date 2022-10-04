朝鮮導彈被指飛越日領空 防衛省：似乎已墜落 日本一度警報大作
韓國聯合參謀本部表示，朝鮮周二（4日）向朝鮮半島東部海域發射中程彈道導彈，是10日內第5次。韓軍正分析導彈射程、高度和飛行速度等參數。日本政府指有關導彈飛越日本領空。
日本共同網在香港時間早上8時20分引述防衛省公布稱，可能是朝鮮發射的彈道導彈的物體似乎已落下。
日本首相辦公室指，朝鮮發射最少一枚彈道導彈，飛越日本領空，墜落專屬經濟水域以外的太平洋海域。 首相岸田文雄強烈譴責朝鮮的「野蠻」行為。
日本政府因此通過全國瞬時警報系統（J-ALERT）發布快訊，朝鮮的導彈似乎經過日本上空飛往太平洋。北海道、青森縣和東京都的居民發避難警報。據日本政府相關人士稱，截至目前未收到受害報告。
警報呼籲民眾到室內地方暫避。又警告若發現可疑物品切勿靠近。北海道和青森縣地區的列車服務一度暫停。
韓媒：相當於每2天發射1次
韓聯社稱，這是朝鮮近10天內第5次發射彈道導彈，相當於每兩天發射一次導彈。
朝鮮分別在9月25日從平安北道泰川一帶發射1枚、28日從平壤順安一帶發射2枚、29日從平安南道順川一帶發射2枚、10月1日從平壤順安一帶發射2枚短程彈道導彈（SRBM）。朝鮮2022年來已發射彈道導彈21次，發射巡航導彈2次。此次是韓國新政府成立以來朝鮮第9次發射導彈。
韓聯社稱，朝鮮近期的導彈發射，每次都以不同口徑設置導彈射高、射程、飛行速度等參數，當中包括被稱為朝鮮版「伊斯坎德爾」的KN-23、被稱為朝版「陸軍戰術彈道導彈」（ATACMS）的KN-24，以及超大型火箭炮KN-25等多款短程彈道導彈。
韓聯社引述專家分析，平壤政府近日頻頻繁射彈的目的，在於在多種環境下評估和增強軍方射彈能力，並收集相關數據，進而突破韓軍的攔截系統。部份觀點稱，朝鮮近期集中發射短程彈道導彈，今後有可能發射中程彈道導彈（IRBM），挑釁進一步升級。
新華社6月26日稱「伊斯坎德爾」導彈是俄軍現役最先進的戰役戰術導彈，主要用於摧毀敵方導彈系統、遠程火炮系統、機場、指揮所等地面目標，每台發射車可攜帶兩枚導彈，可在1分鐘內完成對兩個目標的攻擊，具有高度靈活性、隱蔽性和適應性，是俄軍重要的現代化裝備。