日韓美3國強烈譴責朝鮮射導彈　韓軍將加強反導與特種作戰能力

朝鮮10月4日向朝鮮半島東部海域發射中程彈道導彈，導彈5年來首次飛過日本上空。 日本、韓國、美國強烈譴責朝鮮。



日本首相岸田文雄強烈譴責朝鮮的「野蠻」行為，它指朝方的行為是暴行，有可能對國民的生命財產造成嚴重影響。內閣官房長官松野博一稱，這對日本的安全而言是嚴重、緊迫的威脅。日本已透過北京的大使館渠道提出嚴正抗議。

日本防衛大臣濱田靖一表示，鑒於目前的局勢，日本將繼續考慮所有選項，不排除任何選項，包括所謂的「反擊能力」，日本同時會繼續從根本上加強防禦能力。

韓國總統尹錫悅說，朝鮮作出的是「輕率」的挑釁行為，並指韓國將與盟國和國際社會一起作出具決定性的回應。

美國東亞和太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，朝鮮向日本上空發射彈道導彈是「不幸的」事件，稱這不是一個向前發展的具建設性步驟。

韓國外交部4日公布，韓國外交部長朴振4日分別與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及和日本外務大臣林芳正通電話，討論應對朝鮮發射導彈的方式。朴振和布林肯強烈譴責朝鮮公然違反聯合國安理會決議，是對朝鮮半島與國際社會的和平及穩定構成威脅的嚴重挑釁。

朴振與林芳正一致強烈譴責朝鮮違反聯合國安理會多項決議，而朝鮮這種挑釁行為只會推動韓美日等區域內的各方進一步加深合作。韓美日會就包括聯合國安理會層面應對方案在內的後續措施，保持密切協調和溝通。

朝鮮導彈：圖為2022年3月24日，韓國首爾民眾在首爾站收看電視新聞報道，畫面顯示朝鮮試射導彈的情況。（Getty）

韓國4日也有嘗試與朝鮮溝通。韓國統一部4日指，韓朝當日上午透過聯絡辦公室和板門店機械室進行的例行通話未正常進行，韓方正分析原因，包括正確認是否由包括通訊線路故障在內的技術問題導致。但韓朝軍方4日上午成功透過西海軍事通訊線路正常通話。

韓國國防部面對朝鮮的核威脅時，提出加強「韓國型三軸體系」。「韓國型三軸體系」由「殺傷鏈系統」、「韓國型導彈防禦系統」（KAMD）、「大規模打擊報復作戰計劃」（KMPR）組成，軍方正加強確保進攻打擊能力的「殺傷鏈系統」，加強對朝鮮全境的監視和偵察力度、構建能及時應對朝鮮導彈威脅的多層導彈防禦體系。

韓美日3國也聯同其他國家在韓國舉行水雷戰聯合軍演。韓國海軍4日公布，包括韓美在內的10個國家4日至12日在浦項市參與水雷戰聯合軍演。軍演目標是提升參演國海軍之間的聯合水雷戰執行能力、以及令聯合國軍司令部戰鬥力提供國（UNCSS）熟悉朝鮮半島戰區內的水雷作戰環境。