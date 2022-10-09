朝鮮射導不足慮，真正的危險是拜登政府可能挑動朝鮮戰爭

過去數日朝鮮半島局勢連番升温。截至10月9日，朝鮮15天內發射7次發射彈道導彈，其中最為引人矚目的是4日朝鮮發射中遠程彈道導彈，越過日本上空落入太平洋，射程達4,500公里。這是朝鮮導彈自2017年以來，時隔5年首次飛越日本列島，落點在日本東北地區以東約3,200公里的太平洋中。

10月6日朝鮮12架戰機飛入韓軍特別監視區附近進行了空對地射擊演練，韓軍30架飛機出擊予以應對，雙方對峙了一個小時左右。朝鮮此次編隊飛行實屬罕見，是過去一年來的首次。

韓國政府為此緊急召開國家安全保障會議，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）立即同韓國與日本的相關官員通了電話，美韓聯軍立即向朝鮮半島東部海域發射了4枚地對地導彈進行回應，並派出戰鬥機展開精準轟炸演習。美日、美韓、日韓領導人紛紛洽談商議局勢。

朝鮮半島局勢為什麼突然走到了戰機對峙、互相軍事示威的地步了？未來局勢還會如何升級？

朝鮮於10月4日發射一枚中距離彈道飛彈，飛越日本上空後墜入太平洋。（AP）

目前的局面看似是朝鮮在挑釁，實際上是美韓政府換屆後半島局勢發展變化的必然結果。

特朗普（Donald Trump）政府時期，美韓同朝鮮基本上形成了朝鮮暫停發射彈道導彈、暫停核試驗，美韓不舉行大規模軍演的初步和解共識。但是拜登（Joe Biden）上台後推翻了特朗普時期的對朝政策，拜登政府所說的「外交與嚴厲威懾並舉」政策，本質上仍然是奧巴馬政府時期的極限施壓政策。

美韓政府換屆之後，今年8月，美韓就重啟了暫停五年之久的朝鮮半島最大規模軍演「乙支自由護盾」。今年9月，美國列根號航母打擊群時隔5年再次抵達釜山，與韓方進行聯合演練。美韓頻繁演練對朝鮮發起攻擊，等於將朝鮮半島的對抗氛圍拉回了特朗普政府之前的狀態。另一方面，在拜登政府的支持下，尹錫悦政府主張對日本大妥協，美日韓三方聯盟基本上趨向重新聯合的狀態。

這對朝鮮來說是重大周邊事態。朝鮮發射的導彈越過日本列島，落入太平洋，展示了輕鬆攻擊日本、打擊關島的能力。同時大批戰機對韓示威，是對韓國的警告。朝鮮在向美日韓展現不屈的姿態。

這樣的你來我往，很可能是未來幾年半島博弈的主流。

美國航空母艦／航母列根號：圖為2022年9月23日，美國航空母艦列根號抵達韓國釜山港。（AP）

在筆者看來，未來朝鮮半島的局勢升級程度，掌握在美日韓手裏，而並非朝鮮手中。

以往朝鮮頻繁挑起半島衝突是為了給其核試驗的正當化提供依據。製造事端是為了對美韓訛詐，玩的是邊核武邊談判的危機管理遊戲。現如今，朝鮮已經完成了核試驗，具備了核能力，朝鮮本身的軍事安全得到了一定程度的保障。目前朝鮮進行的導彈發射和戰機演習，並沒有對美韓造成衝擊，頂多衝擊的是美韓的心理。有一定的安全底線在。

在集中力量發展經濟的大指揮棒下，朝鮮需要的是穩定的發展環境，朝鮮能做的是展示自衛的能力和姿態，並不需要挑起大沖突。挑起衝突只會觸發國際社會倒逼朝鮮棄核的步伐。金正恩並不傻，相信其會做出明智的選擇。

與其擔憂朝鮮會否挑起更嚴重的軍事事態，不如擔憂美日韓會為了自身利益打算將局勢挑動到何種程度。

在朝鮮擁核後，朝韓之間的軍事平衡實際上已經被打破。尹錫悦代表的保守派雖然從意識形態上主張親美並對朝鮮示強，但是從現實上說，韓國必須重塑新的安全陣線，無限度向美國靠攏獲得保護是剛需。

美國總統拜登（中）、韓國總統尹錫悦（左）、日本首相岸田文雄（右）6月29日在馬德里北約峰會期間，舉行三國首腦會談。坐在拜登後面的官員分別是白宮國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯及防長奧斯汀。（AP）

這也是為什麼拜登今年訪問韓國之後美韓就重啟了延伸威懾對話的原因。未來美國將向韓國提供核保護傘的內涵將會更新。且拜登上台後，美韓領導人會晤之際就解除了韓國導彈射程的限制，未來韓國軍備發展尤其是導彈的研發與生產會加速。美日韓三方陣線是韓國能夠想到的安全堡壘。這是軍備競賽升級的必然選擇。

拜登政府為了應對中國必須重振盟邦體系，日韓盟友是必須要抓住的，尤其是韓國在晶片供應鏈當中具有重要的位置，團結韓國是拜登必須考慮的。在軍事上綁定韓國，才能換來韓國在經濟政治上的幫助。美國當然明白這個道理。

日本的修憲事業進行到今天，已經沒有回頭路。半島局勢緊張，朝鮮威脅，是日本當局要求美國進一步軍事鬆綁的絕佳藉口。日本也是非常支持對朝鮮強硬的。儘管日本對韓國態度傲慢，但是在中國崛起的背景下，日本對於組建美日韓三方聯盟的重要性是認同的。

為了進一步抓住韓國，團結日本，不排除美國會制造全新的安全危機。目前的烏克蘭戰爭，看似是俄羅斯率先發動的一場軍事行動，本質上是美國挑動俄歐關係與俄烏關係的體現。透過烏克蘭戰爭，歐洲國家同美國的統一戰線進一步得到了鞏固和加強。沒有爆發世界大戰，一場烏克蘭戰爭就足以團結歐洲。那未來在亞太，美國會不會為了讓韓國和日本穩穩站隊美國，挑動下一場小規模的朝鮮戰爭呢？不能排除這樣的可能。