卓慧思成英國最短命首相，這難道就是選舉民主的意義？

從上台到下台，卓慧思（Liz Truss）僅僅在位45天，任內幹了兩件大事，一是送走了女王，一是盲目推出有利於富人的減稅政策，把英鎊搞得一蹶不振，就憑這兩項「功績」，卓慧思創造了歷史，讓英國人在送走女王之後，又送走了一位新首相。

英國和美國，一個是西方憲政民主的老祖宗，大憲章的發源地，一個是當今西方世界的精神領袖，自由民主制度的燈塔，但是這兩個國家，一個頻繁把無知的政客送上首相位置，換首相換得比換襪子都快，一個剛送走一位造反派特朗普，又把一位年老力衰的送上總統寶座，極其可笑。

民主是個好東西，有民主肯定比沒有民主好，自由民主肯定比高壓獨裁專制好，但是像英美今天這樣，通過這種制度設計，接二連三把一個又一個執政資格成疑的政客推到執政寶座，又手忙腳亂把他們一個又一個拉下寶座，治國如同兒戲一樣，這樣的自由民主，又算是什麼東西？這難道就是以把國王送上斷頭台為代價換來的憲政民主的意義？

這樣下來，國家焉能不走向衰敗？這種制度設計，又如何彰顯其設計者曾寄予厚望的效能和價值？

國家治理是一項高度專業的工作，需要理論與實踐的結合，要有敢闖敢幹的創新精神，還需要有大量的經驗積累。像卓慧思這樣幾乎白紙一張，什麼治國經驗都沒有，就能登上首相寶座，憑着從書本上讀來的那點知識和個人好惡感覺，一上台就亂來。大不列顛還能經得起幾番這樣的折騰？

卓慧思說她的偶像是戴卓爾夫人，她在競選與執政期間也處處向戴卓爾學習，包括演講和服飾都透着幾分戴卓爾的影子。但是，畫虎不成反類犬，實踐證明，她這就是東施效顰，典型的志大才疏，眼高手低，既沒有戴卓爾的氣魄，也沒有戴卓爾的能力，除了性別和固執之外，哪一點都和戴卓爾相距十萬八千里。

卓慧思的稅改政策失敗之後，英國媒體曾把一顆生菜放到她的相片旁，打賭到底是她的命長，還是那顆生菜的命長。博彩機構為此開出了1:6的比率，認為她一定會敗給生菜，現在看那家博彩機構還是很專業的，至少比卓慧思專業。把政治搞成今天這個樣子，實在是太滑稽、太荒唐了。