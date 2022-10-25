辛偉誠的印度裔身份象徵大於實際

英國前財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）10月24日成為執政黨保守黨新黨首。根據英國首相府消息，辛偉誠25日前往白金漢宮與英國國王查理斯三世會面，在接受查理斯三世的任命後，辛偉誠將正式成為英國首相。

辛偉誠現年42歲，將成為英國歷史上首位亞裔首相，第一位印度裔首相，也將是200多年來最年輕的英國首相。

此次贏得保守黨黨首的職位，也意味着辛偉誠將成為六年多來英國的第五任首相。

「印度裔要當大英首相了」這個消息在印度引發的震盪比英國還大。因為印度當年是英國的殖民地，英國終於要接受一個來自前殖民地的領導人當首相，這是相當諷刺的。有人稱大英帝國被印度人反「統治」了。

事實上，看下辛偉誠的履歷就知道，他本身就是一個完全英國化了的精英。膚色和族裔早就不足以代表他的價值觀。

英國前財相辛偉誠7月15日在倫敦出席保守黨黨魁選舉第一輪電視辯論。（AP）

雖然辛偉誠的祖父母來自印度旁遮普邦，但1960年代，祖父母舉家從東非‌‌移民到了英國，白手起家。辛偉誠的父親Yashvir是國民醫療服務（NHS）全科醫生，母親Usha是藥劑師，在當地經營一家藥房。1980年，辛偉誠出生在英國修咸頓（Southampton）。

辛偉誠從小在英國長大，憑藉父母的全力支持，入讀英國著名私校温徹斯特公學。在温徹斯特公學期間，辛偉誠不僅學習成績優秀，還涉獵了板球、足球。

德智體美勞全面發展的他，還打敗一堆優秀學生，當選了學生會主席。從温徹斯特公學畢業後，辛偉誠考入牛津大學，攻讀有「英國政治家搖籃」之稱的哲學、政治學和經濟學（PPE）專業。

畢業後他進入投行高盛擔任分析師，之後他又在對沖基金管理公司Children's Investment Fund Management工作，並於2006年9月成為合夥人。

去史丹福大學讀MBA期間，辛偉誠遇到印度億萬富翁兼科技巨頭Infosys老闆的女兒，阿克薩塔·穆爾蒂（Akshata Murthy）。2009年，辛偉誠和穆爾蒂結婚，第二年他選擇從政，為保守黨工作。

統計顯示，辛偉誠夫妻倆名下共有1,500萬英鎊的全球房產組合，辛偉誠妻子還單獨擁有7億多英鎊的商業資產。

2014年10月，辛偉誠當選北約克郡（North Yorkshire）列治文（Richmond）保守黨議員，正式踏入英國政壇。2015年當選議會下院議員，2020年起出任財政大臣，今年7月初他辭去這一職務，隨後參加保守黨黨首選舉，但敗給卓慧思（Liz Truss）。

簡言之，辛偉誠的家族故事就是貧窮的印度祖父母到東非謀生，在那裏生下第二代，第二代拼命讀書逃離非洲，到英國當醫生成為中產，對下一代不惜重金投資教育。

辛偉誠雖然是印度裔，但是完全英國化的成功的第二代印度裔，從小接受英國精英教育，進一步逆襲成為社會成功人士。

與其說是印度反殖民了大英帝國，不如說大英帝國已經將這個「印度人」同化為了標準的英國人。辛偉誠當首相不是什麼印度人的勝利，這只是英國混亂政局下的戲劇性一幕。