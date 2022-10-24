辛偉誠將成英國最有錢首相　比國王更多金　別墅私人泳池全變焦點

英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak）10月24日當選保守黨黨魁，篤定接任首相，他的「多金」背景也再成為話題，除了他跟妻子比國王查理斯三世夫婦還要富有，他以40萬鎊（約309萬港元）建造的私人泳池、價值逾700萬鎊（約5,417萬港元）的大宅，如今也一一成為傳媒的關注點。



辛偉誠從政前曾在高盛投資銀行任職，又做過對沖基金合夥人，他的妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）則是印度第二大科技公司印孚瑟斯（Infosys）聯合創辦人穆爾蒂（Narayana Murthy）的女兒。

英媒估算兩人合計的總財富達到7.3億英鎊（約56億港元），此數字比國王查理斯三世（Charles III）夫婦的3至3.5億英鎊（23至27億港元）還要多。

《周日泰晤士報》（Sunday Times）今年列出英國頭1000名有錢人，辛偉誠夫婦位列222位。辛偉誠將成為英國歷來最有錢的首相。

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隨着辛偉誠在政府內的職位愈攀愈高，他的富有背景也愈見受到關注，包括他與妻女現居於倫敦西部肯辛頓（Kensington）一間價值逾700萬鎊的4層高大宅，內裏除了有5個睡房外，也有4個洗手間、2個會客室、一個私人花園等。

兩人也有其他多個物業，包括在北約克郡（North Yorkshire）有一間渡假別墅，內有網球場、健身房、瑜伽房、熱水浴池，英媒8月還發現，別墅增加了一個用約40萬鎊（約309萬港元）建造的新私人泳池。

辛偉誠一家四口2022年7月23日到格蘭瑟姆出席競選活動。（Getty）

政治人物身家豐厚容易引來話柄，尤其是在英國經歷能源危機、生活成本高漲的時候，《衛報》就指這個12米乘5米的泳池每年需花費逾1.4萬英鎊的能源費用，是一般家庭能源帳單的6倍價錢。

工黨議員馬斯克爾（Rachael Maskell）也曾藉此批評辛偉誠，指新泳池是反映他的「離地」，如住在另一個星球。

辛偉誠過去遭受的批評，不少都跟「離地」有關，例如因被拍攝到手持價值180英鎊咖啡杯，或穿上一雙Prada鞋到建築工地而捱罵，又或是今年中的黨魁選舉期間，一段2001年他接受英國廣播公司（BBC）訪問的陳年記錄片流出，他當時受訪稱自己沒有工人階級朋友，也因此遭人話柄。

英媒2020年7月報道時任財相辛偉誠擁有一隻價值180英鎊的咖啡馬克杯後，有人在Twitter註冊名為「辛偉誠的馬克杯」的帳戶。（Twitter@MugRishi）

這位前財政大臣拜相後，還需想辦法脫去「離地」標籤。倫敦智庫政府研究所（Institute for Government）研究員拉特（Jill Rutter）則認為，辛偉誠的財富將可能繼續成為他的政治弱點。