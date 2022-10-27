中國會協助沙特發展核武嗎？

據沙特國家通訊社表示，中國國家能源局局長於10月20日與沙特能源大臣舉行了線上會晤，表示將加強兩國在能源領域的合作，包括穩定石油市場、在「一帶一路」沿線國家開展合作和聯合投資、推動兩國於可再生能源和氫能領域合作、在中沙兩國投資煉化一體化項目、在和平利用核能的政府間協議框架下開展合作等。

其中「核合作」一項引發了外界關注。其實早在2012年1月，時任中國總理溫家寶訪問沙特期間，中沙便簽署了核合作協議。彼時相關合作細節並未完全公布，但據阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城總裁亞曼尼（Hashim Yamani）表示，沙特希望能在2030年前建成16個商用核電站。

此後過了許久，中沙未再傳出「核合作」的相關消息，直到2017年7月，中國核工集團宣佈系列新訊，表示在兩國元首見證下，中沙正式簽署《鈾釷資源合作諒解備忘錄》，邁出了雙方核能全產業鏈合作的第一步，日後中國核工集團將對沙特9片潛力地區開展放射性資源勘查工作，並對沙特推銷第四代核電。

但在此之後，相關消息又是一片沉寂。與此同時，關於沙特即將「發展核武」、中國將對沙特「核擴散」的敘事卻開始發酵。而導致此一現象的原因，既有沙特與伊朗的對峙，更牽涉國際政治環境的變化。

沙特阿拉伯聖城麥加的高速鐵路站。（視覺中國）

民用核電還是「核擴散」

2018年3月，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）表示，如果伊朗決定製造核武器，「我們將盡快效仿」。此一發言引發了軒然大波，部分西方輿論由此抨擊，「沙特的核能恐不僅是發電用」，並認為沙特之所以開始發展核能產業，是為獲取開發核武的能力。彼時美國尚未退出伊朗核協議，故王儲此般表態被認為是對核協議的一大威脅。

然而輿論抨擊是一回事，政治決策又是一回事。在美國的極端想像中，其無法排除沙特發展核武的可能，再加上中國正與沙特進行「核合作」，如若局勢最終發展為「中國對沙特輸出核武技術」，勢必會對美國構成巨大威脅。故與其放任中沙共同促成此事，不如讓美國也下場參與，藉着對沙特分享核技術，在一定程度上排擠中國參與，從而監控整體進程與走勢，避免沙特秘密研發核武。

在此脈絡下，美國總統特朗普（Donald Trump）於2019年3月批准協議，允許沙特通過美國能源部獲得核機密，此協議雖不允許沙特獲得處理鈾的相關設備，卻允許其與美國開放的6家公司秘密接觸，以進行開發核電的初步工程。而在中美「分別協助」下，沙特也於2020年啟動了第一座研究用反應堆，並表示未來若正式發電，將可帶動國家能源轉型，同時創造收入與就業機會。

圖為沙特王儲穆罕默德（右）2017年與特朗普見面。（Getty Images）

然而美國的參與沒能消除自身的不安全感，因其發現即便自己下場協助，中沙仍在同步進行「核合作」，故在排山倒海的焦慮下，其又開始了另一波攻勢：不完全退出沙特核產業，但炒作中國似乎正協助沙特發展核武。

2020年8月4日，《華爾街日報》便稱，西方官員日漸擔心中國和沙特的核合作，因為中國正對沙特輸出提取「黃餅」（鈾的半加工形式，是核動力反應堆和核武器的關鍵成分）的技術，一旦沙特完全習得，將大幅改變核計劃的民用本質。《華爾街日報》指出，「提取黃餅設施」由中沙兩方共同建造，坐落在沙特西北烏拉（Ula）附近的偏遠沙漠地區，其位置正好是麥地那（Medina）和塔布克（Tabuk）中間，距離伊朗最遠。然如此指控缺乏直接證據，且沙特能源部也否認有此設施存在。

但即便如此，美國的攻勢仍未停下。在《華爾街日報》後，《紐約時報》發起了下一波攻擊，稱根據美國情報機構的「機密分析」，沙特正在中國協助下，設法提升核燃料的生產能力，為的是讓燃料可以濃縮到武器級水平。且美國情報機構已經發現，位於利雅得（Riyadh）周遭的太陽能電池板生產設施附近，出現了一個新建成的結構，「可能就是幾個未申報的核設施之一」。可想而知，上述指控同樣缺乏直接證據，且沙特也嚴正否認有此設施存在。

2021年3月24日，中國外長王毅與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫在沙特阿拉伯利雅德會面。（中國外交部圖片）

海灣風暴與「中國威脅論」

平心而論，與已在2020年落成阿拉伯世界首座核電站、並以其成功發電的阿聯酋相比，沙特的核進程可謂相當緩慢，卻仍不能免去「研發核武」的指控；正如中沙「核合作」僅是民用目的，至今亦未見顯著成果，卻仍要被西方渲染為「核擴散」般。觀其原由，終究是政治博弈主導了輿論鬥爭。

首先，沙特最早是在2011年宣佈興建核反應堆的計劃，中國則是在2012年與其簽訂核合作協議，爭議的明顯發酵卻是在2018年之後。原因除了彼時沙特與伊朗關係惡劣，美國又與伊朗簽署核協議，導致沙特威脅可能要研發核武、引發西方緊張外，也與正在上演的卡塔爾斷交風暴有關。

2017年起，沙特聯合巴林、埃及、阿聯酋等國，以卡塔爾支持恐怖主義、干涉他國內政、與伊朗過從甚密為由，對其祭出了種種懲罰性措施，包括斷交、關閉領空、封閉邊境、撤銷卡塔爾運營的《半島電視台》（Al Jazeera）執照等，並要求卡塔爾切斷與伊朗的所有聯繫、驅逐庇護的哈馬斯和穆斯林兄弟會成員、規範《半島電視台》的報道、停止「干涉外國事務」。

然即便沙特手段強硬，卡塔爾卻也不是省油的燈，其不僅未迅速服軟、反還強悍回擊，既深化與伊朗的互動，更利用《半島電視台》對沙特、阿聯酋等國進行輿論狙擊，兩國的核研究自是目標之一。首先建成核電站的阿聯酋更是承擔了大量砲火，包括「核電站工程結構的安全性不足」、「海灣地區陽光充足，何不發展太陽能」、「阿聯酋其實是要與沙特共同發展核武」、「沙特與阿聯酋要同伊朗進行核軍備競賽」等，甚至稱阿聯酋核電站將是「下一個切爾諾貝爾與福島」，可謂從炒作到詛咒不一而足。

卡塔爾為中東地區小國，在2017年6月起埃及、沙特、阿聯酋、巴林、也門和利比亞均與該國斷交。（資料圖片）

然而伴隨斷交風暴在2021年落幕、伊朗與沙特關係逐漸緩解，《半島電視台》已鮮少再論及沙特與阿聯酋的「核威脅」；取而代之的，則是在中美博弈大背景下，源於「中國威脅論」議程的「中沙核擴散」敘事，於2020年後開始瘋狂發酵。

如前所述，美國因與沙特只是「利益之交」，故不能完全排除沙特自行發展核武的可能，更無法確定沙特核武會否成為美國的威脅，與此同時中美博弈又愈趨白熱化，在此脈絡下，美國即便無法阻止沙特研發核能，也希望至少能排除中國的協助角色；然在發現無法打斷中沙合作後，其又轉向輿論場域，開始狙擊兩國的「核合作」，即便眼下並無顯著進展，美國仍要渲染「中國協助沙特研發核武」的莫須有罪名。

平心而論，發展核電是沙特推動《2030年願景》（Saudi Vision 2030）的必走之路。阿聯酋也好、沙特也罷，對有意佈局「後石油時代」的海灣國家來說，核能既可滿足其不斷增長的發電和海水淡化能源需求，亦可減緩其對碳氫化合物資源的依賴；而中國已成功運轉世界首座具有第四代反應爐的核電站，更計劃在2030年前，為「一帶一路」沿線國家援建30座以上的核電站，故與沙特的需求可謂一拍即合，兩國進行「核合作」亦是理出自然。

眼下中沙「核合作」之所以再成西媒議論話題，大體仍是美沙關係出現摩擦所致。在可見未來內，中美博弈的趨勢恐難消停，沙特也將在多極化的國際秩序下，開展更多元的國家外交，兩重脈絡交織下，中沙核合作若有顯著進展，恐將再掀「中國協助沙特研發核武」的輿論戰。但即便如此，種種猜測皆難停下中沙核合作的腳步，原因無他：美國已逐漸退出中東，難阻沙特謀求國家發展的渴望。