中國會協助沙特發展核武嗎？
據沙特國家通訊社表示，中國國家能源局局長於10月20日與沙特能源大臣舉行了線上會晤，表示將加強兩國在能源領域的合作，包括穩定石油市場、在「一帶一路」沿線國家開展合作和聯合投資、推動兩國於可再生能源和氫能領域合作、在中沙兩國投資煉化一體化項目、在和平利用核能的政府間協議框架下開展合作等。
其中「核合作」一項引發了外界關注。其實早在2012年1月，時任中國總理溫家寶訪問沙特期間，中沙便簽署了核合作協議。彼時相關合作細節並未完全公布，但據阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城總裁亞曼尼（Hashim Yamani）表示，沙特希望能在2030年前建成16個商用核電站。
此後過了許久，中沙未再傳出「核合作」的相關消息，直到2017年7月，中國核工集團宣佈系列新訊，表示在兩國元首見證下，中沙正式簽署《鈾釷資源合作諒解備忘錄》，邁出了雙方核能全產業鏈合作的第一步，日後中國核工集團將對沙特9片潛力地區開展放射性資源勘查工作，並對沙特推銷第四代核電。
但在此之後，相關消息又是一片沉寂。與此同時，關於沙特即將「發展核武」、中國將對沙特「核擴散」的敘事卻開始發酵。而導致此一現象的原因，既有沙特與伊朗的對峙，更牽涉國際政治環境的變化。
民用核電還是「核擴散」
2018年3月，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）表示，如果伊朗決定製造核武器，「我們將盡快效仿」。此一發言引發了軒然大波，部分西方輿論由此抨擊，「沙特的核能恐不僅是發電用」，並認為沙特之所以開始發展核能產業，是為獲取開發核武的能力。彼時美國尚未退出伊朗核協議，故王儲此般表態被認為是對核協議的一大威脅。
然而輿論抨擊是一回事，政治決策又是一回事。在美國的極端想像中，其無法排除沙特發展核武的可能，再加上中國正與沙特進行「核合作」，如若局勢最終發展為「中國對沙特輸出核武技術」，勢必會對美國構成巨大威脅。故與其放任中沙共同促成此事，不如讓美國也下場參與，藉着對沙特分享核技術，在一定程度上排擠中國參與，從而監控整體進程與走勢，避免沙特秘密研發核武。
在此脈絡下，美國總統特朗普（Donald Trump）於2019年3月批准協議，允許沙特通過美國能源部獲得核機密，此協議雖不允許沙特獲得處理鈾的相關設備，卻允許其與美國開放的6家公司秘密接觸，以進行開發核電的初步工程。而在中美「分別協助」下，沙特也於2020年啟動了第一座研究用反應堆，並表示未來若正式發電，將可帶動國家能源轉型，同時創造收入與就業機會。
然而美國的參與沒能消除自身的不安全感，因其發現即便自己下場協助，中沙仍在同步進行「核合作」，故在排山倒海的焦慮下，其又開始了另一波攻勢：不完全退出沙特核產業，但炒作中國似乎正協助沙特發展核武。
2020年8月4日，《華爾街日報》便稱，西方官員日漸擔心中國和沙特的核合作，因為中國正對沙特輸出提取「黃餅」（鈾的半加工形式，是核動力反應堆和核武器的關鍵成分）的技術，一旦沙特完全習得，將大幅改變核計劃的民用本質。《華爾街日報》指出，「提取黃餅設施」由中沙兩方共同建造，坐落在沙特西北烏拉（Ula）附近的偏遠沙漠地區，其位置正好是麥地那（Medina）和塔布克（Tabuk）中間，距離伊朗最遠。然如此指控缺乏直接證據，且沙特能源部也否認有此設施存在。
但即便如此，美國的攻勢仍未停下。在《華爾街日報》後，《紐約時報》發起了下一波攻擊，稱根據美國情報機構的「機密分析」，沙特正在中國協助下，設法提升核燃料的生產能力，為的是讓燃料可以濃縮到武器級水平。且美國情報機構已經發現，位於利雅得（Riyadh）周遭的太陽能電池板生產設施附近，出現了一個新建成的結構，「可能就是幾個未申報的核設施之一」。可想而知，上述指控同樣缺乏直接證據，且沙特也嚴正否認有此設施存在。
海灣風暴與「中國威脅論」
平心而論，與已在2020年落成阿拉伯世界首座核電站、並以其成功發電的阿聯酋相比，沙特的核進程可謂相當緩慢，卻仍不能免去「研發核武」的指控；正如中沙「核合作」僅是民用目的，至今亦未見顯著成果，卻仍要被西方渲染為「核擴散」般。觀其原由，終究是政治博弈主導了輿論鬥爭。
首先，沙特最早是在2011年宣佈興建核反應堆的計劃，中國則是在2012年與其簽訂核合作協議，爭議的明顯發酵卻是在2018年之後。原因除了彼時沙特與伊朗關係惡劣，美國又與伊朗簽署核協議，導致沙特威脅可能要研發核武、引發西方緊張外，也與正在上演的卡塔爾斷交風暴有關。
2017年起，沙特聯合巴林、埃及、阿聯酋等國，以卡塔爾支持恐怖主義、干涉他國內政、與伊朗過從甚密為由，對其祭出了種種懲罰性措施，包括斷交、關閉領空、封閉邊境、撤銷卡塔爾運營的《半島電視台》（Al Jazeera）執照等，並要求卡塔爾切斷與伊朗的所有聯繫、驅逐庇護的哈馬斯和穆斯林兄弟會成員、規範《半島電視台》的報道、停止「干涉外國事務」。
然即便沙特手段強硬，卡塔爾卻也不是省油的燈，其不僅未迅速服軟、反還強悍回擊，既深化與伊朗的互動，更利用《半島電視台》對沙特、阿聯酋等國進行輿論狙擊，兩國的核研究自是目標之一。首先建成核電站的阿聯酋更是承擔了大量砲火，包括「核電站工程結構的安全性不足」、「海灣地區陽光充足，何不發展太陽能」、「阿聯酋其實是要與沙特共同發展核武」、「沙特與阿聯酋要同伊朗進行核軍備競賽」等，甚至稱阿聯酋核電站將是「下一個切爾諾貝爾與福島」，可謂從炒作到詛咒不一而足。
然而伴隨斷交風暴在2021年落幕、伊朗與沙特關係逐漸緩解，《半島電視台》已鮮少再論及沙特與阿聯酋的「核威脅」；取而代之的，則是在中美博弈大背景下，源於「中國威脅論」議程的「中沙核擴散」敘事，於2020年後開始瘋狂發酵。
如前所述，美國因與沙特只是「利益之交」，故不能完全排除沙特自行發展核武的可能，更無法確定沙特核武會否成為美國的威脅，與此同時中美博弈又愈趨白熱化，在此脈絡下，美國即便無法阻止沙特研發核能，也希望至少能排除中國的協助角色；然在發現無法打斷中沙合作後，其又轉向輿論場域，開始狙擊兩國的「核合作」，即便眼下並無顯著進展，美國仍要渲染「中國協助沙特研發核武」的莫須有罪名。
平心而論，發展核電是沙特推動《2030年願景》（Saudi Vision 2030）的必走之路。阿聯酋也好、沙特也罷，對有意佈局「後石油時代」的海灣國家來說，核能既可滿足其不斷增長的發電和海水淡化能源需求，亦可減緩其對碳氫化合物資源的依賴；而中國已成功運轉世界首座具有第四代反應爐的核電站，更計劃在2030年前，為「一帶一路」沿線國家援建30座以上的核電站，故與沙特的需求可謂一拍即合，兩國進行「核合作」亦是理出自然。
眼下中沙「核合作」之所以再成西媒議論話題，大體仍是美沙關係出現摩擦所致。在可見未來內，中美博弈的趨勢恐難消停，沙特也將在多極化的國際秩序下，開展更多元的國家外交，兩重脈絡交織下，中沙核合作若有顯著進展，恐將再掀「中國協助沙特研發核武」的輿論戰。但即便如此，種種猜測皆難停下中沙核合作的腳步，原因無他：美國已逐漸退出中東，難阻沙特謀求國家發展的渴望。
核能為何對沙特意義重大？
有助其降低對石化能源的依賴，促進國家產業轉型，達成2030願景的規劃。
中國與沙特進行核合作，為何會染上研發核武的疑雲？
起初受到沙特與伊朗對峙、卡塔爾斷交風暴影響，如今受中美博弈擾動。