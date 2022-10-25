談不上「新殖民主義」 但中國與沙特的合作不是毫無問題
10月20日，中國國家能源局局長與沙特能源大臣進行線上會晤，表示將加強兩國在能源領域的合作。
兩人指出，中沙作為全球重要的能源生產和消費國，定期交換意見具有重要意義。當前國際形勢複雜多變，給石油市場帶來不穩因素，但石油的長期可靠供應對於市場穩定至關重要，在此脈絡下，「沙特將繼續作為中國在原油領域最可靠的合作伙伴和供應方」。
與此同時，兩人還談及在「一帶一路」沿線國家開展合作和聯合投資，以及在中沙兩國投資煉化一體化項目。沙方表示，願利用自身銜接三大洲的區位優勢，為中國製造商建設區域中心，加強彼此在能源供應鏈方面的合作。此外，兩方亦談及在和平利用核能的政府間協議框架下開展合作，並同意彼此在電力、可再生能源和氫能領域的合作具有重要意義。
綜上所述，中沙兩國通過此次官方會晤，確認了穩定的石油供銷關係，同時探詢能源合作的新可能。而有鑑於沙特近期才因OPEC+減產一事與美齟齬，今又展現加強對華合作意象，自會引發外界議論紛紛，諸如「沙特即將倒向中俄」的敘事為此據有不少市場。
平心而論，沙特確實希望耕耘更多極化的大國關係，在可見未來內，其與中俄的合作趨勢都將持續上升。然若要以此定調其將「倒向中俄」，恐怕還欠些許火候，一來沙特在內的阿拉伯國家普遍希望推動國家的「再工業化」，而在日漸多極化的世界脈動下，選擇同時親近美國以外的大國，乃是相當理性的政治選擇，有助極大化自己的國家利益；二來海灣國家附庸美國多年，如今中國也好、俄羅斯也罷，其與沙特等國所開展的種種合作，更多是補上失落的板塊，距離所謂「冷戰式陣營對抗」，仍有不小的實力差距；至於所謂「一帶一路新殖民主義」等敘事，更是對中國威脅論的老調重彈，且嚴重缺乏事實基礎，卻總是在中國開展對外合作項目時竄出。
中沙能源合作的意義
首先聚焦此次中沙論及的能源合作，其反映了阿拉伯國家普遍期望的「再工業化」宏觀趨勢，且彌合了中沙兩國的各自需求與稟賦。
2010年以降，許多阿拉伯國家陸續提出發展戰略，包括摩洛哥的《2014年-2020年工業加速計劃》（Industrial Acceleration Plan 2014-2020）、埃及的《2030願景》（Egypt Vision 2030）、沙特的《2030年願景》（Saudi Vision 2030）、阿聯酋的《2071百年計劃》（UAE Centennial 2071）、卡塔爾的《2030年國家願景》（Qatar National Vision 2030）等。
細究上述計劃內容，各國的發展重點有所不同，海灣國家更希望佈局「後石油時代」，實現國家產業轉型的軟着陸；其餘阿拉伯國家更希望活化經濟、升級基礎設施。而整體比較歸納後，仍能大致總結出各國共通的四大發展戰略。
第一，發展製造業所需的基礎設施，尤其是規劃供外資進駐的工業園區；第二，以市場供需為基礎，提升人力資源儲備，例如摩洛哥在綜合工業園區內設置了職業培訓中心，卡塔爾亦在《2030年國家願景》中規劃升級教育系統，希望培育高技術勞動力；第三，提升本國企業、特別是中小企業的競爭力，以阿聯酋為例，其於2021年3月啟動科技產業扶持項目，向13,500家中小企業提供資金和政策支援，便是意在鼓勵民間資本投資科技創新產業；第四，降低國內營商的法律門檻，吸引外資流入，例如阿爾及利亞於2020年6月通過的《財政法補充法》，便廢除了外國企業投資股權佔比不得超過49%的規定，沙特等海灣國家也為吸引投資，而逐漸下修股權佔比門檻。
綜上所述，改善基建、規劃工業區、吸引資金、優化勞動力、修改法規皆是各國推動「再工業化」的重要環節，其中又以資金最為關鍵。對非產油國來說，其更多要仰賴人力資源以充盈國庫；但對海灣國家而言，豐富的能源稟賦自是其進行資本積累的重要來源。
以沙特為例，其擁有世界第二大的已探明石油儲量、第六大的已探明天然氣儲量，是世界上最大的石油出口國，既於OPEC+中扮演重要角色，也是最大的阿拉伯國家經濟體。而在中沙互動合作中，石油具備了兩層重大意義。
第一，中國與沙特穩定的石油供銷關係，分別確保了兩國的預算與能源安全。根據中國海關總署數據，沙特長年是中國的最大石油供應國，即便俄羅斯曾在今年5月短暫超越沙特、暫居第一，此一紀錄仍於3個月後再遭超車。自8月起，沙特的對華石油出口量達到848萬噸，較去年同期增加5%，更較7月增加22%。在全球石油市場充斥不穩因素的環境下，沙特顯然無意為了美國標舉的政治因素，犧牲國家「再工業化」進程。
第二，在石油創建的合作互信基礎上，沙特顯然期望藉助中國技術，更快實現國家的「再工業化」，故會談及和平利用核能、電力、可再生能源、氫能的相關合作；與此同時，沙特也展現合作誠意，提出要對「一帶一路」沿線國家開展聯合投資、在中沙兩國投資煉化一體化項目、為中國製造商建設區域中心等，顯然亦是明瞭中國的需求所在。
「新殖民主義」缺乏事實基礎
簡言之，中沙皆有意在能源基礎上擴大合作空間，乃是出乎各自的國家利益考量。但由兩國實質的合作項目進展來看，不論是西方藉此炒作的「中國威脅論」或「一帶一路新殖民主義」，都嚴重缺乏事實基礎，而這也暴露中國與沙特進行合作的相關障礙。
首先，從貿易安排的角度來看，不論是沙特、海灣國家或整個阿拉伯世界，其所簽訂的多邊和雙邊貿易協定，主要對象都是歐美和中東地區，而非中國。截至2021年底，巴林、約旦、摩洛哥、阿曼均與美國簽訂了自由貿易協定，沙特也早在2003年就與美國簽訂「貿易和投資框架協定」（TIFA）；阿爾及利亞、埃及、約旦、黎巴嫩、摩洛哥、巴勒斯坦、突尼斯等國與歐盟簽訂了合作伙伴協議；埃及、海合會、約旦、摩洛哥、巴勒斯坦、突尼斯等則與歐洲自由貿易聯盟（EFTA）簽訂了自由貿易協定。
即便2001年以來，中阿貨物貿易額快速增長，由2001年的483億美元增至2020年的2,398億美元，雙方依舊停留在無合作機制階段。截至2022年10月，中國都未與任何阿拉伯國家簽訂含有自由貿易協定性質的多邊、雙邊貿易合作機制，如今傳出將在2022年底簽訂的首份中國與中東國家自貿協定，對象還是以色列，而非阿拉伯國家。
第二，包括沙特在內，中國對阿拉伯地區的直接投資依舊有限。從投資規模來看，截至2020年底，中國對阿拉伯國家直接投資存量為213億美元，僅佔阿拉伯世界吸引外國直接投資存量總額的2.3%。而在有限的投資額度中，能源和基建仍是主流，製造業工業佔比較低。截至2020年底，中國對阿直接投資存量規模最大的四個國家分別是阿聯酋、沙特、阿爾及利亞和伊拉克，四國總額佔中國對阿直接投資存量總額的73.2%。故從某種程度上來說，中阿產能合作至今仍處於低水平階段，尚未取得實質突破。
第三，中國雖在阿拉伯國家推動創建境外工業園區，但其主要集中於北非，而非沙特等海灣國家。2007年，中國商務部批准設立第二批境外經貿合作區，包括了阿拉伯地區的中埃泰達蘇彝士經貿合作區、阿爾及利亞中國江鈴經貿合作區；2013年「一帶一路」倡議問世後，中國嘗試深化在阿拉伯國家的境外工業園區建設，代表性項目有2016年簽約的中國—阿曼（杜庫姆）產業園、中國—沙特（吉贊）產業園、2018年開工建設的中阿（阿聯酋）產能合作示範園等。
然從建設成效來看，上述在阿園區均未成為中國製造業的孵化平台。截至2021年底，實際投入運營的在阿境外工業園區，僅有中埃泰達蘇彝士經貿合作區和中阿（阿聯酋）產能合作示範園，且其成效並不十分顯著，即便是經營十餘年的中埃泰達蘇彝士經貿合作區，截至2021年4月底的累計銷售額也僅有25億美元，繳納稅費1.76億美元，約提供4,000人就業機會。簡言之，儘管園區建設已形成一定規模，但作為對埃產業投資的境外孵化載體，中埃泰達蘇彝士經貿合作區的作用依舊差強人意，更遑論是在沙特等國的新建園區。
而導致上述現象的原因，既有先天不足、亦有後天失調。先天不足包括阿拉伯國家工業基礎相對薄弱、其產業鏈與中國相距較遠等結構性因素；後天失調則與規劃不完善有關。以在阿中國工業園區為例，中方的園區佈局往往是將關聯性不高的產業打包成團，例如中阿（阿聯酋）合作示範園便將鋁材、食品、光伏、生物醫藥、石化共同作為園區支柱產業。而產業佈局過於分散的直接結果，便是導致園區整體無法提供專業化服務，造成了大量無效投資，從而降低園區招商吸引力。
綜上所述，中國近年雖在「一帶一路」項目下積極耕耘在阿投資，卻仍未完全超克結構性障礙，其投入與成效也遠未達西方所謂「新殖民主義」程度，反而更像仍在摸索方向的補課學生，於沙特如此，在其他阿拉伯國家亦然。如今中沙兩國的能源供銷關係穩定，也或將在此基礎上開展新合作，但雙方究竟能走多遠，既要看國際局勢的變化，也有賴彼此務實化解相關障礙，即便無法一朝功克，也應力求徐徐圖之，方能落實合作真意。
為何有分析認為，沙特即將倒向中俄？
沙特在OPEC+減產一事上與美衝突，如今又有意強化對華合作。
中國對沙特在內的阿拉伯國家進行投資，存在什麼問題？
缺乏貿易合作機制、投資額度未能實現中阿產能突破、境外工業園區無法成為中國製造業的孵化平台